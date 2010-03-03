GeForce GTX 480'nin soğutucu ve baskılı devre görselleri ortaya çıktı

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CeBIT 2010 fuarının başlamasıyla birlikte DirectX 11 destekli yeni nesil Nvidia ekran kartları için de cevabı merakla beklenen sorulara netliğe kavuşmaya başladı. Bilindiği üzere Nvidia, yüksek performans segmenti için GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 olmak üzere Fermi tabanlı iki yeni model hazırlıyor. Resmi tanıtımları 26 Mart'ta Boston, Amerika'da düzenlenecek PAX East oyun turnuvasında yapılması planlanan yeni nesil ekran kartlarından GeForce GTX 480'in soğutucusu çıkartılmış "çıplak fotoğrafları" da gün ışığına çıktı.

Fermi kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisinin kullanıldığı GF100 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli GeForce GTX 480 modelinin gün ışığına çıkan yeni görselleri, 1.5GB bellek kapasitesini bir kez daha doğrularken, kart üzerinde 12 adet GDDR5 bellek yongasına yer verildiğini görüyoruz. 512 CUDA çekirdeğine sahip olduğu belirtilen yeni model aynı zamanda 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 3DVision Surround ile C/C++ hızlandırma gibi segmentinde yenilikçi Nvidia teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor.

Daha önceki jenerasyonlardan farklı olarak giriş-çıkış birimlerini kontrol eden NVIO işlemcisi yerine bahsi geçen tüm fonksiyonları, Fermi ile birlikte GPU üzerine alan Nvidia, dört adet ısı borusuna ve bir adet fana sahip yeni bir soğutucuyu da GTX 4x0 serisi ile kullanmaya başlıyor. Biri 6pin ve diğeri de 8pin olmak üzere iki adet PCIe güç konnektörüne sahip olan GeForce GTX 480'de, grafik birimi için 6 fazlı, bellekler içinse 2 fazlı güç tasarımına yer verilen ekran kartında görüntü aktarımı içinse çift DVI ve HDMI portları kullanılıyor.

26 Mart'ta lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 480 için henüz resmi fiyat bilgileri açıklanmış değil.

Editörün Notu: Donanimhaber.com ekibi olarak yaklaşık bir saat önce Hannover'e indik ve otelimize yerleştik. Bugünden itibaren CeBIT 2010 ile ilgili gelişmeleri sizlere fuar alanında aktarmaya çalışacağız.

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