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    3D baskılı evler ilk kez gerçekçi deprem şartlarında test edildi

    3D baskılı evlerin sarsıntılara ve depremlere dayanıklılığı ilk kez gerçekçi koşullarda test edildi. Amaç, düşük maliyetli ve güvenli konutlar için yeni bir standart oluşturmak.

    3D baskılı evler ilk kez gerçekçi deprem şartlarında test edildi Tam Boyutta Gör
    3D baskı teknolojisi artık sadece küçük ölçekli ürünlerle sınırlı değil; konut sektöründe de kendine sağlam bir yer edinmeye başladı. Ancak bu evlerin doğal afetlere karşı ne kadar dayanıklı olduğu bugüne kadar gerçekçi biçimde test edilememişti. İngiltere'deki Bristol Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu eksikliği gidermek üzere devrim niteliğinde bir çalışmaya imza attı.

    Amaç bir standart oluşturmak

    Üniversitenin SoFSI (Soil Foundation Structure Interaction Laboratory) laboratuvarında geliştirilen dev simülatör, yapıları sarsarak depreme dayanıklılıklarını test ediyor. BBC tarafından da yakından takip edilen bu proje, dünyada bu tür yapılar için gerçekleştirilen ilk gerçekçi sismik test olma özelliğini taşıyor.

    3D baskılı evler ilk kez gerçekçi deprem şartlarında test edildi Tam Boyutta Gör
    Simülatör, temel olarak büyük bir tabla üzerinde monte edilen yapıları yatay hareketlerle sarsarak, olası bir deprem sırasında yapının nasıl tepki vereceğini gözlemleme imkânı tanıyor. Deprem mühendisliği profesörü Anastasios Sextos’un liderliğindeki ekip, elde edilen verilerle hem yapı tasarımcılarını bilgilendiriyor hem de daha güvenli ve erişilebilir konutlar için yeni standartlar geliştiriyor. Bu çalışmadan elde edilen bilgilerin, katman bağlama stratejileri ve takviye entegrasyonu gibi sismik performansı optimize eden tasarım parametrelerinin belirlenmesine yardımcı olması bekleniyor.

    Yapılan testin amacının ise 3D baskılı evlerde güvenlik ve maliyet arasında ideal dengeyi kurmak olduğu vurgulandı. Özellikle düşük gelirli bölgelerde ve deprem riski yüksek coğrafyalarda bu çalışmaların önemi daha da artıyor. Her ne kadar simülatörün ölçek açısından bazı kısıtları bulunsa da, küçük modeller üzerinden elde edilen sonuçların büyük yapılar için de yol gösterici olması bekleniyor. Sonuçları tasarımcılara bildirilecek bu testler sayesinde, gelecekte dünyanın dört bir yanında daha güvenli 3D baskı konut projelerinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

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