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    Bu video, insan kafa naklinin gerçek olacağını söylüyor ama gerçekler farklı

    Kulağa düşük bütçeli bilim kurgu filmleri gibi gelse de BrainBridge adlı girişime göre sadece on yıl içinde robotlar tarafından yapılan kafa nakilleri bir gerçek olabilir.

    Dünyanın ilk kafa nakli sistemi sinirbilim ve biyomedikal mühendislik girişimi BrainBridge tarafından tanıtıldı. BrainBridge, kısa bir süre önce bir kafanın donör bir vücuda aşılanmasını sağlayacak akıl almaz bir konsepti duyurdu. Fütüristik sistemin, 4. evre kanser, felç, Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklar gibi tedavi edilemeyen durumlarda kullanılması hedefleniyor.

    Kafa nakline gerçek mi oluyor?

    Sinirbilim ve biyomedikal mühendisliği start-up'ı olan BrainBridge, robotik kafa nakli sistemi için devrim niteliğinde bir konsept açıkladı. Bu iddialı proje, ölümcül ve nörodejeneratif hastalıklardan muzdarip hastaların kafalarını sağlıklı donör bedenlere aktararak onlara yeni bir hayat sunmayı amaçlıyor. Firma ayrıca yüz nakli de yapacağının altını çiziyor.

    Robotlar sayesinde 10 yıl içinde kafa nakli gerçek olabilir mi? Tam Boyutta Gör
    Prosedür, hayati yapıların hassas bir şekilde yeniden bağlanmasını sağlamak için gelişmiş robotik, yapay zeka ve gerçek zamanlı moleküler düzeyde görüntülemeyi içeriyor. Henüz “kavramsal aşamada” olan BrainBridge, omurilik onarımı gibi mevcut zorlukların üstesinden gelmek ve tıp biliminin sınırlarını zorlamak için aktif olarak bu alandaki en iyi yetenekleri arıyor.

    Öte andan şirket, 10 yıl içinde bu karmaşık prosedürü gerçekleştirebilecek tam otomatik, robotik bir sistem geliştirmeyi hedefliyor. Şirket, işbirliğine dayalı bir ortamı teşvik ederek ve en parlak beyinleri çekerek bu kritik alandaki ilerlemeyi hızlandırabileceklerine inanıyor. BrainBridge, kısa vadede araştırma ve geliştirme çalışmalarının omurilik onarımı ve tüm vücut nakli tekniklerinde çığır açacağını öngörüyor. Uzun vadede şirket, tıp biliminde yeni sınırlar keşfederek ve daha önce hayal bile edilemeyeceği düşünülen alanlara doğru genişleyerek bildiğimiz sağlık hizmetlerinde devrim yaratmayı hedefliyor.

    Girişimin arkasındaki isim güven vermiyor

    Robotlar sayesinde 10 yıl içinde kafa nakli gerçek olabilir mi? Tam Boyutta Gör
    Buraya kadar her şey oldukça yoluna görünüyor. Ancak işler bir noktada ilginç bir hal alıyor. Zira BrainBridge’in arkasındaki ismin Hashem Al-Ghaili olduğunu görüyoruz. Bundan birkaç yıl önce Hashem, EctoLife girişiminde distopik bir yapay rahim ile gündeme gelmişti. O da bir “kavramsal” çalışmaydı. Ayrıca kendisi daha çok “yapımcı, film yapımcısı ve bilim iletişimcisi” olanak tanınıyor.

    Hatta Hashem Al-Ghaili, Reuters’a “EctoLife tesisinin gerçek olmadığını, böyle bir şirketin gerçekte bulunmadığını ve çalışmanın bir konsept olarak yapıldığını” söylemişti. Elbette geçmişte yaşanılanlar BrainBridge için de sürecin aynı olacağı anlamına gelmiyor ancak bilirsiniz, tıpta güvenilir olmak önemlidir.

    Peki ya etik?

    BrainBridge bir yana bırakırsak kafa nakli olasılığı, karmaşık etik soruları ve endişeleri de beraberinde getiriyor. BrainBridge, yaklaşımlarının titiz bilimsel araştırmalara dayandığını ve en yüksek etik standartlara bağlı olduğunu vurguluyor. Şirket, bu önemli konuları ele almak için bilim camiası, politika yapıcılar ve kamuoyu ile açık diyaloğa girmekte oldukça kararlı.

    Kafa nakli kavramı, düşük bütçeli bilim kurgu gibi görünse de nörobilim alanında ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. Hayatı tehdit eden durumlarla karşı karşıya olan bireyler için potansiyel faydaları yadsınamaz.

    Bununla birlikte kafa nakli kavramı yeni bir olay değil. İlk denemeleri 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan bu yöntem, yüzyıllardır bilim insanlarının hayal gücünü süslemiştir. Kayıtlara geçen ilk kafa nakli 1908 yılında bir köpek üzerinde denenmiş olsa da bu başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

    1970'lerde Dr. Robert White, bir rhesus maymunu üzerinde kafa nakli gerçekleştirerek önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Maymun sekiz gün boyunca hayatta kaldı ve duyusal işlevlerini korudu ancak omuriliğin yeniden bağlanamaması nedeniyle yeni vücudunu hareket ettiremedi. Daha yakın bir zamanda, tartışmalı beyin cerrahı Sergio Canavero, hem donör hem de alıcı ölmüş olmasına rağmen başarılı bir insan kafası nakli gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Bu iddia tartışmalara yol açmış ve bu tür prosedürlerin etik sonuçları hakkında soruları gündeme getirmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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