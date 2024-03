Bu videomuzda PlayStation 5'in yeni özel oyunu Rise of the Ronin'e yakından bakıyoruz. Team Ninja ekibinin geliştirdiği oyun stüdyonun ustalık eseri olarak tanıtılmıştı.

Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiricliğini ise Team Ninja'nın yaptığı Rise of the Ronin önümüzdeki günlerde çıkışını yapacak. Bizler de oyunu birkaç hafta önceden deneyimleme şansı bulduk ve inceleme videomuzla karşınızdayız. Bu yılın en çok beklenen oyunlarından birisi olan Rise of the Ronin özellikle Türkçe altyazı desteği ile bizler için ekstra önemli bir oyun ve oyun özellikle combat sistemi ile dikkat çeken bir yapım.

