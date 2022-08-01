Geçtiğimiz ay Xiaomi 12S serisini tanıtan firmanın odağında yeni amiral gemisi Xiaomi 13 bulunuyor. Son bilgilere göre Xiaomi 13, Qualcomm'un en yeni mobil yonga tasarımını kullanacak.



Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 modeli ısınma ve verimlilik konusunda tepki çekmişti. Firma bu sorunları çözmek için Snapdragon 8+ Gen 1 ile hızlıca piyasaya çıkmıştı fakat çekimser yaklaşım bu yongada da sürmüştü. Dolayısıyla Snapdragon 8 Gen 2'ye yoğunlaşan Qualcomm, yonganın çıkış tarihi olarak Kasım ayını işaret etmişti.



Xiaomi 13 çıkış tarihi

Qualcomm'un 14-17 Kasım arasında düzenleyeceği etkinlikte tanıtılacak olan Snapdragon 8 Gen 2, ilk olarak Xiaomi 13'te kullanılacak. Leica ile olan iş birliğin devam etmesinin beklendiği cihazın Kasım ayı içerisinde tanıtılması ön görülüyor.



Snapdragon 8 Gen 2 özellikleri

Snapdragon 8 Gen 2 tarafına dönecek olursak; TSMC'nin 4nm işlem sürecinde üretilen yongada, 8 çekirdekli (1+2+2+3) bir kurulum göreceğiz. Bir Cortex-X3 çekirdeği, iki Cortex-A720 çekirdeği, iki A710 çekirdeği ve üç A510 çekirdeğinin bulunduğu yapılandırma önceki yongaya göre minimum %10 performans artışı sunacak. Asıl ilerlemenin ise enerji verimliliği tarafında olması bekleniyor. Adreno 740 GPU'sunun bulunduğu yonga da enerji verimliliğiyle dikkat çekecek olan Snapdragon X70 5G modemi bulunacak.

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Xiaomi 13, Snapdragon 8 Gen 2 kullanan ilk telefon olacak