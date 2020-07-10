Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gigabyte 6 A520’li anakart hazırlıyor

    Yeni sistem kurmak isteyenler için bütçe dostu anakartlar yolda.
    21 dk.
    75
    40
    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Gigabyte 6 A520’li anakart hazırlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Tayvanlı bilgisayar bileşenleri üreticisi Gigabyte’ın uygun fiyatlı anakartları EEC’de listelendi. Modeller arasında kaslı çözümler de var.

    İlginizi Çekebilir Avatar ASRock’ın A520 yongasetli 8 anakartı EEC’de listelendi

    AMD, 500 serisi yongasetleri içerisinde uygun fiyatıyla ve kırpılmış özellikleriyle öne çıkan A520 yongasetiyle güncel ve bütçeyi zorlamayacak bir AM4 anakart arayanları hedef alıyor. Asus ve ASRock’ın ardından Gigabyte’ın modelleri de EEC’de gün yüzüne çıktı.

    6 yeni anakart

    Anakartlar  A520 AORUS ELITE, A520M AORUS ELITE, A520M DS3H, A520M H, A520M S2H, A520I AC olarak karşımıza çıkıyor. Burada 2 adet Aorus modeli dikkat çekiyor. Anakartlarda ATX, mATX ve mini ITX form faktörlerinin tercih edildiğini belirtelim. Üreticilerin bazı üst seviye özellikleri giriş seviyesi yongasetleriyle buluşturması oldukça güzel bir çaba.

    Ayrıca Bkz. "8 kanal bellek destekli Ryzen Threadripper Pro işlemcisi görüntülendi"

    Diğer taraftan A520 modellerde hız aşırtma kilidi bulunacak. Ayrıca bütçe odaklı sistemlere güç vermesi beklenen anakartların PCIe 3.0 desteği sunacak. Yine de A320 yerin güzel bir alternatif olarak A520’li anakartlar tercih edilebilir. Son olarak anakartların önümüzdeki ay içerisinde raflardaki yerini alması bekleniyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/gigabyte-prepares-six-a510-amd-chipset-bases-motherboards-incl-two-aorus-ones.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. GÖRÜNTÜLENEN Gigabyte 6 A520’li anakart hazırlıyor Sonraki Bilgisayar satışları ikinci çeyrekte arttı 1 sa. Intel çekirdek sayısını azaltıyor: 8 çekirdek 12 izlekli Rocket Lake işlemcisi paylaşıldı 2 sa. Sony’den Epic Games’e büyük yatırım 2 sa. iPhone ve iPad’lerde kritik hata: Uygulamalar açılmıyor! 3 sa. Elektrikli BMW iX3'ün tanıtılacağı tarih belli oldu 3 sa. En ucuz Mi Band iş yapar mı? "Redmi Band incelemesi" 3 sa. Koronavirüsü tespit edebilen biosensör Türkiye'deki atık sularda test edilecek 4 sa. Fiat ve BiTaksi iş birliğiyle "kabinli taksi" dönemi başlıyor 5 sa. Dijitalde düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali'nin biletleri satışa çıktı 6 sa. MEB’den eğlenceli ve eğitici mobil uygulama: Tabii 6 sa. Samsung Galaxy Tab S7+ 5G sızdırıldı 6 sa. GeForce RTX ekran kartları Death Stranding hediyeli 7 sa. DualSense kontrolcüsünün muhtemel boyutu ortaya çıktı 17 sa. PS5 oyun kutuları böyle görünecek 19 sa. 110 TL değerinde üç oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 19 sa. Apple Pay sisteminin arkasındaki isim Tesla bünyesine katıldı 20 sa. Hyundai, yeni manuel şanzımanıyla debriyaj pedalından kurtuluyor 20 sa. OnePlus Nord en net görüntüleri ile karşımızda 21 sa. Apple, yeni işletim sistemlerinin herkese açık betalarını yayınladı! iOS 14 public beta nasıl yüklenir? 21 sa. Ryzen 7 Extreme Edition içeren NEC dizüstü ortaya çıktı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız