Gigabyte 890GX çipsetli yeni anakartı 890GPA-UD3H'yi duyurdu

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, AMD'nin yeni nesil 8 serisi çipset ailesinin endüstri ile buluşan ilk temsilcisi 890GX için hazırladığı GA-890GPA-UD3H modelini duyurdu. Anakartın detaylarına geçmeden önce AMD'nin yeni yonga seti 890GX'le ilgili temel detayları kısaca hatırlamakta fayda var. 890GX önemli yeniliklerle geliyor zira hem entegre grafik biriminde hem de güney köprüsünde önemli güncellemelere giden AMD, 890GX'le birlikte platform bazında öne geçmenin planlarını yapıyor. DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4290 IGP'sine sahip olan çipset, güney köprüsü olarak SB850 ile geliyor ve bu sayede yerini alacağı SATA-II standardına göre veri transfer hızını iki kat arttıran SATA-III teknolojisine doğal destek vererek bu açıdan Intel çözümlerinin bir adım önüne geçiyor.

AMD'den yapılan açıklamaya göre 890GX, USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunmuyor ancak veri transferi için üçüncü parti kontrolcü ile PCIe 2.0 standardı üzerinden 500MB/sn veri transfer hızınd ahaberleştiği için Intel'in H55/H57 çözümlerine karşı bant-genişliği açısından avantaj sağladığı iddia ediliyor. Entegre grafik performansı en yüksek çipset çözümü olarak lanse edilen 890GX, SidePort bellek teknolojisine de destek veriyor bu sayede entegre grafik biriminin bellek ihtiyacı, ana bellekler yerine tahsis edilmiş bellek yongası üzerinden sağlanarak daha yüksek grafik performansı elde edilmesi hedefleniyor. 890GX'le ilgili temel detayları hatırladıktan sonra haberimize Gigabyte'ın 890GX çipsetli GA-890GPA-UD3H modelinin hem tasarım hem de teknik özellikleriyle devam edebiliriz.

Thuban kod adını taşıyan ve 26 Nisan'da lanse edileceği konuşulan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle uyumlu olan Gigabyte GA-890GPA-UD3H, AMD'nin Soket AM3 formundaki güncel tüm işlemcilerine destek sunuyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 1866MHz+ seviyesinde çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, Ultra Durable III konsepti çerçevesinde Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımına, Japonya üretimi uzun ömürlü kapasitörlere, Dual BIOS teknolojisine ve yüksek kaliteli komponentlere sahip olan anakart, üzerinde barındırdığı çift PCIe x16 slotu üzerinden 8x+8x konfigürasyonunda Crossfire X desteği sunabildiği gibi Hybrid Crossfire özelliği sayesinde daha düşük güç tüketimi ve daha yüksek performans için uyumlu ekran kartlarını entegre grafik birimiyle paralel olarak ta çalıştırabiliyor.

PCIe x16 slotlarıyla birlikte üç adet PCIe x1 ve iki adet PCI slotuna sahip olan anakart 6 adet SATA-III, iki adet SATA-II ve NEC tarafından sağlanan kontrolcü sayesinde iki adet USB 3.0 konnektörüne sahip. 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve Gigabit Ethernet gibi özellikleri bünyesinde barındıran anakart, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Geçtiğimiz hafta fiyat listelerine 140 dolar seviyesinden giriş yapan GA-890GPA-UD3H'nin yaygın satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenirken, Gigabyte'ın aynı çipseti kullanan daha yüksek ve daha düşk maliyetli modeller tanıtması da bekleniyor.

Tam Boyutta Gör