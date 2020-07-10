Gigabyte 6 A520’li anakart hazırlıyor

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Tayvanlı bilgisayar bileşenleri üreticisi Gigabyte’ın uygun fiyatlı anakartları EEC’de listelendi. Modeller arasında kaslı çözümler de var.

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ASRock’ın A520 yongasetli 8 anakartı EEC’de listelendi

AMD, 500 serisi yongasetleri içerisinde uygun fiyatıyla ve kırpılmış özellikleriyle öne çıkan A520 yongasetiyle güncel ve bütçeyi zorlamayacak bir AM4 anakart arayanları hedef alıyor. Asus ve ASRock’ın ardından Gigabyte’ın modelleri de EEC’de gün yüzüne çıktı.

6 yeni anakart

Anakartlar A520 AORUS ELITE, A520M AORUS ELITE, A520M DS3H, A520M H, A520M S2H, A520I AC olarak karşımıza çıkıyor. Burada 2 adet Aorus modeli dikkat çekiyor. Anakartlarda ATX, mATX ve mini ITX form faktörlerinin tercih edildiğini belirtelim. Üreticilerin bazı üst seviye özellikleri giriş seviyesi yongasetleriyle buluşturması oldukça güzel bir çaba.

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Diğer taraftan A520 modellerde hız aşırtma kilidi bulunacak. Ayrıca bütçe odaklı sistemlere güç vermesi beklenen anakartların PCIe 3.0 desteği sunacak. Yine de A320 yerin güzel bir alternatif olarak A520’li anakartlar tercih edilebilir. Son olarak anakartların önümüzdeki ay içerisinde raflardaki yerini alması bekleniyor.

https://www.guru3d.com/news-story/gigabyte-prepares-six-a510-amd-chipset-bases-motherboards-incl-two-aorus-ones.html

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