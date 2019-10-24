Sırada GeForce GTX 1650 Super var

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AMD Navi ekran kartlarının önünü alabilmek adına RT ve Tensor çekirdeklerine yer vermediği GTX 16xx serisini piyasaya süren Nvidia bu kez Super versiyonlarla seriyi genişletme çalışmaları yapıyor. Sırada GTX 1650 Super ekran kartı var.

GTX 1650 Super özellikleri

Bugün GTX 1660 Super ekran kartını duyuran Nvidia; GTX 1650 ve GTX 1660 arasına yerleşecek GTX 1650 Super ekran kartını hazırlıyor. Radeon RX 5500 modeline rakip olacak GTX 1650 Super ekran kartı böylece GTX 1650 ile olan farkı kapatacak.

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GeForce GTX 1650 Super ekran kartının hangi grafik birimini temel alacağı şimdilik net değil. Orijinal modeldeki TU117 olabileceği gibi performansın yüksek olması açısından biraz kırpılmış TU116 grafik çekirdeği de karşımıza çıkabilir. Zira RX 5500 ekran kartının GTX 1650 modelinden yüzde 35-40 arasında daha iyi olduğu ifade ediliyordu.

Bellek tarafında 4GB GDDR6 tercihini kullanan ekran kartında 128-bit veri yolu ile 192GB/s bant genişliği elde edilebiliyor. Bellek 12Gbps hızında çalışıyor. 22 Kasım tarihinde piyasaya çıkacak GTX 1650 Super için şimdilik bir fiyat etiketi yok ancak muhtemelen 150$-220$ bandına yerleşecek gibi.

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