Galaxy'nin tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli göründü

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Nvidia'nın maliyetleri aşağı çekebilmek ve ürün gamının en hızlı ekran kartını daha uygun bir fiyat seviyesinden kullanıcılarla buluşturabilmek adına tek PCB'li yeni bir GeForce GTX 295 versiyonu üzerinde çalıştığını belirtmiş ve gün ışığına çıkan ilk model olarak Inno3D'nin kartına ait ilk detayları sizlerle daha önce paylaşmıştık. Inno3D'den sonra ekran kartı üretiminde Nvidia'nın bir diğer iddialı iş ortağı olan Galaxy'nin de tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli göründü.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı tek fanlı özel bir soğutucu kullanıyor. Üzerinde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine, GPU'ların haberleşebilmesi için NF200 yongasına ve her iki GPU için bir adet olmak üzere iki NVIO yongasına sahip olan ekran kartı 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine, 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine, 2x 240 paralel işlem birimi ve 289 Watt olarak belirlenen ısıl güç tasarımı gibi teknik detaylara sahip.

Grafik işlemcileri 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de ve bellekleri de 2016MHz'de görev yapan çift GPU'lu ekran kartı destek veren anakartlarda ikinci bir kart ile birlikte Quad SLI kurulumu da gerçekleştirebilecek. CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan DirectX 10 destekli yeni ekran kartı ayrıca PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da gerçekleştirebilecek. Tek PCB'li GeForce GTX 295'in ay sonunda satışa sunulması bekleniyor.