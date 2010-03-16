GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin saat hızlarıyla ilgili yeni bilgiler

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DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin lansmanı için geri sayım devam ederken, Nvidia'nın sıkı yaptırımlarından ötürü üreticilerin sessizliği de sürüyor. 26 Mart öncesinde ortaklarından bilgi sızdırılmamasına büyük hassasiyet gösteren Nvidia, teknik özellikler hakkında ser verip sır vermezken, Uzakdoğulu kaynaklardan saat hızlarıyla ilgili bazı yeni bilgiler geldi.

Expreview sitesinin haberine göre, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistörden oluşan GF100 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 480, 600-625MHz GPU hızında çalışacak. 384-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapsitesine sahip olan ekran kartında, 0.4ns erişim süreli Samsung çiplerin kullanıldığı ve çalışma frekansının 4000MHz olduğu bildirildi.

Alt model olan GeForce GTX 470'de ise grafik işlem biriminin 600MHz'de çalıştığı iddia ediliyor. 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 470'in de GeForce GTX 480 ile benzer şekilde 4000MHz bellek hızına sahip olduğu söylenirken, önemli bir farklılık olarak 0.4 yerine 0.5 erişim süreli Samsung DRAM yongalarının kullanıldığı belirtiliyor.

GeForce GTX 4x0 serisiyle ilgili olarak bir diğer dikkat çekici gelişme ise GeForce GTX 480'in paralel işlemci sayısıyla ilgili. Eylül sonunda yapılan Fermi tanıtımında 512x paralel işlemcili olacağını açıklayan hatta Ocak ayındaki Editör Günü etkinliğinde de benzer bilgileri paylaştığı belirtilen Nvidia'nın, 40nm üretim teknolojisindeki verimlilik problemlerinden ötürü paralel işlemci sayısını 480'e çektiği iddia ediliyor.

Nvidia'nın Türkiye'den Nusret Erturan konuyla ilgili olarak önümüzdeki hafta yapılacak lansmanda tüm soruların cevap bulacağını söylerken Nvidia'ya yakın bir kaynak resmi olarak açıklanmasa da, GeForce GTX 480 için 480 paralel işlemci sayısını doğrulandığını iddia etti. Açıklanan detaylara göre 512x paralel işlemcili Fermi tasarımı en azından bir süre için sadece yüksek kâr marjına sahip Tesla çözümlerinde kullanılacak gibi görünüyor.

Kaynak: Expreview