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    Anlık Bildirim

    Bu harita şehrinizdeki en ünlü kişileri gösteriyor

    İnteraktif harita sayesinde şehrinizde yaşayan veya daha önce yaşamış ünlü isimleri gösteriyor. Ünlü suçlulardan en çarpıcı keşifleri yapan isimlere kadar herkes haritada bulunuyor.
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    Bu harita şehrinizdeki en ünlü kişileri gösteriyor
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    Geliştirilen interaktif harita sayesinde şehrinizde yaşamış veya yaşayan ünlü isimleri bulmanız sağlanıyor. Dünya genelinde her şehri içeren interaktif harita, Mapbox’ta çalışan bir tasarımcı tarafından çapraz doğrulanmış veri tabanı kullanılarak oluşturuldu.

    Yaşamış ya da yaşayan her isim var

    Harita geliştiricisi Topi Tjukanov’un, Notable People adını verdiği interaktif dünya haritası, gösterdiği isimlere dair bilgileri Wikipedia ve Wikidata’dan çekmekte. Öte yandan Nature aracılığıyla yayınlanan bir çalışmada bulunan, milattan önce 3500’den milattan sonra 2018’e kadar olan önemli isimler veri olarak kullanıldı. Gösterilen isimlerin büyüklüğü ise arama verilerindeki sıklığa göre ölçeklendirilmiş durumda. Dolayısıyla yakınlaştırma yaptıkça daha farklı isimleri de görmeye başlayacaksınız.

    Gösterilen sonuçları çok da detaylı olmayan bir şekilde kategorize edebiliyorsunuz. Harita; kültür, keşif ve bilim, liderlik ve spor ve oyunlar şeklinde kategorilere ayrılabiliyor ya da isterseniz hepsini bir arada görüntüleyebiliyorsunuz. Notable People haritasına buradan ulaşabilirsiniz.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 1 gün önce

    Çok güzel yaw

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