Geleceğin hapishanesi tanıtıldı: Ürkütücü bir gelecek yaklaşıyor

Cognify, en basit haliyle mahkumların beynine yapay anıların yerleştirilmesini ve bu sayede rehabilite edilmelerini öneriyor. Örneğin bir kişi şiddet suçlusu ise, işlediği suçu kurbanın bakış açısından izlemeye veya uyuşturucuyla ilgili suçlar, bağımlılık ve iyileşme mücadelelerini simüle eden sahte anılarla cezalandırılıyor. Mahkumların empati, pişmanlık ve vicdan azabı gibi duygusal durumlarla “eğitilmesi” için gerçek zamanlı olarak hormon müdahalesi yapılacak.
Sahte anı ve duygu zihne eklenecek
Cognify hapishane konseptinin arkasındaki kişi ise Yemenli moleküler biyolog ve bilim iletişimcisi Hashem Al-Ghaili’den başkası değil. Kendisinin Cognify gibi benzer iddialı (bkz: kafa nakli) girişimleri bulunuyor. Hashem’in diğer girişimleri gibi bu da spekülatiftir ancak esasında Cognify, gerçek bir bilime dayanıyor.
Bilim insanları halihazırda farelere başarılı bir şekilde sahte anılar yerleştirmiş ve korku dolu anılarını mutlu anılarla değiştirmeyi başarmış durumda. 2018 yılında ise bilim insanları bağırsak bakterisi E. coli'nin DNA'sına bir film klibinin nasıl kodlanacağını bulduktan sonra bir deniz salyangozundan diğerine hafıza aktarmayı başarmıştı. Bunlar gibi bilimsel ilerlemeler Cognify’nin bir kısmını oluştururken OpenAI’ın metinden videoya modeli Sora gibi yapay zekaları da bir kısmını oluşturuyor. Yapay zeka ile oluşturulan yapılandırılmış anılar, mahkumun beyin haritasının çıkartılmasından sonra en mükemmel yere enjekte edilecek.
Etik ve yüksek risk endişeleri
Bu gibi sorunlar ve endişeler hakkında Hashem şunları söylüyor: "Yaratmak istediğimiz her teknoloji hakkında aşırı endişe duyarsak, hiçbir şey yaratamayız. Her teknoloji risk taşır, ancak katı etik standartlar, yasal çerçeveler ve gözetim ile bu risklerin üstesinden gelebiliriz."
Hashem, söylemlerinde haklı olsa da bunun gibi teknolojiler, şimdiki gibi gelecekte “iyi şirketlerin” elinde olmayabilir... Dolayısıyla kötüye kullanım riski oldukça yüksek. Etik sorunlar ise bambaşka bir tartışma konusu. Hashem Al-Ghaili, Cognify’ın şimdilik bir konsept olduğunu ve kesin bir zaman çizelgesinin olmadığını söylüyor.Kaynakça https://www.engadget.com/the-ai-prison-of-the-future-is-just-an-outer-limits-episode-200937257.html https://wired.me/technology/cognify-prison-of-future/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.