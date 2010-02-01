Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy'nin çift GPU'lu GeForce GTS 250 modeli test edildi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,9b
1
45
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Galaxy'nin çift GPU'lu GeForce GTS 250 modeli test edildi
Tam Boyutta Gör

Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Galaxy'nin, üzerinde iki adet G92 GPU'su bulunan özel tasarımlı yeni bir GeForce GTS 250 hazırlığında olduğunu daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. GeForce GTS 250 X2 olarak ta tanımlanabilecek kartın ilk test sonuçları da gün ışığına çıktı. Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ve yüksek kaliteli komponentlerle donatılan çift GPU'lu GeForce GTS 250, her biri PWM kontrollü üç adet fan iler serinletiliyor. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92 GPU'sunun çiftinden güç alan kartın toplam bellek kapasitesi ise 1GB GDDR3 olarak açıklanıyor.

2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2x 128 adet paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10 destekli ekran kartında, grafik yongaları 675MHz, paralel işlem birimleri 1686MHz ve bellekler de 2000MHz'de görev yapıyor. 3600MHz'e çıkartılan Core i7 920 işlemcili sistemde test edilen GeForce GTS 250 X2, 3DMark 2006 testinden 17643 puan elde ederken, 3DMark Vantage'da ise 13964 puanlık performans skorunun alındığını görüyoruz. Aynı testte 13484 puan elde eden GeForce GTX 280 ile kıyaslandığında ise çift GPU'lu yeni modelin az bir farkla daha hızlı olduğunu görüyoruz.

Galaxy tarafından dünyanın ilk çift GPU'lu GeForce GTS 250 modeli olarak önümüzdeki günlerde lanse edilmesi beklenen yeni modelin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Galaxy'nin çift GPU'lu GeForce GTS 250 modeli test edildi
Tam Boyutta Gör

Galaxy'nin çift GPU'lu GeForce GTS 250 modeli test edildi
Tam Boyutta Gör

Galaxy'nin çift GPU'lu GeForce GTS 250 modeli test edildi
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
agzı olan konuşuyor gts 250 10 numara kart türkiye piyasası aynen nokia gibi ati ye tapılıyor şöyle bir araştırın hangisi daha problemli kart üretiyor neredeyse atinin bütün kartları sıkıntılı yüzlerce model kartları var kafakarıştırmaktanbaşka bişey deil az çıkar öz cıkar g92 mimarisini sonuna kadar kullanıyor nvida ve çok iyide yapıyor oyunlarda ona göre çıkar ve 2 de 1 kart almaktan kurtuluruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Source 9 yıl
Hem gereksiz hemde kasa fanı kullanılmış soğutucuda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shavkat 9 yıl
Sogutma guzel olmus aslinda sicak havada yerinden cikart al sana fanli yelpaze, bir kendine bir karta salarsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 9 yıl

shavkat

Sogutma guzel olmus aslinda sicak havada yerinden cikart al sana fanli yelpaze, bir kendine bir karta salarsin




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
3 tane fan fazla olmuş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onuraydinalp 9 yıl
65 nm , 1 gb ddr3. tipik nvidia. iyi yumurta kaynatılır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Skor pek yüksek değil. 3500mhz Q8400 ve 5770 ile 17bin üstü almıştım. Bence bu kartın fiyatını düşürsünler daha çok iş yapar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N-0NE 9 yıl
Öyle diyorsunuzda 17k skor almış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-dehşet- 9 yıl

N-0NE

Öyle diyorsunuzda 17k skor almış


Benim zamanında tek Zotac GTS250 512MB ile aldığım skor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M0rbid Desire 9 yıl
Birde mavi led koymuşlar satılsın diye kartın performansından alıcak yok ya :D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 9 yıl
soğutma ve çif gpu harcanan paraya 40 nm güç girişi olmayan GTS 250 çıkarsalardı daha iyi olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fukarakoala 9 yıl
o fanlar bir kafa ütülerler ofkine ne of bide ekstra yer kaplıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SupermanPrime 9 yıl
bu be böle ya ucuz oyuncaklara benzemiş :D 3dmark06 sonucu düşük geldi bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 9 yıl
kasanın içindeki sesi düşünemiyorumm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Process64 9 yıl
Şu an itibariyle gereksiz bi' yatırım olmuş. Analog monitör bağlamışlar bir de sanki bilerek yapar gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
STokgoz 9 yıl
yahu vallaha tasarım nasıl ööle yaa şaşırdım birde çift gpu diye yazıyor dedim baya ii bişeydir:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14887 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
geforce, test ve
3 etiket daha test sonucu galaxy Ekran Kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Oyun Dünyasında Bu Ay (Şubat 2010) 9 yıl Sapphire Vapor-X HD 5870 OC ile 1050Mhz!!! video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim