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    Uygun fiyatlı ZTE Axon 11 SE 5G tanıtıldı

    ZTE Axon 11 SE 5G akıllı telefon modeli Dimensity 800 yonga seti, 48MP çözünürlüğünde ana kamera, çift SIM 5G desteği, 4000mAh kapasiteli batarya gibi detaylara sahip.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Uygun fiyatlı ZTE Axon 11 SE 5G tanıtıldı
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    Özellikle MediaTek’in uygun fiyata 5G teknolojisi sunan Dimensity 800 serisini piyasaya sürmesi ile birlikte 5G telefonların fiyatı da düşmeye başladı. Artık 200$ seviyesine yakın 5G telefonlar bulmak mümkün.

    ZTE Axon 11 SE 5G özellikleri ve fiyatı

    ZTE Axon 11 SE 5G modeli 6.53 inçlik IPS LCD ekranında 2340x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Nokta çentik sayesinde çerçevesiz bir görünüm elde edilmiş. Parmak izi okuyucu ise arka kısma entegre.

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    4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Dimensity 800 yonga setinin güç verdiği telefona 8GB’a kadar RAM bellek ve 256GB’a kadar depolama seçenekleri eşlik ediyor. Modem çift SIM 5G desteği sunuyor.

    Arka tarafta 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kısımda ise 16MP çözünürlüğünde özçekim kamerası mevcut.

    4000mAh kapasiteli bataryanın 18W hızlı şarj ile desteklendiği ZTE Axon 11 SE 5G için fiyat etiketleri şu şekilde:

    ZTE Axon 11 SE 5G 6GB RAM + 128GB depolama – 280$

    ZTE Axon 11 SE 5G 8GB RAM + 128GB depolama – 322$

    ZTE Axon 11 SE 5G 8GB RAM + 256GB depolama – 364$



    https://www.gizmochina.com/2020/06/01/zte-axon-11-se-5g-with-dimensity-800-debuts-for-1998-yuan-279/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Quard (Ahmet G) 21 sa.
    Asgari ücretle çalışıyorsan,evli değilsen,ailenle yaşıyor ve eve bir katkın yoksa bu ve bun gibi telefonlar senin için uygundur.
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 1 gün yeni yorumcu
    İçimin bir türlü ısınamadığı marka işte karşımda
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    özgürbarıs 1 gün yeni yorumcu
    fiyat uygun ama bizim ülkeye gelince vergilerden bunun fiyatı nereden çıkar
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    FoBç (Fırat Orak) 1 gün yeni yorumcu
    Telefon gerçekten uygun fiyatlı ama birde şu şekilde düşün o o telefonu Türk parasıyla hesaplayıp üzerine birde vergi konulması gerekiyor yani pek bir uygun fiyatlılığı kalmıyor..
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    yakupyasar1 1 gün yeni yorumcu
    Uygun kelimesi bizim ülke için geçerli değil
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