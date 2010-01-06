Gigabyte 790FXTA-UD5 ile AMD işlemcilerde dünya rekoru el değiştirdi

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AMD işlemcilerde SuperPi 1M rekoru bir kez daha kırıldı. Dinos22 rumuzlu Avustralyalı hız aşırtmacı tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma sonucunda Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle 10.063 saniyelik skor elde edilerek dünya rekoru elde değiştirmiş oldu. Sıvı Azot (LN2) kullanılarak yapılan çalışmaya, AMD işlemciler için hazırlanan SATA-III ve USB 3.0 destekli ilk anakart unvanına sahip Gigabyte 790FXTA-UD5 eşlik etti. Bellek olarak 1880MHz'de çalışan Corsair Dominator GT kitinin yer aldığı çalışmada rekor 6697.7MHz'de elde edildi.

C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinin sahip olduğu yüksek hız aşırtma başarımı sayesinde önümüzdeki günlerde rekorun geliştirildiğine ve daha yüksek sonuçların alındığına da tanık olabiliriz.

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