Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin saat hızlarıyla ilgili yeni bilgiler

9 yıl
19,3b
1
83
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin saat hızlarıyla ilgili yeni bilgiler
Tam Boyutta Gör

DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin lansmanı için geri sayım devam ederken, Nvidia'nın sıkı yaptırımlarından ötürü üreticilerin sessizliği de sürüyor. 26 Mart öncesinde ortaklarından bilgi sızdırılmamasına büyük hassasiyet gösteren Nvidia, teknik özellikler hakkında ser verip sır vermezken, Uzakdoğulu kaynaklardan saat hızlarıyla ilgili bazı yeni bilgiler geldi.

Expreview sitesinin haberine göre, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistörden oluşan GF100 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 480, 600-625MHz GPU hızında çalışacak. 384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapsitesine sahip olan ekran kartında, 0.4ns erişim süreli Samsung çiplerin kullanıldığı ve çalışma frekansının 4000MHz olduğu bildirildi.

Alt model olan GeForce GTX 470'de ise grafik işlem biriminin 600MHz'de çalıştığı iddia ediliyor. 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 470'in de GeForce GTX 480 ile benzer şekilde 4000MHz bellek hızına sahip olduğu söylenirken, önemli bir farklılık olarak 0.4 yerine 0.5 erişim süreli Samsung DRAM yongalarının kullanıldığı belirtiliyor.

GeForce GTX 4x0 serisiyle ilgili olarak bir diğer dikkat çekici gelişme ise GeForce GTX 480'in paralel işlemci sayısıyla ilgili. Eylül sonunda yapılan Fermi tanıtımında 512x paralel işlemcili olacağını açıklayan hatta Ocak ayındaki Editör Günü etkinliğinde de benzer bilgileri paylaştığı belirtilen Nvidia'nın, 40nm üretim teknolojisindeki verimlilik problemlerinden ötürü paralel işlemci sayısını 480'e çektiği iddia ediliyor.

Nvidia'nın Türkiye'den Nusret Erturan konuyla ilgili olarak önümüzdeki hafta yapılacak lansmanda tüm soruların cevap bulacağını söylerken Nvidia'ya yakın bir kaynak resmi olarak açıklanmasa da, GeForce GTX 480 için 480 paralel işlemci sayısını doğrulandığını iddia etti. Açıklanan detaylara göre 512x paralel işlemcili Fermi tasarımı en azından bir süre için sadece yüksek kâr marjına sahip Tesla çözümlerinde kullanılacak gibi görünüyor.

Kaynak: Expreview


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tahir40 9 yıl
Ya arakdaşlar, siz cidden bu kartları alabiliyor musunuz? Yoksa züğürdün çenesi zenginin malı olayı mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mzkaplan 9 yıl
eskiden:
ne olacak bu fenerin hali


şimdi:
ne olacak bu nvidianın hali








Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 9 yıl

tahir40

Ya arakdaşlar, siz cidden bu kartları alabiliyor musunuz? Yoksa züğürdün çenesi zenginin malı olayı mı?


Valla forum acayip bir yer.5970 çıkmadan imzasına koyan mı ararsın(imzasında i7 yazanların yüzde 80 i ve 5970 yazanların yüzde 80 i hatta 5850 yazanların da yüzde 50 si emin ol hava atmak için yazıyor yani öyle bir kartları ve işlemcileri yok) i7 si olmadığı halde varmış gibi davrananı ve herhangi bir test isteyince koyamayanı mı?(başıma geldi test istedim adam kayboldu)
Ne ararsan var.Mülteci kampı gibi biyer burası..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nutec 9 yıl
5970 tek geçerim kardeş göreceksiniz bu kart ondan performansız olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fod 9 yıl

