Gigabyte 1 milyondan fazla USB 3.0 destekli anakart sattı

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, USB 3.0 teknolojisine en hızlı adapte olan firmalardan biri konumunda. Yerini alacağı USB 2.0 standardına göre 10 kata kadar daha yüksek transfer hızı vaad eden USB 3.0 teknolojisi, henüz AMD ve Intel tarafından desteklenmese bile NEC tarafından geliştirilen µPD720200 kodlu host kontrolcüsüyle anakartlarda bir süredir yer almakta.

NEC cephesinden yapılan açıklamada şimdiye kadar 3 milyondan fazla USB 3.0 host kontrolcüsü satıldığı açıklanmıştı. Gelen bilgilere göre, satılan kontrol yongasının önemli bir kısmı Gigabyte anakartlarla pazara girmiş olabilir zira firma şimdiye kadar 1 milyondan fazla USB 3.0 uyumlu anakart sattığını belirtiyor ve bu konuda ürün gamı en geniş üretici olduğuna dikkat çekiyor.

Hem AMD hem de Intel platformları için USB 3.0 çözümlere sahip olan Gigabyte her iki firmanın en güncel çipset çözümleriyle birlikte USB 3.0 teknolojisini de kullanıyor.

Gigabyte;

Intel X58, P55, H57, H55, P45 ve P43

AMD 790FX, 790X, 770, 785G ve 8 serisi

çipsetlerini kullandığı anakart modellerinde NEC µPD720200 kontrolcüsüyle USB 3.0 desteği sunuyor.