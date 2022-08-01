Bu harita şehrinizdeki en ünlü kişileri gösteriyor

Geliştirilen interaktif harita sayesinde şehrinizde yaşamış veya yaşayan ünlü isimleri bulmanız sağlanıyor. Dünya genelinde her şehri içeren interaktif harita, Mapbox’ta çalışan bir tasarımcı tarafından çapraz doğrulanmış veri tabanı kullanılarak oluşturuldu.



Yaşamış ya da yaşayan her isim var

Harita geliştiricisi Topi Tjukanov’un, Notable People adını verdiği interaktif dünya haritası, gösterdiği isimlere dair bilgileri Wikipedia ve Wikidata’dan çekmekte. Öte yandan Nature aracılığıyla yayınlanan bir çalışmada bulunan, milattan önce 3500’den milattan sonra 2018’e kadar olan önemli isimler veri olarak kullanıldı. Gösterilen isimlerin büyüklüğü ise arama verilerindeki sıklığa göre ölçeklendirilmiş durumda. Dolayısıyla yakınlaştırma yaptıkça daha farklı isimleri de görmeye başlayacaksınız.

Gösterilen sonuçları çok da detaylı olmayan bir şekilde kategorize edebiliyorsunuz. Harita; kültür, keşif ve bilim, liderlik ve spor ve oyunlar şeklinde kategorilere ayrılabiliyor ya da isterseniz hepsini bir arada görüntüleyebiliyorsunuz. Notable People haritasına buradan ulaşabilirsiniz.

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