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Gigabyte 790FXTA-UD5 ile AMD işlemcilerde dünya rekoru el değiştirdi

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte 790FXTA-UD5 ile AMD işlemcilerde dünya rekoru el değiştirdi
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AMD işlemcilerde SuperPi 1M rekoru bir kez daha kırıldı. Dinos22 rumuzlu Avustralyalı hız aşırtmacı tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma sonucunda Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle 10.063 saniyelik skor elde edilerek dünya rekoru elde değiştirmiş oldu. Sıvı Azot (LN2) kullanılarak yapılan çalışmaya, AMD işlemciler için hazırlanan SATA-III ve USB 3.0 destekli ilk anakart unvanına sahip Gigabyte 790FXTA-UD5 eşlik etti. Bellek olarak 1880MHz'de çalışan Corsair Dominator GT kitinin yer aldığı çalışmada rekor 6697.7MHz'de elde edildi.

C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinin sahip olduğu yüksek hız aşırtma başarımı sayesinde önümüzdeki günlerde rekorun geliştirildiğine ve daha yüksek sonuçların alındığına da tanık olabiliriz.

Gigabyte 790FXTA-UD5 ile AMD işlemcilerde dünya rekoru el değiştirdi
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Tolgá 9 yıl
@OverClocKing gigabyte bence evga ve dfı kadar kaliteli anakartlar yapıyor..ama sizin reklamlarla gözünüz çok boyandığı için gigabyte ı kötü zannediyorsunuz..x58a ud7 ve extremein classfield dan falan alt kalır yanı yok..ayrıca kaç kere evga ile rekor kırıldı haberleri çıktıki..
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OverClocK1ng 9 yıl

DEATH71

@OverClocKing gigabyte bence evga ve dfı kadar kaliteli anakartlar yapıyor..ama sizin reklamlarla gözünüz çok boyandığı için gigabyte ı kötü zannediyorsunuz..x58a ud7 ve extremein classfield dan falan alt kalır yanı yok..ayrıca kaç kere evga ile rekor kırıldı haberleri çıktıki..

Hakikaten alındım şimdi. Dostum sen beni tanıyor musun tanımıyor musun bilmiyorum ama ben reklamlarla gözü boyanacak adam değilim. Gigabyte ı da kötü zannetmiyorum.

Ama herşey ortada. Göz var nizam var. Nasıl Powercolor, bir MSI Lightning gibi ekran kartı yapamayacağı gibi Gigabyte da dediğim dayanıklılıkta anakart yapmaz.

Bak dikkat ettiysen kalitede demedim dayanıklılıkta dedim. Gigabye X58 UD7 de iyidir hoştur ama hiç HWBOT a girip baktın mı?
Bi gir bak istersen sonra tekrar değerlendir.

Aşağı yukarı tüm anakart modellerini çok iyi incelemişimdir. Bilip bilmeden konuşmam. Emin olabilirsin...
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pysicopath 9 yıl
LN2 ile 15GHz e çıksa bile genel kullanıcılar için birşey ifade etmeyeceğini düşünüyorum. LN2 ile kaç saat çalıştırabilirsin ki sistemi. Benim için önemli olan hava soğutmayla neler yapabildiğidir. Detay ötesi bir haber...
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showstopper41 9 yıl
AMD nin 200$ lık anakartı bile rekortmen oluyor. AMD için de su soğutma-hazır 20 küsür CPU güç fazlı UD7 modeli hazırlanmalı bence. Anakart üreticileri nedense AMD için extreme modeller hazırlamıyorlar. EVGA classified veya MSI bigbang kadar uçuk olmasıma gerek yok.
790FXTA-UD5 213$+KDV Türkiye'de. 269$+KDV gibi bir fiyatta dediğim anaakrt hazırlanabilir.
Belki de 890FX için UD7 hazırlar gigabyte.
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OverClocK1ng 9 yıl
Sırf Gigabyte anakart ile rekor yapabildik demek için rekor yapmışlar. Bu güne kadar hangi Gigabyte anakart ile Mhz veya FSB rekoru yapıldı ki ? Hiç. Super Pi rekorunu da zaten 7 Ghz in altında yapmışlar. Yani Gigabyte ın kapasitesi belli. Hiçbir zaman bir DFI veya EVGA gibi olamayacak..
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memanet 9 yıl
gigabyte çok iyi anakart yapmış bu tür rekorların ardı gelir ilerki zamanlarda
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sahafiec 9 yıl
...
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No Way Out 9 yıl
AMD bir işlemci ile güzel bir 1M skoru alınmıs.
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Confusion 9 yıl
intel in super pi avantajını göz önüne aldığımızda 6sn güzel bir rakam ama bu avantaja sahip olmayan AMD için 10sn mükemmel bir rakam
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