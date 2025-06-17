3D baskılı evler ilk kez gerçekçi deprem şartlarında test edildi

Üniversitenin SoFSI (Soil Foundation Structure Interaction Laboratory) laboratuvarında geliştirilen dev simülatör, yapıları sarsarak depreme dayanıklılıklarını test ediyor. BBC tarafından da yakından takip edilen bu proje, dünyada bu tür yapılar için gerçekleştirilen ilk gerçekçi sismik test olma özelliğini taşıyor.
Yapılan testin amacının ise 3D baskılı evlerde güvenlik ve maliyet arasında ideal dengeyi kurmak olduğu vurgulandı. Özellikle düşük gelirli bölgelerde ve deprem riski yüksek coğrafyalarda bu çalışmaların önemi daha da artıyor. Her ne kadar simülatörün ölçek açısından bazı kısıtları bulunsa da, küçük modeller üzerinden elde edilen sonuçların büyük yapılar için de yol gösterici olması bekleniyor. Sonuçları tasarımcılara bildirilecek bu testler sayesinde, gelecekte dünyanın dört bir yanında daha güvenli 3D baskı konut projelerinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.