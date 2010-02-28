Gigabyte 890GX çipsetli yeni anakartı 890GPA-UD3H'yi duyurdu

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, AMD'nin yeni nesil 8 serisi çipset ailesinin endüstri ile buluşan ilk temsilcisi 890GX için hazırladığı GA-890GPA-UD3H modelini duyurdu. Anakartın detaylarına geçmeden önce AMD'nin yeni yonga seti 890GX'le ilgili temel detayları kısaca hatırlamakta fayda var. 890GX önemli yeniliklerle geliyor zira hem entegre grafik biriminde hem de güney köprüsünde önemli güncellemelere giden AMD, 890GX'le birlikte platform bazında öne geçmenin planlarını yapıyor. DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4290 IGP'sine sahip olan çipset, güney köprüsü olarak SB850 ile geliyor ve bu sayede yerini alacağı SATA-II standardına göre veri transfer hızını iki kat arttıran SATA-III teknolojisine doğal destek vererek bu açıdan Intel çözümlerinin bir adım önüne geçiyor.
AMD'den yapılan açıklamaya göre 890GX, USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunmuyor ancak veri transferi için üçüncü parti kontrolcü ile PCIe 2.0 standardı üzerinden 500MB/sn veri transfer hızınd ahaberleştiği için Intel'in H55/H57 çözümlerine karşı bant-genişliği açısından avantaj sağladığı iddia ediliyor. Entegre grafik performansı en yüksek çipset çözümü olarak lanse edilen 890GX, SidePort bellek teknolojisine de destek veriyor bu sayede entegre grafik biriminin bellek ihtiyacı, ana bellekler yerine tahsis edilmiş bellek yongası üzerinden sağlanarak daha yüksek grafik performansı elde edilmesi hedefleniyor. 890GX'le ilgili temel detayları hatırladıktan sonra haberimize Gigabyte'ın 890GX çipsetli GA-890GPA-UD3H modelinin hem tasarım hem de teknik özellikleriyle devam edebiliriz.
Thuban kod adını taşıyan ve 26 Nisan'da lanse edileceği konuşulan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle uyumlu olan Gigabyte GA-890GPA-UD3H, AMD'nin Soket AM3 formundaki güncel tüm işlemcilerine destek sunuyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 1866MHz+ seviyesinde çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, Ultra Durable III konsepti çerçevesinde Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımına, Japonya üretimi uzun ömürlü kapasitörlere, Dual BIOS teknolojisine ve yüksek kaliteli komponentlere sahip olan anakart, üzerinde barındırdığı çift PCIe x16 slotu üzerinden 8x+8x konfigürasyonunda Crossfire X desteği sunabildiği gibi Hybrid Crossfire özelliği sayesinde daha düşük güç tüketimi ve daha yüksek performans için uyumlu ekran kartlarını entegre grafik birimiyle paralel olarak ta çalıştırabiliyor.
PCIe x16 slotlarıyla birlikte üç adet PCIe x1 ve iki adet PCI slotuna sahip olan anakart 6 adet SATA-III, iki adet SATA-II ve NEC tarafından sağlanan kontrolcü sayesinde iki adet USB 3.0 konnektörüne sahip. 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve Gigabit Ethernet gibi özellikleri bünyesinde barındıran anakart, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Geçtiğimiz hafta fiyat listelerine 140 dolar seviyesinden giriş yapan GA-890GPA-UD3H'nin yaygın satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenirken, Gigabyte'ın aynı çipseti kullanan daha yüksek ve daha düşk maliyetli modeller tanıtması da bekleniyor.
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ARTILAR
1-CPU overclock'u açısından mükemmel bir anakart, ben stok 17x200 yani 3.4 ghzde çalışan 965 black'i 19x205'de yani 3,9 ghz'de stabil kullanıyorum. Biliyorsunuz overclock önerilmez ve donamınızı garanti dışı bırakabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta işlemciye +100mv voltaj, iyi bir cpu soğutucu (ben sunbeam contack freezer kullandım), kaliteli 500w üstü hatta ekran kartınıza göre 600w üstü (mesela 5870) güç kaynağı lazım. Şu an 4,7 gb'lik rarlı bir dosyayı 45sn'de açıyorum:D (winrar 64 bit ile)
2-Dolby digital live z5500'de sorunsuz çalışıyor
3-Sata 3 ile usb 3'e şimdiden hazır olun
4-Amd'nin çıkacak olan 6 çekirdekli işlemcilerine de destek veren bu anakart ile teknoloji konusunda geleceğe yönelik tam bir yatırım yapmış oluyoruz:))
5-Dahili ekran kartı o kadar iyi ki ben bir 1080p iki adet de 720p filmi aynı anda takıntısız çalıştırdım, full hd monitörünüzde varsa tamamdır:))
Eksiler
1-RAM alırken mutlaka resmi bellek destek listesine bakın, anakart her ram ile çalışmıyor 3 aralıklı beap sesi verip reset atıyor. Team extreem low voltage 1600mhz RAM'im elimde kaldı bu yüzden. Değişime gönderdim destek listesindeki OCZ gold 4gb 1600 ile çalıştı ama 1 hafta bekledim bu yüzden:(
2-Aldığım 2. RAM de 1600 mhzde çalışmıyor, biostan OCZ'nin önerdiği voltaj ve zamanlama ayarlarını ne kadar girsemde sonuç değişmedi ramimi 1333 mhz cl9 zamanlamasında kullanmak zorunda kalıyorum:( Kısacası anakart RAM uyumu bakımından benden sınıfta kaldı.
3-Sata 2 bağlantılı donanımlar sata 3 slotlarda çalışmayabiliyor. Benim 3. ve 4. hardisk görülmedi sorunun çözümü ise çok basit arkadaşlar biostan Sata 3 desteğini kapatın sata 3 slotlardaki sata 2 bağlantılı donanımlarınız hemen tanınacaktır
Sonuç: 965 black ile 3,9ghz'de everest cpu stress testinde 15 dk stabil gittim. Max 56 dereceyi gördüm. Boşta 39-40 derece. Overclock ve orta düzey oyun için (1024x768 full) anakart tek başına mükemmel diyebilirim. Ama alırken seçeceğiniz RAM konusunda titizlenmenizi öneririm.
Bu anakartın kusuru değil amd nin chipsett kusuru.
Bu 8xx serisinin entegre grafik olmayan modeli nezaman çıkacak acaba.
Acilen anakart almam gerekio bukadar beklemşken 8xx serisi alim diorum ama hiçbirzaman kullanmayacağım dahili grafik yongasınada para vermek istemiorum
Giganın mavi kartları ile asus un siyah kartları güzel oluyor
En büyük artısı da "Thuban kod adını taşıyan ve 26 Nisan'da lanse edileceği konuşulan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerine destek sunan Gigabyte GA-890GPA-UD3H, AMD'nin Soket AM3 formundaki güncel tüm işlemcilerine destek sunuyor."bu sanırım.