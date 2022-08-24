Gamescom 2022 facia mıydı? Etkinlikte neler gördük?

Oyun dünyasının en büyük fuarlarından birisi olan Gamescom 2022 dün akşam başladı. Biz de bu videomuzda açılış şovunda neler gördüğümüzü konuştuk.

Oyun dünyasının en büyük fuarlarından birisi olan Gamescom 2022'nin açılış şovu dün akşam gerçekleşti. Biz de etkinlikte neler gördük, hangi oyunlar duyuruldu gibi etkinliğin öne çıkan detaylarını bu videoda konuştuk.

Etkinliğin bu yıl biraz sönük kaçtığını söyleyebiliriz ve bu yüzden sosyal medyada bir hayli eleştirildi. Tüm şirketlerin teker teker kendi etkinliğini düzenlediği şu zamanlarda bu tarz etkinlikler sonlanıyor mu konusunu da konuştuk. Etkinlikte dikkat çeken yapımlar arasında şüphesiz The Callisto Protocol, Hogwarts Legacy, PS5 DualSense Edge ve Everywhere bulunuyor diyebiliriz.

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