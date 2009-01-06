Galaxy'nin 55nm GeForce GTX 260 modeline ait detaylar göründü

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modelleri için lansman günü beklenedursun aynı grafik işlem birimini kullanan GeForce GTX 260 modeli pazarda yaygınlaşmaya başladı. Inno3D, EVGA ve Leadtek gibi isimlerden de sonra Galaxy'nin hazırladığı özel tasarım 55nm GeForce GTX 260 modeli de gün ışığına çıktı.

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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartlarıy hazırlayan Galaxy'nin yeni modelin Nvidia tarafından hazırlanan refeans tasarımlı kart ile aynı baskılı devreyi kullandığı fakat komponent dizilimi ve diğer bazı detaylarıyla standart modele göre çeşitli farklılıklara sahip olduğu belirtiliyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 belleğe sahip olan ekran kartı saat hızlarıyla da referans tasarımandan ayrılıyor.

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Fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip olan kartın grafik işlemcisi 625MHz'de, paralel işlem birimleri 1350MHz'de, bellekleri ise 2100MHz'de görev yapıyor. 216x paralel işlem birimiyle donatılan ekran kartı, çift veya üç kartlı SLI kurulumlarına da olanak tanıyor. DirectX 10 ve PCIe 2.0 uyumluluğuyla gelen kart, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek veriyor ve HD videolar için hızlandırma yapabiliyor.

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Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G200-300-B2 (GT200b) kodlu grafik işlem biriminden güç alan ekran kartı, Samsung'un 1.0ns'lik GDDR3 bellek yongaları ile donatılmış. 4+1 fazlı güç tasarımına ve yüksek kalitede katı kapasitörlerin kullanıldığı ekran kartında daha yüksek stabilite için 6 pin'li iki güç konnektörü bulunuyor. DVI, HDMI ve HDTV konnektörleriyle gelen kartın detayları bunlarla sınırlı değil.

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Yüksek performans tutkunları ve oyuncular için çift BIOS'a ve voltaj jumper özelliğine sahip olan Galaxy'nin 55nm GeForce GTX 260 tabanlı yeni ekran kartının önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.