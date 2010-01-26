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Gameloft, Assasin's Creed: Altair's Chronicles'ı webOS'a uyarladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Özellikle iPhone'a geliştirdiği üç boyutlu oyunlarla (N.O.V.A, Tom Clancy's H.A.W.K, Modern Combat: Sandstorm vb) oyun severlerin gözdesi haline gelen Gameloft, Assasin's Creed: Altair's Chronicles'ı Palm'ın WebOS işletim sistemine uyarlardı ve kullanıma sundu.

6.99$'a satılan oyunu deneyen Palm Pre kullanıcılarının geri bildirimlerinin olumlu olduğu ve Pixi kullanıcılarının ise oyunu oynayamayacakları ifade ediliyor.


http://www.precentral.net/assassins-creed-hits-webos Yorum Yaz
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talh4wk 9 yıl
müzkemmel yapmıslar tasınabilir aygıtlar için
Haber için teşekkürler
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NecroCyber-777 9 yıl
Pixi kullanıcılarının ise oyunu oynayamayacakları ifade ediliyor.
pixi kullanıcıları ne demek pek bilgim yokda:D
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TELESCOPE 9 yıl
güzel olmuş ,paylaşım için teşekkürler
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..Knight.. 9 yıl
NECROCYBER

Pixi kullanıcılarının ise oyunu oynayamayacakları ifade ediliyor.

pixi kullanıcıları ne demek pek bilgim yokda:D


Palm'ın webOS işletim sistemini kullanan bir başka modeli.
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