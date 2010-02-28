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Gigabyte 890GX çipsetli yeni anakartı 890GPA-UD3H'yi duyurdu

9 yıl
17,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte 890GX çipsetli yeni anakartı 890GPA-UD3H'yi duyurdu
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, AMD'nin yeni nesil 8 serisi çipset ailesinin endüstri ile buluşan ilk temsilcisi 890GX için hazırladığı GA-890GPA-UD3H modelini duyurdu. Anakartın detaylarına geçmeden önce AMD'nin yeni yonga seti 890GX'le ilgili temel detayları kısaca hatırlamakta fayda var. 890GX önemli yeniliklerle geliyor zira hem entegre grafik biriminde hem de güney köprüsünde önemli güncellemelere giden AMD, 890GX'le birlikte platform bazında öne geçmenin planlarını yapıyor. DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4290 IGP'sine sahip olan çipset, güney köprüsü olarak SB850 ile geliyor ve bu sayede yerini alacağı SATA-II standardına göre veri transfer hızını iki kat arttıran SATA-III teknolojisine doğal destek vererek bu açıdan Intel çözümlerinin bir adım önüne geçiyor.

AMD'den yapılan açıklamaya göre 890GX, USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunmuyor ancak veri transferi için üçüncü parti kontrolcü ile PCIe 2.0 standardı üzerinden 500MB/sn veri transfer hızınd ahaberleştiği için Intel'in H55/H57 çözümlerine karşı bant-genişliği açısından avantaj sağladığı iddia ediliyor. Entegre grafik performansı en yüksek çipset çözümü olarak lanse edilen 890GX, SidePort bellek teknolojisine de destek veriyor bu sayede entegre grafik biriminin bellek ihtiyacı, ana bellekler yerine tahsis edilmiş bellek yongası üzerinden sağlanarak daha yüksek grafik performansı elde edilmesi hedefleniyor. 890GX'le ilgili temel detayları hatırladıktan sonra haberimize Gigabyte'ın 890GX çipsetli GA-890GPA-UD3H modelinin hem tasarım hem de teknik özellikleriyle devam edebiliriz.

Thuban kod adını taşıyan ve 26 Nisan'da lanse edileceği konuşulan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle uyumlu olan Gigabyte GA-890GPA-UD3H, AMD'nin Soket AM3 formundaki güncel tüm işlemcilerine destek sunuyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 1866MHz+ seviyesinde çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, Ultra Durable III konsepti çerçevesinde Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımına, Japonya üretimi uzun ömürlü kapasitörlere, Dual BIOS teknolojisine ve yüksek kaliteli komponentlere sahip olan anakart, üzerinde barındırdığı çift PCIe x16 slotu üzerinden 8x+8x konfigürasyonunda Crossfire X desteği sunabildiği gibi Hybrid Crossfire özelliği sayesinde daha düşük güç tüketimi ve daha yüksek performans için uyumlu ekran kartlarını entegre grafik birimiyle paralel olarak ta çalıştırabiliyor.

PCIe x16 slotlarıyla birlikte üç adet PCIe x1 ve iki adet PCI slotuna sahip olan anakart 6 adet SATA-III, iki adet SATA-II ve NEC tarafından sağlanan kontrolcü sayesinde iki adet USB 3.0 konnektörüne sahip. 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve Gigabit Ethernet gibi özellikleri bünyesinde barındıran anakart, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Geçtiğimiz hafta fiyat listelerine 140 dolar seviyesinden giriş yapan GA-890GPA-UD3H'nin yaygın satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenirken, Gigabyte'ın aynı çipseti kullanan daha yüksek ve daha düşk maliyetli modeller tanıtması da bekleniyor.

Gigabyte 890GX çipsetli yeni anakartı 890GPA-UD3H'yi duyurdu
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cakcak360 9 yıl
Arkadaşlar bu anakartı alacaksanız yorumumu dikkatlice okuyun, kart ile karşılaşılabilecek tüm sorunları ben yaşadım, sorunların çözümlerini de sizlerle paylaşacağım

ARTILAR
1-CPU overclock'u açısından mükemmel bir anakart, ben stok 17x200 yani 3.4 ghzde çalışan 965 black'i 19x205'de yani 3,9 ghz'de stabil kullanıyorum. Biliyorsunuz overclock önerilmez ve donamınızı garanti dışı bırakabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta işlemciye +100mv voltaj, iyi bir cpu soğutucu (ben sunbeam contack freezer kullandım), kaliteli 500w üstü hatta ekran kartınıza göre 600w üstü (mesela 5870) güç kaynağı lazım. Şu an 4,7 gb'lik rarlı bir dosyayı 45sn'de açıyorum:D (winrar 64 bit ile)
2-Dolby digital live z5500'de sorunsuz çalışıyor
3-Sata 3 ile usb 3'e şimdiden hazır olun
4-Amd'nin çıkacak olan 6 çekirdekli işlemcilerine de destek veren bu anakart ile teknoloji konusunda geleceğe yönelik tam bir yatırım yapmış oluyoruz:))
5-Dahili ekran kartı o kadar iyi ki ben bir 1080p iki adet de 720p filmi aynı anda takıntısız çalıştırdım, full hd monitörünüzde varsa tamamdır:))

