GeForce GTX 480, Sıvı Azot ile tanıştı: 900/4200MHz'de ilk test sonucu

Hava soğutma ile 800MHz GPU hızına ulaştığımız GeForce GTX 480 için hız aşırtma profesyonelleri skor yayınlamaya başladılar. Lab501.ro sitesinden Monstru rumuzlu hız aşırtma uzmanı, GeForce GTX 480 için yaptığımız Sıvı Azot destekli ilk test sonuçlarını yayınladı. LN2 kullanılarak yapılan ekstrem çalışma kapsamında Monstru, standart olarak 700MHz GPU ve 3696MHz bellek frekanslarıya gelen GeForce GTX 480'i 900MHz / 4200MHz seviyesine çıkartarak, 3DMark Vantage'da test sonucu almayı başardı.
İşlemci olarak 5500MHz'de çalışan 6 çekirdekli Core i7 980X'in kullanıldığı çalışmada anakart tercihinin ise EVGA X58 Classified'dan yana kullanıldığını görüyoruz. 3DMark Vantage Performance'da 24941 puanlık skor elde eden Monstru, dünya hız aşırtma veri tabanına giren bu kategorideki en yüksek (şimdilik!) skorun da sahip oldu. Bu arada karşılaştırma açısından standart hızlarında çalışan GeForce GTX 480'in, 4995MHz'de görev yapan Core i7 980X işlemcili sistemde 20457 puanlık skor elde ettiğini de belirtelim.
Monstru'nun Sıvı Azot takviyeli GeForce GTX 480 çalışması için buraya tıklayabilirsiniz.
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vantage rekoru bu olsa gerek
http://hwbot.org/signature.img?iid=352174&thumb=false&iehack=.jpg
kingpincooling.com/...
1ghz işlemci
5000mhz gddr5 ram
ve sonuç
500watt güç tüketimi + 150c sıcaklık + bir b..a yaramaz oc olur bu haliyle
artık kasadaki fanlardan elektrik üretip onunla destekleriz bunu olmazmı rüzgar gülü misali
3tane 5770i yan yana koy bu kart etmez
5770i gpuyu 1500mhz yap ramleri 5ghzlere getir ne olur ne fayda ...
ek bilgi zaten gtx 480nin vid değeri yüksek ve gpu mhz zaten sınırlarda +200 güzel sonuçtur
bu bağlamda shaderler çok iyi iş çıkarır tess performansı fena olur bu değerlerde
tabi bilene anlayana sadece kartın resimlerine bakanlar bilmez kullanmak gerekir bazen...
gtx 470 gpuları daha az voltaj ile çalışdığı ve iyi o.c değeri yapabiliyor deft fanda 1050m(V) 600gpu hızı 800mhz full stabil yapıyor yaptımda. son değer olan 1087m(V) da 830mhz yapıyor ln2 ile 900lerde dolanır buda bugüne kadarki en iyi gpu hızları nvıdıa için önceleri bu gpu hızları hayaldi...
cicekli olanlar daha etkiliymiş..
Daha bu ilk denemeler. Hele bir kartlar piyasaya çıksın sürücüler otursun o zaman daha iyi sonuçlar çıkacaktır. Ben bir revizyon bekliyorum açıkçası. Bu süreçten sonra yani yaklaşık 5-6 aylık bir süreçten sonra çok daha iyi sonuçlar alınacaktır.