Nutec

5970 tek geçerim kardeş göreceksiniz bu kart ondan performansız olacak

bitirmissin olayı tek cümle ile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mobylette 9 yıl
sonu 3dfx e benzeyecek mi acaba nvidia nın da.. ahını almıyacan arkadaş kimsenin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elektroterm 9 yıl

travis

sonu 3dfx e benzeyecek mi acaba nvidia nın da.. ahını almıyacan arkadaş kimsenin


Hiç uzak ihtimal değil. 40nm ile bu GPU dan iş çıkmayacak gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
annihilator 9 yıl

travis

sonu 3dfx e benzeyecek mi acaba nvidia nın da.. ahını almıyacan arkadaş kimsenin


Desktop GPU Nvidia'nın gelir kaynaklarından sadece birisi. Bir sürü dalda başarılı Nvidia, en çok gelir masaüstü GPU'dan geliyor olabilir ama 3dfx ile karşılaştırılamaz bu yönden yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Appetite 9 yıl
Bu kadar naz aşık usandırırmış derler harbiden öyle. 2 aydır magazincileri geçti donanım siteleri. "Fermi'nin 600 Mhz saat hızı ile geliceği doğrulandı şok !" yada "Fermi'nin ilk fotoğrafı nete sızdı" Bune ya. Ortada kesin olan bir şey var kartlar aşırı güç tüketiyor, 3,2 milyar transistör bulunduruyor. Feci bir şekilde ısınacağı kesin. Onu geçtim performansındanda ümidimi kestim artık. O saat hızlarıyla birbirlerine çok yakın olucaktır diye düşünüyorum. Hele birde GTX480'de parelel işlemci sayısı 480'e çekilirse hiç bir şey beklememek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
Her şeyine iddiaya girerimki haberde bahsi geçen Nusret Erturan adlı vatandaş bu forumdaki üyelerden daha fazla bilgiye sahip değil.. nvidia bünyesinde çalışan bir memur.. ar-ge bölümünden ne haberi olacak yahu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NemesisR3 9 yıl
geç çıkardılar madem, orta seviyeyide birlikte çıkarsalar keşke...
mesela gtx460 diye 280-320sp arası 256bit DDR5 gibi bir model.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Black_Mamba24 9 yıl

Batuist

Her şeyine iddiaya girerimki haberde bahsi geçen Nusret Erturan adlı vatandaş bu forumdaki üyelerden daha fazla bilgiye sahip değil.. nvidia bünyesinde çalışan bir memur.. ar-ge bölümünden ne haberi olacak yahu...



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
bu kartlar cıksa bile ürünlerinde % 75 arıza patlaması yasayacaktır.Urunu saglam larak oturtamadılar her halde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkilainen 9 yıl
ondan sonra gazete basliklarinda"patlamanin ardindan polis olay yerinde genis capli arama baslatti ve arama basari ile sonuclandi katilin nvidia oldugu anlasildi simdi polis nvidiayiyi kirmizi bultenle ariyor"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kalik 9 yıl
Fiyasko zannettiğim performans olurmu bilmiyorum ama çok geç kaldılar yaz geldi.adamlar 6000 serisine gececekler nvidia da birşeyler yanlış gidiyor hadi hayırlısı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 9 yıl
İki kart arasındaki ayrımın belirginleşmesi için shader hızlarında bir miktar fark bırakırlar diye tahmin ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alirezzak 9 yıl
Arkadaşlar 32SP bence gene de biraz fark yaratabilir çünkü bu sp ler MIMD yapısında.Bu çekirdekler eski modellerdekilerden daha yüksek işlem kapasitesine sahip ama gene de performans açısından yakın olacaklardır.Bu bilgilere doğruysa NVidianın ATI yı performans olarak geçmesi zor görünüyor.Böyle olursa indirim de olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kubisaray 9 yıl
asıl bomba ne biliyormusunuz arkadaşalr dx11 de iddaalı olan oyun metro 2033 duymusunuzdur bugun pc versıyonu cıktı dx11 lı oyun ve oyunu sponsoru olan nvıdıa kartı pıyısada yok ama adamlar atı kartıylan oyunu bugunden sonra catır catır oynayacaklar nasıl bir rezilliktir hocam bu kendi sponsor oldugun oyuna kart cıkartamıyorsun adama afedersın bır tarafıylan gulerler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19257 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nvidia, Ekran Kartı ve geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim