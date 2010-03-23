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Gigabyte 1 milyondan fazla USB 3.0 destekli anakart sattı

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte 1 milyondan fazla USB 3.0 destekli anakart sattı
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, USB 3.0 teknolojisine en hızlı adapte olan firmalardan biri konumunda. Yerini alacağı USB 2.0 standardına göre 10 kata kadar daha yüksek transfer hızı vaad eden USB 3.0 teknolojisi, henüz AMD ve Intel tarafından desteklenmese bile NEC tarafından geliştirilen µPD720200 kodlu host kontrolcüsüyle anakartlarda bir süredir yer almakta.

NEC cephesinden yapılan açıklamada şimdiye kadar 3 milyondan fazla USB 3.0 host kontrolcüsü satıldığı açıklanmıştı. Gelen bilgilere göre, satılan kontrol yongasının önemli bir kısmı Gigabyte anakartlarla pazara girmiş olabilir zira firma şimdiye kadar 1 milyondan fazla USB 3.0 uyumlu anakart sattığını belirtiyor ve bu konuda ürün gamı en geniş üretici olduğuna dikkat çekiyor.

Hem AMD hem de Intel platformları için USB 3.0 çözümlere sahip olan Gigabyte her iki firmanın en güncel çipset çözümleriyle birlikte USB 3.0 teknolojisini de kullanıyor.

Gigabyte;

Intel X58, P55, H57, H55, P45 ve P43
AMD 790FX, 790X, 770, 785G ve 8 serisi

çipsetlerini kullandığı anakart modellerinde NEC µPD720200 kontrolcüsüyle USB 3.0 desteği sunuyor.


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Tolgá 9 yıl
gigabyteın alt üst seviye olsun anakartlarında muazzam bir düzen yerleşim var komponentler falan... renkler hoş zaten ayrıca diğer anakartlardan ayıran ekstra özellikleri de var..fiyatlarda güzel gerçekten
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mav1li 9 yıl
Piyasa yeni teknolojiye aç.
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hak_an 9 yıl
henüz piyasada usb 3.0 cihazlar yok sanırım
ona rağmen çok iyi satış
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yc#1 9 yıl
@ spa@wn
Elinizdeki ürünleri USB 3.0 portlara takabilirsiniz lakin hızartışı bekliyorsanız USB 3.0 destekli çevre birimleri kullanmalısınız.
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DavutGENC 9 yıl
İstatisliklere bakılırsa Gigabyte asus u geçmiş durumda bir teknik servis olarak neden derseniz cogu bilgisayarcı hala x2 satmakta ve gigabyte kullanmakda çünkü asus m2n serilerinin cogunda sorunlar boy gösteriyor bundan sıkılan bilgisayarcılar ya gigabyte alıyorlar yada ecs msı orta seviyeli kullanıcılarda via chipset kullandıgından dolayı tercih edilmiyor
biostar anakart biyasasına güzel anlamda daha yeni yeni kendisini verebildi.
epox u türkiye ye soksalar gözüm kapalı stok yapıcam digerleride bilgisayarcılarda hazır sistem verdikleri için araştırma yapmadan el alışkanlıgı yine aynı anakartları veriyorlar
üstadlarım bi teknik servis olarak gördügüm gigabyte aldı gidiyor
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Towarscke 9 yıl
Kac tanesi geri dondu peki.?
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Cnytkyz 9 yıl
Gigabyte ın üst seviye anakartlarının tasarımı çok hosuma gidiyor
Her ne kadar gigabyte kullanmasamda
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DH Misafiri 9 yıl
İstatistiklere göre bakılırsa Gigabyte ASUS u yakaladı resmen
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kenan yavuz 9 yıl
Mrb arkadaşlar bu kartdan bendede var aldım çok memnunum gerçekden verilen parayı hak ediyor.
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sp@wn 9 yıl
Peki piyasadaki tüm USB cihazlar bu desteği kullanabiliyor mu?

Elimdeki USB flash disk veya External HD bu özelliği kullanabiliyor mu? Yoksa bu desteğe uyumlu USB cihazlarla mı kullanmak gerekiyor?

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