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    iPhone 14’ün kamera detayları şekilleniyor

    Apple iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinin tanıtılmasına az bir süre kalmışken telefonlar hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Söylentiler bu kez iPhone 14’ün kamera tarafına ışık tutuyor.
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    iPhone 14’ün kamera detayları şekilleniyor
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    Apple’ın iPhone 14 lansmanı yaklaşırken firmanın tüm modellerinde kullanacağı kamera lensi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. iPhone nezdinde yaptığı fısıltılar ile ünlü olan Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, kamera lens tedariğinde tek bir firmaya yoğunlaşıyor.

    iPhone 14'te 48 MP kamera

    iPhone 14 Pro ailesinde kullanılması beklenen 48 MP sensör, söylentiler arasındaki duruşunu koruyor. Bununla birlikte Apple’ın ana kamerasında kullanacağı 7P sensörlerin tedariği konusunda Sunny Optical’in bir adım öne çıktığı söylenmekte.

    iPhone 14’ün kamera detayları şekilleniyor
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    7P lens esasında basitçe, sensör içerisinde daha fazla optik parçanın bulunması olarak özetlenebilir. Dolayısıyla optik parçaların artması görüntü kalitesini iyileştirdiği gibi ışık iletimini de hızlandırıyor. Bunun negatif sonucu olarak, sensörün yüksekliği de artmakta yani kamera bölümünün çıkıntı miktarı biraz daha fazla olabilir.

    Öte yandan Sunny Optical, artırdığı üretim kapasitesi sayesinde Apple’ın en büyük 7P lens tedarikçisi konumuna yükseldiği ve tedarik oranının Largan ve Genius’u yakaladığı belirtiliyor. Sunny Optical’in ayrıca 2023’te tanıtılacak olan iPhone 15’in ToF lensinin ana tedarikçisi olabilir. Halihazırda iPhone’ların Lidar özelliğinde (Time of Flight sistemi) kullanılan sistemin tedariği Genius tarafından sağlanmakta.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 1 gün önce

    Çok güzel yaw

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