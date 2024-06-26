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    Geleceğe bir adım daha: Robotlar için insan benzeri deri geliştirildi

    Tokyo Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları robotlar için insan benzeri yepyeni bir deri geliştirdi. Bu deri aynı zamanda kendi kendine iyileşme yeteneğine de sahip.
    Robotlar için insana birebir benzeyen deri geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Terminatör veya diğer gelecek temalı filmlerde yer alan insansı robotlara bir adım daha yaklaşıldı. Tokyo Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları botlar için insan benzeri yepyeni bir deri geliştirdi. Geliştirilen yeni deri, robotik platformlara daha fazla hareket kabiliyeti, kendi kendini iyileştirme yetenekleri, gömülü algılama yetenekleri ve giderek daha gerçekçi bir görünüm gibi potansiyel faydalar getiriyor. Ancak şimdilik küçük, sevimli ve pembe bir yüz için kullanıldı.

    İnsansı robotlara insansı deri

    Robotlar için insana birebir benzeyen deri geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar insan derisi bağlarından ilham alarak bir robotun yüzüne deri tabakasının tutunmasına yardımcı olan özel delikler ekledi. Projeye liderlik yapan Profesör Shoji Takeuchi, biyohibrit robotik alanında öncü bir isim olarak biliniyor. Kendisi şimdiye kadar biyolojik kas dokusu kullanarak yürüyen mini robotlar, 3D baskılı laboratuvarda yetiştirilmiş et, iyileşebilen mühendislik ürünü deri ve daha fazlasının geliştirilmesine öncülük etti. Ancak kendisine göre robotik cilt teknolojisi bir adım daha atmak zorundaydı.

    Bu istek ile yola çıkan ekip insan derisi bağ yapılarını taklit ederek ve katı malzemelerde özel olarak yapılmış V şekilli delikler kullanarak, deriyi karmaşık yapılara bağlamanın bir yolunu buldu. Bu sayede robotik deri, yırtılmadan veya soyulmadan mekanik bileşenlerle kusursuz bir şekilde hareket edebiliyor.

    Robotlar için insana birebir benzeyen deri geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar yeni deri sayesinde robotlara bir dizi yeni yeteneğin kazandırılabileceğini düşünüyor. Kendi kendini iyileştirme bunlar arasında yer alıyor. Araştırmacılara göre geliştirilen biyolojik deri insanlardaki deriyi taklit edebiliyor. Dolayısıyla bu yapay deriküçük kesikleri onarırken sinirleri ve diğer deri organlarını birleştirebiliyor, duyusal işlevleri ve daha fazlasını mümkün kılabiliyor.

    Araştırmacılar aynı zamanda bu derinin kozmetik, cerrahi teknikler ve plastik cerrahi çalışmalarında yeni bir dönem de başlatabilir. Ekip aynı zamanda geliştirdikleri cildi gülümseyebilen küçük bir robotik yüze de uyguladı. Araştırmacılar, insan benzeri ifadeler yaratmanın robotun içine sofistike aktüatörler veya kaslar entegre etmeyi gerektirdiğini söylüyor ve gerçekçiliğe ulaşmada malzeme kadar ortaya konan hareketin de çok önemli olduğunu vurguluyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/japan-creates-new-tissue-binding-tech-for-robots https://www.engadget.com/this-cute-pink-blob-could-lead-to-realistic-robot-skin-130019452.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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