Gelid ICY VISION Rev.2, GeForce GTX 580 ve AMD Radeon HD 6800 serisine destek sunuyor

Komponent üreticisi Gelid, yaptığı resmi açıklamayla ikinci revizyon ICY VISION soğutucusunun GeForce GTX 580 ve AMD Radeon HD 6800 serisiyle uyumlu olduğunu açıkladı. Yüksek performans segmentine konumlandırılan soğutucu, 5 ısı borusu ve 85 Alüminyum yaprak ile geliyor. 216 x 95 x 52 mm boyutlarında ve 465 grams ağırlığında olan ekran kartı soğutucusu, 2000 devir/dakika hızında çalışan ve 26 dbA gürültü yaratan 92mm çapında iki adet UV reaktif fan ile geliyor.

GeForce GTX 580 ve AMD Radeon HD 6800 serisi ile birlikte Nvidia'nın GeForce 9800, GTX 200, GTS 450, GTX 460, GTX 470, GTX 480, AMD'nin ise Radeon HD 4800 ve 5800 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan Geli ICY VISION Rev.2, beş yıllık garanti ile birlikte 55$ seviyesinde etiket fiyatına sahip.