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Gelid ICY VISION Rev.2, GeForce GTX 580 ve AMD Radeon HD 6800 serisine destek sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,9b
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13
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Gelid, yaptığı resmi açıklamayla ikinci revizyon ICY VISION soğutucusunun GeForce GTX 580 ve AMD Radeon HD 6800 serisiyle uyumlu olduğunu açıkladı. Yüksek performans segmentine konumlandırılan soğutucu, 5 ısı borusu ve 85 Alüminyum yaprak ile geliyor. 216 x 95 x 52 mm boyutlarında ve 465 grams ağırlığında olan ekran kartı soğutucusu, 2000 devir/dakika hızında çalışan ve 26 dbA gürültü yaratan 92mm çapında iki adet UV reaktif fan ile geliyor.

GeForce GTX 580 ve AMD Radeon HD 6800 serisi ile birlikte Nvidia'nın GeForce 9800, GTX 200, GTS 450, GTX 460, GTX 470, GTX 480, AMD'nin ise Radeon HD 4800 ve 5800 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan Geli ICY VISION Rev.2, beş yıllık garanti ile birlikte 55$ seviyesinde etiket fiyatına sahip.


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atrix41 8 yıl
Gelid Firması kaliteli ürünleri pazara sunmaya devam ediyor GTX ve HD serisi içi iyi soğutma yapmış yine yüksek performans istiyenler için ideal olacaktır referans tasarıma göre özellikle gtx 5xx serisinde soğutma olarak iyi verim alınabilir...HD 6xxx serilerindeki testleri görmek lazım bu soğutucuyla özellikle oyunlarda
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MxFxOx 8 yıl
Bunlar güzel fan hızı ayarı derdi yok standart 12 cm fanlarla yeterli soğutmayı sağlıyor hızaşırtmada sorun çıkarmaz bunlar
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UzmaN345 9 yıl
Vay simdi cogu firma özel sogutma sunuyor ve bunda çok daha iyi modelli sogutucuları var
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Batuist 9 yıl
gerçekten oldukça iyi görünüyor..
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alperen_69 9 yıl
Gelid fiyat performans işi yapıyor üründe gayet iyi görünüyor ,fanlarda ısı sensörü olsa çok daha iyi olurdu
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mertekin 9 yıl
Bu firmayı ilk defa duyuyorum ama ürün güzel görünüyor ve fiyatı uygun.
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2kol3bacak 9 yıl
Hayatımı kurtardı bu benim be. Furmark'ta 59 dereceyi geçmeyen bir gtx 470 düşünün
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alirezzak 9 yıl
Güzel bi soğutucuya benziyo.İyi soğutma sağlar bence.
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