Geleceğe bir adım daha: Robotlar için insan benzeri deri geliştirildi

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Tam Boyutta Gör Terminatör veya diğer gelecek temalı filmlerde yer alan insansı robotlara bir adım daha yaklaşıldı. Tokyo Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları botlar için insan benzeri yepyeni bir deri geliştirdi. Geliştirilen yeni deri, robotik platformlara daha fazla hareket kabiliyeti, kendi kendini iyileştirme yetenekleri, gömülü algılama yetenekleri ve giderek daha gerçekçi bir görünüm gibi potansiyel faydalar getiriyor. Ancak şimdilik küçük, sevimli ve pembe bir yüz için kullanıldı.

İnsansı robotlara insansı deri

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar insan derisi bağlarından ilham alarak bir robotun yüzüne deri tabakasının tutunmasına yardımcı olan özel delikler ekledi. Projeye liderlik yapan Profesör Shoji Takeuchi, biyohibrit robotik alanında öncü bir isim olarak biliniyor. Kendisi şimdiye kadar biyolojik kas dokusu kullanarak yürüyen mini robotlar, 3D baskılı laboratuvarda yetiştirilmiş et, iyileşebilen mühendislik ürünü deri ve daha fazlasının geliştirilmesine öncülük etti. Ancak kendisine göre robotik cilt teknolojisi bir adım daha atmak zorundaydı.

Bu istek ile yola çıkan ekip insan derisi bağ yapılarını taklit ederek ve katı malzemelerde özel olarak yapılmış V şekilli delikler kullanarak, deriyi karmaşık yapılara bağlamanın bir yolunu buldu. Bu sayede robotik deri, yırtılmadan veya soyulmadan mekanik bileşenlerle kusursuz bir şekilde hareket edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar yeni deri sayesinde robotlara bir dizi yeni yeteneğin kazandırılabileceğini düşünüyor. Kendi kendini iyileştirme bunlar arasında yer alıyor. Araştırmacılara göre geliştirilen biyolojik deri insanlardaki deriyi taklit edebiliyor. Dolayısıyla bu yapay deriküçük kesikleri onarırken sinirleri ve diğer deri organlarını birleştirebiliyor, duyusal işlevleri ve daha fazlasını mümkün kılabiliyor.

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Araştırmacılar aynı zamanda bu derinin kozmetik, cerrahi teknikler ve plastik cerrahi çalışmalarında yeni bir dönem de başlatabilir. Ekip aynı zamanda geliştirdikleri cildi gülümseyebilen küçük bir robotik yüze de uyguladı. Araştırmacılar, insan benzeri ifadeler yaratmanın robotun içine sofistike aktüatörler veya kaslar entegre etmeyi gerektirdiğini söylüyor ve gerçekçiliğe ulaşmada malzeme kadar ortaya konan hareketin de çok önemli olduğunu vurguluyor.

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