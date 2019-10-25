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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
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    Gigabyte Celeron N3350 işlemcili Pico-ITX anakartını duyurdu

    Anakart piyasasının büyük oyuncularından Gigabyte, kalbinde Intel’in Celeron N3350 çözümünü barındıran Pico-ITX anakartını duyurdu.
    1 gün
    1,4b
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    7
    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Pico-ITX form faktöründeki anakartlar diğer ağabeyleri kadar rağbet görmese de onların da hitap ettiği kitle itibariyle meraklısı çok. Medya bilgisayarı olarak kullanmak isteyenden tutun NAS sunucusu kurmak isteyene bir çok kullanıcının hayalini süsleyen küçük anakartlara bir yenisi Gigabyte tarafından eklendi.

    F1 adımından çıkan Intel Celeron N3350 üzerinde şekillenen anakarttaki yonga 6 watt’lık güç tüketimiyle öne çıkıyor. 8 GB kapasiteli 1866 MHz’lik SO-DIMM belleklerle desteklenebilen yongayı daha çok uygun fiyatlı dizüstü modellerinden tanıyoruz.

    Teknik detaylar

    Bağlantı kanadında 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 ve bir adet de SATA 6 Gbps portunun yer aldığı anakarttaki mini-PCIe konnektöründe mSATA sürücüsü kullanmak da mümkün. HDMI arayüzü üzerinden 4K çözünürlük sunabilen anakart ayrıca LVDS aracılığıyla 2 monitörde 1920x1200 çözünürlük elde edilebiliyor.

    Gigabyte Celeron N3350 işlemcili Pico-ITX anakartını duyurdu
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    Ayrıca Bkz. "Sırada GeForce GTX 1650 Super var"

    Realtek ALC 887 yongası ile 2 kanal ses üretilen SBC türü bilgisayar aslında konumlandırıldığı segment itibariyle biraz daha pahalı da olsa Intel’in ethernet yongası yer alsa tadından yenmeyecek bir seçenek olabilirdi ancak Tayvanlı üretici tercihini Realtek’in gigabit ethernet çözümünden yana kullanmış.



    https://www.guru3d.com/news-story/gigabytes-new-ga-pico3350-pico-itx-motherboard-fits-in-your-hand.html Yorum Yaz
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    bjkyener 1 gün
    Şu anakartları geliştiremediler yoksa bilgisayar kasaları tarih olurdu
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    Led Zeppelin 1 gün
    Rasberry den farkı ne bunun ?
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    zdniz 1 gün Led Zeppelin
    Windows destekliyor x86 mimarili
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    RaptorFX 1 gün
    Aslında işlemci fazla güncel olmuş. Celeron 300 veya Celeron 300A da olabilirdi.
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    interwap 1 gün
    Şu ürünlere neden çift gigabit koymazlar ki
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    SEO19 1 gün
    şu ana kart üzerindeki çıkışların üzerine direk silikon tabancasıyla silikon akıtın,
    yoksa zaman içinde sök çıkart sök çıkart soket pimleri dağılıyor ona göre !
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    zdniz 1 gün
    belki gerek yoktur ama yeni nesil 2019 yılında falan cıkan n5000 serisi gibi bi işlemci koyamadılarmı bu firmaları anlamak güç
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