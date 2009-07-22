GeIL enerji verimli dört yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

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Kalite çıtası yüksek bellek çözümleriyle tanınan GeIL, enerji verimli modellerini konumlandırdığı Green kod adlı bellek serisini güncelledi. Firma seri dahilinde dört yeni DDR3 bellek kitini kullanıma sunuyor. GeIL'ın tamamı ömür boyu garanti ile gelen yeni bellek kitlerinin RoHS prensipleri çerçevesinde Die-Hard Burn-In teknolojisinden yararlanılarak hazırlandığı açıklandı.

Çift kanal formunda olan ve ikisi 2GB diğer ikisi 4GB kapasiteli kitler hazırlana hazırlanan bellekler modeline göre 1066MHz (CL 8-8-8-20) veya 1333MHz (CL 9-9-9-24) hızlarında çalışıyorlar. Çalışma gerilimleri JEDEC tarafından DDR3 bellekler için belirlenen 1.5v gerilim seviyesinin 0.2v altında olan yani 1.3v geriliminde çalışan kitler güç tasarrufu noktasında avantaj sağlayabiliyorlar.

Paketlemelerinde geri kazanılmış kağıt özünün kullanıldığının Green serisi yeni bellek kitlerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.