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Galaxy'nin tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,1b
1
28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy'nin tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli göründü
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Nvidia'nın maliyetleri aşağı çekebilmek ve ürün gamının en hızlı ekran kartını daha uygun bir fiyat seviyesinden kullanıcılarla buluşturabilmek adına tek PCB'li yeni bir GeForce GTX 295 versiyonu üzerinde çalıştığını belirtmiş ve gün ışığına çıkan ilk model olarak Inno3D'nin kartına ait ilk detayları sizlerle daha önce paylaşmıştık. Inno3D'den sonra ekran kartı üretiminde Nvidia'nın bir diğer iddialı iş ortağı olan Galaxy'nin de tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli göründü.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı tek fanlı özel bir soğutucu kullanıyor. Üzerinde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine, GPU'ların haberleşebilmesi için NF200 yongasına ve her iki GPU için bir adet olmak üzere iki NVIO yongasına sahip olan ekran kartı 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine, 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine, 2x 240 paralel işlem birimi ve 289 Watt olarak belirlenen ısıl güç tasarımı gibi teknik detaylara sahip.

Grafik işlemcileri 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de ve bellekleri de 2016MHz'de görev yapan çift GPU'lu ekran kartı destek veren anakartlarda ikinci bir kart ile birlikte Quad SLI kurulumu da gerçekleştirebilecek. CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan DirectX 10 destekli yeni ekran kartı ayrıca PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da gerçekleştirebilecek. Tek PCB'li GeForce GTX 295'in ay sonunda satışa sunulması bekleniyor.


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TELESCOPE 10 yıl
bencede soğutma nasıl olacak acaba
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iscanthere 10 yıl
şu güzelim kart öle dümdüz satılır mı hiç?insan şöle güzel bir etiket koyar.acaba tek pcbnin performansa bir katkısı olmuş mudur?
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mamad 10 yıl
55nm ile üretilen gpu'ları 2 farklı pcb ile sunan nvidia, o kartı 90-95C'de tutabilmişti. Acaba bunun sıcaklığı ne durumda olacak? Özellikle kasanın orta kısmında olan gpu'nun sıcaklığını merak ettim.
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**Stolas** 10 yıl
bu saatten sonra bu karta para verilmez buna verecek parayı saklarsın biraz daha bekler gt300 serisine geçersin zaten şuanda piyasada grafik açısından yeni sağlam oyunda yok gereksiz bir yatırım olur
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Kloroform 10 yıl

Orjinalden alıntı: mamad

55nm ile üretilen gpu'ları 2 farklı pcb ile sunan nvidia, o kartı 90-95C'de tutabilmişti. Acaba bunun sıcaklığı ne durumda olacak? Özellikle kasanın orta kısmında olan gpu'nun sıcaklığını merak ettim.

her iki gpu da eşit soğur.çünkü aynı havayı eş zamanda her iki gpuya eşit dağıtan bir fan var.kasası serin olanlar çok rahat eder bu kartla.

bu kartları hala bu zamanda çıkarmalarının sebebi directx11 oyunlarını geç piyasaya sürecek olmaları.herşey ekran kartı firmalarının elinde çünkü.bence kimsenin elinde patlatmazlar bu kartları.directx 11 oyunlar piyasada bol olarak çıkacakta bu kartlar ölecek.daha bayağı zaman var gibi görünüyor.
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mhamadko 10 yıl
inşallah fiyatı uygun olurda genel fiyatlar düşsün diye
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CaReTTa_99 10 yıl
Kart güzel oldu tek PCB, fakat tasarım vasatın altında.
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sertacaygun 10 yıl
Gereğinden fazla sade bir ürün olmuş.
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Source 10 yıl
insan üstüne bir etiket yapıştırır
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sadtneverdie 10 yıl
bu kart neden alınır ki?
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K0rkunc 10 yıl
teknoloji hastası bir kişi için bulunmaz nimet tabi parasıda varsa
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Musdi2009 10 yıl
448 bit niye 512 değil :) gtx280 de 512bit mesela .....
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Cool Boy 10 yıl

Orjinalden alıntı: Musdi2009

448 bit niye 512 değil :) gtx280 de 512bit mesela .....


448x2 896 bit bu kart
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pastperfect 10 yıl
diğer tek PCB'li GeForce GTX 295 ile arasında nekadar fiyat farkı olur acaba
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Castle Bravo 10 yıl
Bellekleri 1998 yerine 2016'da çalışıyormuş. Bu, Galaxy'nin testlerde küsüratlı da olsa önde görünmek için yaptığı bir iş mi? Yoksa tek baskılı devreli 295'lerin standardı mı bu?

Geçmişte, bu yeni 295'lerin belleklerinin 2203 MHz olacağı da söylenmişti sanırım. Standart değer kesinlik kazanmış durumda mı?
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