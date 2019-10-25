Gigabyte Celeron N3350 işlemcili Pico-ITX anakartını duyurdu

Pico-ITX form faktöründeki anakartlar diğer ağabeyleri kadar rağbet görmese de onların da hitap ettiği kitle itibariyle meraklısı çok. Medya bilgisayarı olarak kullanmak isteyenden tutun NAS sunucusu kurmak isteyene bir çok kullanıcının hayalini süsleyen küçük anakartlara bir yenisi Gigabyte tarafından eklendi.

F1 adımından çıkan Intel Celeron N3350 üzerinde şekillenen anakarttaki yonga 6 watt’lık güç tüketimiyle öne çıkıyor. 8 GB kapasiteli 1866 MHz’lik SO-DIMM belleklerle desteklenebilen yongayı daha çok uygun fiyatlı dizüstü modellerinden tanıyoruz.

Teknik detaylar

Bağlantı kanadında 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 ve bir adet de SATA 6 Gbps portunun yer aldığı anakarttaki mini-PCIe konnektöründe mSATA sürücüsü kullanmak da mümkün. HDMI arayüzü üzerinden 4K çözünürlük sunabilen anakart ayrıca LVDS aracılığıyla 2 monitörde 1920x1200 çözünürlük elde edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör

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Realtek ALC 887 yongası ile 2 kanal ses üretilen SBC türü bilgisayar aslında konumlandırıldığı segment itibariyle biraz daha pahalı da olsa Intel’in ethernet yongası yer alsa tadından yenmeyecek bir seçenek olabilirdi ancak Tayvanlı üretici tercihini Realtek’in gigabit ethernet çözümünden yana kullanmış.

https://www.guru3d.com/news-story/gigabytes-new-ga-pico3350-pico-itx-motherboard-fits-in-your-hand.html