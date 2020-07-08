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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    8 kanal bellek destekli Ryzen Threadripper Pro işlemcisi görüntülendi

    AMD’nin çekirdek sayılarıyla dudak uçuklatan ailesine yeni bir üye ekleneceğe benziyor.
    23 sa.
    1,8b
    6
    4
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Kırmızı ekip hali hazırda sTRX4 soketi üzerinde 64 çekirdek 128 izlekli yongalar sunuyor. Zen 2 mimarili Threadripper çözümleri şu ana kadar 4 kanal bellekle gelmişti.

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    Ryzen Threadripper Pro 3995WX

    Çinli teknoloji forumlarında paylaşılan görsele göre AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX hazırlıyor. Ryzen Pro yongalarının aksine donanımsal kanatta normal seçeneklere göre daha belirgin bir şekilde farklılaşması beklenen yonga 8 kanal bellek kontrolcüsüyle gelebilir.

    Ayrıca bellek kapasitesi desteği ise 2 TB’a çıkarılmış. Yaklaşık 1 yıl önce 8 kanal bellek kontrolcülü Ryzen Threadripper’ların geleceği bilgi paylaşılmıştı. Görünüşe göre hazırlıklar tamamlanmak üzere.

    Ayrıca Bkz. "AMD EPYC Milan işlemcileri ortaya çıktı"

    Burada soket değişikliği de gündeme geliyor. Yonganın STRX4 yerine sWRX8 soketinde kullanılması bekleniyor. Zen 2 mimarili olacağı düşünülen işlemci bu açıdan eski mimariyle yeni sokette kullanılacak bir işlemci olacak. Son olarak Ryzen Threadripper Pro işlemcisinin 14 Temmuz’da tanıtılması bekleniyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/spotted-ryzen-threadripper-pro-3995wx-processor-with-8-channel-ddr4.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    firat_kilic 22 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Bunlar üst seviye fiyatlar 30bin++ civarıdır. Önce toplumda alt kesim işlemci almakta zorlanır sonra tepelere doğru gitmeye başlar. Üretmeyen tüketir ve tükenir. Daha az zenginler daha çok zenginlere çalışır. İzlemeye devam. Bide kurtuluş politikası var. Uygulamak isteyen devlet varsa o ayrı konu. 11.kalkınma planına baktım. Bizi kurtarmaz. 18.yıl geçti hala bizi kurtaran bir plan yapamadılar/yapmadılar.
    Bunlar üst seviye fiyatlar 30bin++ civarıdır. Önce toplumda alt kesim işlemci almakta zorlanır sonra tepelere doğru gitmeye başlar. Üretmeyen tüketir ve tükenir...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Spider_hip (Doğan Eray) 22 sa. firat_kilic
    E tabi, varlıklarını satan değil ürettiklerini satan bir ekonomi gerekir. Bunun içinde üretimsel bir kalkınma planı gerekir. Bir köprüyü, yolu, 30 katı 50 katı maliyete denk gelecek şekilde geçme garantili değil, kendimiz uygun maliyete yapmamız gerekir. Devletin parasını, sahte olmayan baraj ihaleleri ile zimmete geçirmeyip gerçekten yapmak gerekir. Ama çok zor öyle insanlar.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 22 sa. firat_kilic
    E tabi, varlıklarını satan değil ürettiklerini satan bir ekonomi gerekir. Bunun içinde üretimsel bir kalkınma planı gerekir. Bir köprüyü, yolu, 30 katı 50 katı maliyete denk gelecek şekilde geçme garantili değil, kendimiz uygun maliyete yapmamız gerekir. Devletin parasını, sahte olmayan baraj ihaleleri ile zimmete geçirmeyip gerçekten yapmak gerekir. Ama çok zor öyle insanlar.
    E tabi, varlıklarını satan değil ürettiklerini satan bir ekonomi gerekir. Bunun içinde üretimsel bir kalkınma planı gerekir. Bir köprüyü, yolu, 30 katı 50 katı ...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    sething (sething ) 22 sa.
    lınuxcular bunu begendı..
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    .V. 22 sa. (düzenlendi)
    4 kanal ciddi sınırlıyordu bu işlemcileri, o devasa ön bellek bile 64 çekirdek olunca belleğe erişimde düşük gecikme yaşayarak sıraya sokamıyor. En başından beri en azından 6 kanal olmalıydı bu işlemciler.
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    firat_kilic 22 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Bunlar üst seviye fiyatlar 30bin++ civarıdır. Önce toplumda alt kesim işlemci almakta zorlanır sonra tepelere doğru gitmeye başlar. Üretmeyen tüketir ve tükenir. Daha az zenginler daha çok zenginlere çalışır. İzlemeye devam. Bide kurtuluş politikası var. Uygulamak isteyen devlet varsa o ayrı konu. 11.kalkınma planına baktım. Bizi kurtarmaz. 18.yıl geçti hala bizi kurtaran bir plan yapamadılar/yapmadılar.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Spider_hip (Doğan Eray) 22 sa. firat_kilic
    E tabi, varlıklarını satan değil ürettiklerini satan bir ekonomi gerekir. Bunun içinde üretimsel bir kalkınma planı gerekir. Bir köprüyü, yolu, 30 katı 50 katı maliyete denk gelecek şekilde geçme garantili değil, kendimiz uygun maliyete yapmamız gerekir. Devletin parasını, sahte olmayan baraj ihaleleri ile zimmete geçirmeyip gerçekten yapmak gerekir. Ama çok zor öyle insanlar.
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