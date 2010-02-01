Galaxy'nin çift GPU'lu GeForce GTS 250 modeli test edildi

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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Galaxy'nin, üzerinde iki adet G92 GPU'su bulunan özel tasarımlı yeni bir GeForce GTS 250 hazırlığında olduğunu daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. GeForce GTS 250 X2 olarak ta tanımlanabilecek kartın ilk test sonuçları da gün ışığına çıktı. Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ve yüksek kaliteli komponentlerle donatılan çift GPU'lu GeForce GTS 250, her biri PWM kontrollü üç adet fan iler serinletiliyor. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92 GPU'sunun çiftinden güç alan kartın toplam bellek kapasitesi ise 1GB GDDR3 olarak açıklanıyor.

2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2x 128 adet paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10 destekli ekran kartında, grafik yongaları 675MHz, paralel işlem birimleri 1686MHz ve bellekler de 2000MHz'de görev yapıyor. 3600MHz'e çıkartılan Core i7 920 işlemcili sistemde test edilen GeForce GTS 250 X2, 3DMark 2006 testinden 17643 puan elde ederken, 3DMark Vantage'da ise 13964 puanlık performans skorunun alındığını görüyoruz. Aynı testte 13484 puan elde eden GeForce GTX 280 ile kıyaslandığında ise çift GPU'lu yeni modelin az bir farkla daha hızlı olduğunu görüyoruz.

Galaxy tarafından dünyanın ilk çift GPU'lu GeForce GTS 250 modeli olarak önümüzdeki günlerde lanse edilmesi beklenen yeni modelin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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