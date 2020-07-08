8 kanal bellek destekli Ryzen Threadripper Pro işlemcisi görüntülendi

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Kırmızı ekip hali hazırda sTRX4 soketi üzerinde 64 çekirdek 128 izlekli yongalar sunuyor. Zen 2 mimarili Threadripper çözümleri şu ana kadar 4 kanal bellekle gelmişti.

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Ryzen Threadripper Pro 3995WX

Çinli teknoloji forumlarında paylaşılan görsele göre AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX hazırlıyor. Ryzen Pro yongalarının aksine donanımsal kanatta normal seçeneklere göre daha belirgin bir şekilde farklılaşması beklenen yonga 8 kanal bellek kontrolcüsüyle gelebilir.

Ayrıca bellek kapasitesi desteği ise 2 TB’a çıkarılmış. Yaklaşık 1 yıl önce 8 kanal bellek kontrolcülü Ryzen Threadripper’ların geleceği bilgi paylaşılmıştı. Görünüşe göre hazırlıklar tamamlanmak üzere.

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Burada soket değişikliği de gündeme geliyor. Yonganın STRX4 yerine sWRX8 soketinde kullanılması bekleniyor. Zen 2 mimarili olacağı düşünülen işlemci bu açıdan eski mimariyle yeni sokette kullanılacak bir işlemci olacak. Son olarak Ryzen Threadripper Pro işlemcisinin 14 Temmuz’da tanıtılması bekleniyor.

https://www.guru3d.com/news-story/spotted-ryzen-threadripper-pro-3995wx-processor-with-8-channel-ddr4.html

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