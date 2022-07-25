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    Genetiği değiştirilmiş köpekler ilk kez klonlandı

    Araştırmacılar, deri hücreleri kullanılarak klonlanan ilk genetiği değiştirilmiş köpekleri oluşturdu. Bu buluş sayesinde hastalıklı genlere sahip safkan köpekler için sağlıklı yaşam sunulacak.
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    Genetiği değiştirilmiş köpekler ilk kez klonlandı
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    Pek çok safkan köpek, genetik çeşitlilik eksikliğinden dolayı kalp, deri, göz sorunları gibi bir takım kalıtsal genetik hastalığa eğilimli olarak dünyaya geliyor. Ancak yeni teknik sayesinde genetik bozuklukların doğumdan önce ortadan kaldırılmasının ön açılıyor.

    Genetiği değiştirilmiş beagle cinsi safkan köpekler ilk kez deri hücrelerinden klonlanarak oluşturuldu. Güney Koreli biyoteknoloji şirketi ToolGen ve Chungnam Ulusal Üniversitesi köpeklerin genomlarından DJ-1 olarak bilinen belirli bir geni CRISPR tekniğini kullanarak çıkardı. DJ-1 geninin kanser, Parkinson, Alzheimer ve felç ile bağlantılı olduğu açıklandı. Klonlanmış köpekler şu an 22 aylık ve bir anormallikleri bulunmuyor.

    Temel hedef köpekleri iyileştirmek

    Araştırmacılar, köpeklerde genom düzenleme yönetimini uygulamanın programlarının ilk adımı olduğunu aktarıyor. ToolGen, çalışmanın temel amacının köpeklerdeki patojenik mutasyonları iyileştirmek olduğunu aktarırken ayrıca hayvanları iyileştirmek için gen tedavisi ürünleri üzerinde çalıştıklarını belirtiyor.

    Genetiği değiştirilmiş köpekler ilk kez klonlandı

    Klonlama işlemi nasıl yapılıyor?

    Bir deri hücresi kullanılarak köpek klonlama işlemi esasında somatik hücre nükleer transferi olarak bilinen canlı embriyo oluşturma tekniğidir. Bu teknik sayesinde bilim insanları yumurta hücresinin çekirdeğini çıkarıp yerine başka bir vücut hücresinden farklı bir çekirdeği yerleştiriyor. Hücre yumurtanın içerisine yerleştirilmeden önce CRISPR-Cas9 tekniği ile DNA üzerinde değişiklikler yapılıyor. Daha sonra yumurta bir taşıyıcı anneye yerleştirilerek süreç ilerletiliyor.

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