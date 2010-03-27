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GeForce GTX 480, Sıvı Azot ile tanıştı: 900/4200MHz'de ilk test sonucu

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 480, Sıvı Azot ile tanıştı: 900/4200MHz'de ilk test sonucu
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Hava soğutma ile 800MHz GPU hızına ulaştığımız GeForce GTX 480 için hız aşırtma profesyonelleri skor yayınlamaya başladılar. Lab501.ro sitesinden Monstru rumuzlu hız aşırtma uzmanı, GeForce GTX 480 için yaptığımız Sıvı Azot destekli ilk test sonuçlarını yayınladı. LN2 kullanılarak yapılan ekstrem çalışma kapsamında Monstru, standart olarak 700MHz GPU ve 3696MHz bellek frekanslarıya gelen GeForce GTX 480'i 900MHz / 4200MHz seviyesine çıkartarak, 3DMark Vantage'da test sonucu almayı başardı.

İşlemci olarak 5500MHz'de çalışan 6 çekirdekli Core i7 980X'in kullanıldığı çalışmada anakart tercihinin ise EVGA X58 Classified'dan yana kullanıldığını görüyoruz. 3DMark Vantage Performance'da 24941 puanlık skor elde eden Monstru, dünya hız aşırtma veri tabanına giren bu kategorideki en yüksek (şimdilik!) skorun da sahip oldu. Bu arada karşılaştırma açısından standart hızlarında çalışan GeForce GTX 480'in, 4995MHz'de görev yapan Core i7 980X işlemcili sistemde 20457 puanlık skor elde ettiğini de belirtelim.

Monstru'nun Sıvı Azot takviyeli GeForce GTX 480 çalışması için buraya tıklayabilirsiniz.

GeForce GTX 480, Sıvı Azot ile tanıştı: 900/4200MHz'de ilk test sonucu
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QsquR 9 yıl
Fehmi mantar çıktı


vantage rekoru bu olsa gerek


http://hwbot.org/signature.img?iid=352174&thumb=false&iehack=.jpg
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Man From Atlantis 9 yıl
gtx 480 vantage tek gpu dünya rekorunun yeni sahibi

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


kingpincooling.com/...
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deniz_sea 9 yıl
nvidia gtx480
1ghz işlemci
5000mhz gddr5 ram
ve sonuç
500watt güç tüketimi + 150c sıcaklık + bir b..a yaramaz oc olur bu haliyle
artık kasadaki fanlardan elektrik üretip onunla destekleriz bunu olmazmı rüzgar gülü misali
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03DerviS03 9 yıl
Allahım ya kart çıkalı daha 1 gün oldu adamlar hemen overclock yapmaya girişmişler.biraz yavaş olun kardeşim ya.biz daah kartı piyasada göremedik adamlar sıvı azotla overclock etmeye başlamışlar.bence overclocklu hali bile tam bir hayal kırıklığı nvidia dan daha iyi bir kart çıkarmasını bekliyordum
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TheExtasyOfCold 9 yıl
ben 5770 le 1 ghz'i rahat geçtim Sapphire Vapor-X ile... boşa çıkan nvidia hayalleri :)
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demircibu 9 yıl

theextasyofcold

ben 5770 le 1 ghz'i rahat geçtim Sapphire Vapor-X ile... boşa çıkan nvidia hayalleri :)

3tane 5770i yan yana koy bu kart etmez


5770i gpuyu 1500mhz yap ramleri 5ghzlere getir ne olur ne fayda ...



ek bilgi zaten gtx 480nin vid değeri yüksek ve gpu mhz zaten sınırlarda +200 güzel sonuçtur

bu bağlamda shaderler çok iyi iş çıkarır tess performansı fena olur bu değerlerde

tabi bilene anlayana sadece kartın resimlerine bakanlar bilmez kullanmak gerekir bazen...

gtx 470 gpuları daha az voltaj ile çalışdığı ve iyi o.c değeri yapabiliyor deft fanda 1050m(V) 600gpu hızı 800mhz full stabil yapıyor yaptımda. son değer olan 1087m(V) da 830mhz yapıyor ln2 ile 900lerde dolanır buda bugüne kadarki en iyi gpu hızları nvıdıa için önceleri bu gpu hızları hayaldi...
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buraoca2 9 yıl
Sıvı Helyum bekliyoruz :)
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Solitude 9 yıl
Fermi içindeki potansiyeli gösterebilsede maalesef bu haliyle verimsiz bir yapıya sahip ve buda hangi teknolojilerle gelirse gelsin potansiyeli ortaya koyamadıktan sonra fermiyi anlamsız kılıyor
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RaptorFX 9 yıl
Normalde lehimden kopup gelen gpulu nvidiayi bir de ocle kullanacam. Yarin karti elime alip duvara asarim pert olunca...
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hardware wizard 9 yıl
benim düşünceme göre GTX480 tam bir fiyasko. sen okadar gec cıkar salla milleti sonrada böyle bir kart cıkar..
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Kumi Ori 9 yıl
Eloğlu sıvı azotla 900/4200 ü zar zor görmüş. Bazı aklı evveller ASUS un kutusunda yazan %50 oc yazısına çok inandılardı, şimdide inanın bakıyım.
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merhaba_2233 9 yıl
mart 26 da olacak fermi tanıtımı bumuydu
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yonex78 9 yıl
sıvı azotla yüzde 29 hız aşırtılabilmiş ne diyeyim birde asususn kartının üzerinde voltage tveek ile yüzde 50 lerden bahsediliyordu.acaba asus kart alana sıvı helyum falan mı verecek bir tank:D
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yusufcik82 9 yıl
o değilde,çiçekli havlu kağıdına bittim ben yalnız :)
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F.@.T.İ.H 9 yıl

yusufcik82

o değilde,çiçekli havlu kağıdına bittim ben yalnız :)


cicekli olanlar daha etkiliymiş..

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melyyh 9 yıl
sıvı azotla bile 700 den 900 e mi çıkarıldı yani? bana çok çok az geldi açıkçası.
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Kraven 9 yıl

melyyh

sıvı azotla bile 700 den 900 e mi çıkarıldı yani? bana çok çok az geldi açıkçası.

Daha bu ilk denemeler. Hele bir kartlar piyasaya çıksın sürücüler otursun o zaman daha iyi sonuçlar çıkacaktır. Ben bir revizyon bekliyorum açıkçası. Bu süreçten sonra yani yaklaşık 5-6 aylık bir süreçten sonra çok daha iyi sonuçlar alınacaktır.
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