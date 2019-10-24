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    Sırada GeForce GTX 1650 Super var

    AMD Radeon RX 5500 ekran kartının GTX 1650 karşısındaki üstünlüğü nedeniyle hamle yapma ihtiyacı hisseden Nvidia, GeForce GTX 1650 Super ekran kartını gelecek ay piyasaya sürecek.
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    Haber Editörü
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    Sırada GeForce GTX 1650 Super var
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    AMD Navi ekran kartlarının önünü alabilmek adına RT ve Tensor çekirdeklerine yer vermediği GTX 16xx serisini piyasaya süren Nvidia bu kez Super versiyonlarla seriyi genişletme çalışmaları yapıyor. Sırada GTX 1650 Super ekran kartı var.

    GTX 1650 Super özellikleri

    Bugün GTX 1660 Super ekran kartını duyuran Nvidia; GTX 1650 ve GTX 1660 arasına yerleşecek GTX 1650 Super ekran kartını hazırlıyor. Radeon RX 5500 modeline rakip olacak GTX 1650 Super ekran kartı böylece GTX 1650 ile olan farkı kapatacak.

    Ayrıca Bkz. "Razer’ın ilk oyuncu monitörü satışa çıkıyor"

    GeForce GTX 1650 Super ekran kartının hangi grafik birimini temel alacağı şimdilik net değil. Orijinal modeldeki TU117 olabileceği gibi performansın yüksek olması açısından biraz kırpılmış TU116 grafik çekirdeği de karşımıza çıkabilir. Zira RX 5500 ekran kartının GTX 1650 modelinden yüzde 35-40 arasında daha iyi olduğu ifade ediliyordu.

    Bellek tarafında 4GB GDDR6 tercihini kullanan ekran kartında 128-bit veri yolu ile 192GB/s bant genişliği elde edilebiliyor. Bellek 12Gbps hızında çalışıyor. 22 Kasım tarihinde piyasaya çıkacak GTX 1650 Super için şimdilik bir fiyat etiketi yok ancak muhtemelen 150$-220$ bandına yerleşecek gibi.



    https://www.techpowerup.com/260406/nvidia-readies-geforce-gtx-1650-super-with-gddr6-memory-for-late-november Yorum Yaz
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    DH Misafiri 1 gün
    Nvidia şöyle diyor; Size süper bişi geç... çıkardım.
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    DH Misafiri 1 gün
    Rx 5500 xt ye rakip olarakta 1660 Ti nvidia artık çöpleşme yoluna gidiyor. Hani yansıma olmayan kartlar işe yaramazdı, neden 16xx leri sürüekli revize edip duruyor, çünkü rtx'ten dolayı oyun alırmısın? Oyun oynarken hele aksiyonlarda oturup yansımayı izleyecek değilsin... Burada AMD çok geri kaldı hele notebook piyasasında yoklar... GPU konusunda çok geriden geliyor.
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    TheNewAtilla 2 gün
    Msi geforce gtx 1650 super 4 gb gaming x sadece 1500 tlcik
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    bkaakco 2 gün
    Nvidia, hll knk spr dvm.
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    aschil 2 gün
    fazla modellerin insanlara neden rahatsızlık veriyor anlayamıyorum.
    her bütçeye uygun, arasında fark olan kartların olması iyidir her zaman.
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    qoqoCAN 2 gün
    1651 1652 1653 1654 ... gelir herhalde bunların da süperleri ?
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    nForcer 2 gün
    TU117 çekirdeğiyle ve düşük profil seçeneğiyle birlikte gelmesini temenni ediyorum.
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    No Way Out 2 gün
    Ekstra güç girişi ile gelmezse yani +75W olmazsa yine çöp kart olacak.
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    metallurgy 2 gün
    Nvidia resmen amd ye ayak uydurmaya calisiyor. Rx 5500 xt nin rakibi ne olacak bakalim.
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