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Galaxy'nin 55nm GeForce GTX 260 modeline ait detaylar göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,8b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modelleri için lansman günü beklenedursun aynı grafik işlem birimini kullanan GeForce GTX 260 modeli pazarda yaygınlaşmaya başladı. Inno3D, EVGA ve Leadtek gibi isimlerden de sonra Galaxy'nin hazırladığı özel tasarım 55nm GeForce GTX 260 modeli de gün ışığına çıktı.

Galaxy'nin 55nm GeForce GTX 260 modeline ait detaylar göründü
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartlarıy hazırlayan Galaxy'nin yeni modelin Nvidia tarafından hazırlanan refeans tasarımlı kart ile aynı baskılı devreyi kullandığı fakat komponent dizilimi ve diğer bazı detaylarıyla standart modele göre çeşitli farklılıklara sahip olduğu belirtiliyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 belleğe sahip olan ekran kartı saat hızlarıyla da referans tasarımandan ayrılıyor.

Galaxy'nin 55nm GeForce GTX 260 modeline ait detaylar göründü
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Fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip olan kartın grafik işlemcisi 625MHz'de, paralel işlem birimleri 1350MHz'de, bellekleri ise 2100MHz'de görev yapıyor. 216x paralel işlem birimiyle donatılan ekran kartı, çift veya üç kartlı SLI kurulumlarına da olanak tanıyor. DirectX 10 ve PCIe 2.0 uyumluluğuyla gelen kart, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek veriyor ve HD videolar için hızlandırma yapabiliyor.

Galaxy'nin 55nm GeForce GTX 260 modeline ait detaylar göründü
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Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G200-300-B2 (GT200b) kodlu grafik işlem biriminden güç alan ekran kartı, Samsung'un 1.0ns'lik GDDR3 bellek yongaları ile donatılmış. 4+1 fazlı güç tasarımına ve yüksek kalitede katı kapasitörlerin kullanıldığı ekran kartında daha yüksek stabilite için 6 pin'li iki güç konnektörü bulunuyor. DVI, HDMI ve HDTV konnektörleriyle gelen kartın detayları bunlarla sınırlı değil.

Galaxy'nin 55nm GeForce GTX 260 modeline ait detaylar göründü
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Yüksek performans tutkunları ve oyuncular için çift BIOS'a ve voltaj jumper özelliğine sahip olan Galaxy'nin 55nm GeForce GTX 260 tabanlı yeni ekran kartının önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.


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winnerS 10 yıl
55nm değilki 65nm :)
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EneRGy. 10 yıl

Orjinalden alıntı: winnerS

55nm değilki 65nm :)

55 Nm olarak geçiyor yazıda :)
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scutaro 10 yıl

Orjinalden alıntı: winnerS

55nm değilki 65nm :)

Göz var izam var gpu'nun 55nm olduğu belli
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
GTX 295 değilde ben GTX 380 i beklicem şimdilik Bios modlu AC Soğutmalı HD4870'im Herşeyime yetiyor.
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Fear Dot Com 10 yıl
yAv 295ler çıktı ala 260 çıkarmaya uraşıyolar baan geminin malları bunlar satamadıklarını satacaklar pıfffffff :s
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HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: Fear Dot Com

yAv 295ler çıktı ala 260 çıkarmaya uraşıyolar baan geminin malları bunlar satamadıklarını satacaklar pıfffffff :s


ne alakası var şimdi herkes ust duzey kart mı alıyor gtx295 gibi post kasmak için mi yaptın bu yorumu anlamadım..
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bodyman700 10 yıl
ilk resimdeki kartın tamamında bile sanat kokuyor :D nvidia sempatizanı değilim ama adamlar mühendislikte bile şekil yapıyorlar.
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scutaro 10 yıl
Gpu zarının daha küçük olduğu bariz belli oluyor 4+1 fazlı güç tasarımına sahip olması oc için avantaj ayrıca kaliteli bileşenler kullanıp voltaj jumper ayarı koyduğu için galaxy markasını kutlamak lazım gpu'ya 1.3-1.4 arası volt verilebilse bu kart oc ile çoşardı
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max975 10 yıl
vaybe kart gerçekten iyiymiş
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