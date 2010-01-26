Gameloft, Assasin's Creed: Altair's Chronicles'ı webOS'a uyarladı

Özellikle iPhone'a geliştirdiği üç boyutlu oyunlarla (N.O.V.A, Tom Clancy's H.A.W.K, Modern Combat: Sandstorm vb) oyun severlerin gözdesi haline gelen Gameloft, Assasin's Creed: Altair's Chronicles'ı Palm'ın WebOS işletim sistemine uyarlardı ve kullanıma sundu.

6.99$'a satılan oyunu deneyen Palm Pre kullanıcılarının geri bildirimlerinin olumlu olduğu ve Pixi kullanıcılarının ise oyunu oynayamayacakları ifade ediliyor.

http://www.precentral.net/assassins-creed-hits-webos