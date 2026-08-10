Intel, üretimi artırmak için 15 milyar dolarlık hisse satacak

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Intel, çip üretim kapasitesini artırmak ve sözleşmeli çip üretimi alanındaki faaliyetlerini büyütmek amacıyla 15 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirket, son dönemdeki toparlanma beklentileriyle hızla değer kazanan hisselerinden yararlanarak maliyetli genişleme planları için kaynak oluşturmayı hedefliyor.

Piyasada rakiplerinden daha iyi

Bir dönem küresel çip sektörünün lider şirketlerinden biri olan Intel, özellikle TSMC ile rekabet edebilmek için yeni üretim tesislerine ve gelişmiş paketleme teknolojilerine önemli yatırımlar yapıyor.

Şirketin hisseleri bu yıl yaklaşık üç katına çıkarak rakipleri AMD ve TSMC'nin yanı sıra Philadelphia Semiconductor Index'ten de daha güçlü bir performans gösterdi.

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Ancak planlanan hisse satışı, mevcut yatırımcıların şirketteki paylarının seyrelmesine neden olabileceği için hisseler piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4'ten fazla geriledi. Analistler de hisse fiyatındaki güçlü yükselişin, Intel'in genişleme yatırımlarını finanse etmek için sermaye piyasalarına başvurma ihtimalini artırdığını daha önce belirtmişti.

Yapay zeka talebi üretim kapasitesini zorluyor

Intel'in yatırım planlarının arkasındaki önemli unsurlardan biri ise yapay zeka sistemlerinin yaygınlaşmasıyla işlemcilere yönelik talebin artması. Şirket yöneticileri, CPU’lara yönelik siparişlerin mevcut üretim kapasitesini aştığını belirtiyor.

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Artan talep nedeniyle Intel, temmuz ayında 2026 yılı sermaye harcaması beklentisini 18 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseltti. Bu arada şirket kritik öneme sahip 14A süreciyle üretilen çiplerin 2028'de yüksek hacimli üretimine geçme taahhüdünde de bulundu.

Tesla 14A müşterisi oldu

Intel'in sözleşmeli çip üretim birimi, 14A üretim süreci için Tesla'yı müşterileri arasına kattı. Bunun yanında Apple'ın da Intel tarafından üretilen işlemcileri kullanacağı yönündeki beklentiler güçlenmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump, Apple'ın işlemcilerini Intel ile üreteceğini söylemiş olsa da Intel ve Apple bu konuda resmi bir doğrulama yapmadı.

Şirket, üretim kapasitesini artırmak için Avrupa'da da yatırımlarını sürdürüyor. Intel geçen ay İrlanda'daki çip üretim operasyonlarını geliştirmek ve genişletmek üzere 5 milyar euroluk yatırım açıklamıştı.

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Intel, 15 milyar dolarlık hisse satacak

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