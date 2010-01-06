Gigabyte 790FXTA-UD5 ile AMD işlemcilerde dünya rekoru el değiştirdi

AMD işlemcilerde SuperPi 1M rekoru bir kez daha kırıldı. Dinos22 rumuzlu Avustralyalı hız aşırtmacı tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma sonucunda Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle 10.063 saniyelik skor elde edilerek dünya rekoru elde değiştirmiş oldu. Sıvı Azot (LN2) kullanılarak yapılan çalışmaya, AMD işlemciler için hazırlanan SATA-III ve USB 3.0 destekli ilk anakart unvanına sahip Gigabyte 790FXTA-UD5 eşlik etti. Bellek olarak 1880MHz'de çalışan Corsair Dominator GT kitinin yer aldığı çalışmada rekor 6697.7MHz'de elde edildi.
C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinin sahip olduğu yüksek hız aşırtma başarımı sayesinde önümüzdeki günlerde rekorun geliştirildiğine ve daha yüksek sonuçların alındığına da tanık olabiliriz.
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Hakikaten alındım şimdi. Dostum sen beni tanıyor musun tanımıyor musun bilmiyorum ama ben reklamlarla gözü boyanacak adam değilim. Gigabyte ı da kötü zannetmiyorum.
Ama herşey ortada. Göz var nizam var. Nasıl Powercolor, bir MSI Lightning gibi ekran kartı yapamayacağı gibi Gigabyte da dediğim dayanıklılıkta anakart yapmaz.
Bak dikkat ettiysen kalitede demedim dayanıklılıkta dedim. Gigabye X58 UD7 de iyidir hoştur ama hiç HWBOT a girip baktın mı?
Bi gir bak istersen sonra tekrar değerlendir.
Aşağı yukarı tüm anakart modellerini çok iyi incelemişimdir. Bilip bilmeden konuşmam. Emin olabilirsin...
790FXTA-UD5 213$+KDV Türkiye'de. 269$+KDV gibi bir fiyatta dediğim anaakrt hazırlanabilir.
Belki de 890FX için UD7 hazırlar gigabyte.