Eksiler
1-RAM alırken mutlaka resmi bellek destek listesine bakın, anakart her ram ile çalışmıyor 3 aralıklı beap sesi verip reset atıyor. Team extreem low voltage 1600mhz RAM'im elimde kaldı bu yüzden. Değişime gönderdim destek listesindeki OCZ gold 4gb 1600 ile çalıştı ama 1 hafta bekledim bu yüzden:(
2-Aldığım 2. RAM de 1600 mhzde çalışmıyor, biostan OCZ'nin önerdiği voltaj ve zamanlama ayarlarını ne kadar girsemde sonuç değişmedi ramimi 1333 mhz cl9 zamanlamasında kullanmak zorunda kalıyorum:( Kısacası anakart RAM uyumu bakımından benden sınıfta kaldı.
3-Sata 2 bağlantılı donanımlar sata 3 slotlarda çalışmayabiliyor. Benim 3. ve 4. hardisk görülmedi sorunun çözümü ise çok basit arkadaşlar biostan Sata 3 desteğini kapatın sata 3 slotlardaki sata 2 bağlantılı donanımlarınız hemen tanınacaktır

Sonuç: 965 black ile 3,9ghz'de everest cpu stress testinde 15 dk stabil gittim. Max 56 dereceyi gördüm. Boşta 39-40 derece. Overclock ve orta düzey oyun için (1024x768 full) anakart tek başına mükemmel diyebilirim. Ama alırken seçeceğiniz RAM konusunda titizlenmenizi öneririm.
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DH Misafiri 9 yıl
youtube.com/... yenı buldum bunu zaten dun eklenmıs youtube a.gigabytenın 890fx modeli.
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DH Misafiri 9 yıl
8x olaması kusur deıl aslında 890 (GX) oldugu ıcın boyle..890 (FX) cıkınca 16 olcagına emınım..bende yazın 890fx almayı dusunuyorum ama gıgadan daha bole bı haber cıkmadı..asusun cıkardıgı 890fx ler hosuma gıttı ama hem asus almak ıstemıorum hemde cok pahalı olcaklarını dusunuyorum..o yuzden yaza kadar umarım gıgabyte cıkarır 890fx ını..yıne gerıye donuk uyumluluk ıyı olmus ayrıca 890 cıpset baya tutcak gıbı goruluyor..tek kafama takılan nokta gigabyte gıbı p55 de drr3 2600 e kadar destek veren bı fırma neden am3 de 1800 den yukarısını goremıyor anlamıyorum..enazından artık standart gıbı olan 2200 olsa alınabılırlıgı daha cok artar..bence bu konuyla ılgılenmelerı lazım..umarım 890fxde bu sorunu cozerler
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LINEBACKER 9 yıl
anakartın tek kusuru x8 crossfire olması.



Bu anakartın kusuru değil amd nin chipsett kusuru.

Bu 8xx serisinin entegre grafik olmayan modeli nezaman çıkacak acaba.
Acilen anakart almam gerekio bukadar beklemşken 8xx serisi alim diorum ama hiçbirzaman kullanmayacağım dahili grafik yongasınada para vermek istemiorum
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CoreXXX 9 yıl
gigabytenin mavisi insana güzel ve hoş geliyor. kartlarıda oldukca kaliteli taş gibi valla. anakartta asus ve gigabyte
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Cnytkyz 9 yıl

CoreXXX

gigabytenin mavisi insana güzel ve hoş geliyor. kartlarıda oldukca kaliteli taş gibi valla. anakartta asus ve gigabyte


Giganın mavi kartları ile asus un siyah kartları güzel oluyor
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Elegant Man 9 yıl
anakartın tek kusuru x8 crossfire olması.
En büyük artısı da "Thuban kod adını taşıyan ve 26 Nisan'da lanse edileceği konuşulan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerine destek sunan Gigabyte GA-890GPA-UD3H, AMD'nin Soket AM3 formundaki güncel tüm işlemcilerine destek sunuyor."bu sanırım.
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renklem 9 yıl
Anakartta dahili grafik belleğin olması çok avantaj sağlıyor.. Bir de amd işlemcileri asıl performansı 890 chipsetli anakartlarda gösterecek diyorlardı. Kartlar çıktığında umarım bu konuda bir bilgi olur..
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sabotaj1023 9 yıl
sadece entegre ekran kartıyla bile intel anakartlardan üstün bence. ankartlarda değişim bekleyen arkadaşım atom anakartları incele istersen herşey tümleşik sana o gider.
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krmtrylcn 9 yıl
Haklısın ama herşey anakartın üstüne bağlandığı için anakartın şekil değiştirmesi mimkün değil :)
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BroK€NSaf€ty 9 yıl
yaza doğru çıkarsa bir tane 890FX alacam :))
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Mertcan. 9 yıl
Günümüzde tüm bilgisayar parçaları hızla değişiyor , ekran kartları genel olarak şekil değiştirdi , işlemciler giderek küçülüyor , 45nm boyutlarında işlemcilere sahip olabiliyoruz artık mesela , bilgisayar kasaları da tasarım ve boyut açısından değişiyor fakat anakartlar üzerinde bu tarz değişim veya yenilikleri göremiyoruz , çok yavaş değişim geçiriyorlar , aslında montaj kolaylıkları vb. konular için birçok değişim yapılabilir ama hep standart olarak geliyor anakartlar nedense.
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