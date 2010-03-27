GeForce GTX 480, Sıvı Azot ile tanıştı: 900/4200MHz'de ilk test sonucu

Tam Boyutta Gör

Hava soğutma ile 800MHz GPU hızına ulaştığımız GeForce GTX 480 için hız aşırtma profesyonelleri skor yayınlamaya başladılar. Lab501.ro sitesinden Monstru rumuzlu hız aşırtma uzmanı, GeForce GTX 480 için yaptığımız Sıvı Azot destekli ilk test sonuçlarını yayınladı. LN2 kullanılarak yapılan ekstrem çalışma kapsamında Monstru, standart olarak 700MHz GPU ve 3696MHz bellek frekanslarıya gelen GeForce GTX 480'i 900MHz / 4200MHz seviyesine çıkartarak, 3DMark Vantage'da test sonucu almayı başardı.

İşlemci olarak 5500MHz'de çalışan 6 çekirdekli Core i7 980X'in kullanıldığı çalışmada anakart tercihinin ise EVGA X58 Classified'dan yana kullanıldığını görüyoruz. 3DMark Vantage Performance'da 24941 puanlık skor elde eden Monstru, dünya hız aşırtma veri tabanına giren bu kategorideki en yüksek (şimdilik!) skorun da sahip oldu. Bu arada karşılaştırma açısından standart hızlarında çalışan GeForce GTX 480'in, 4995MHz'de görev yapan Core i7 980X işlemcili sistemde 20457 puanlık skor elde ettiğini de belirtelim.

Monstru'nun Sıvı Azot takviyeli GeForce GTX 480 çalışması için buraya tıklayabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör