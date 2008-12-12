Gigabyte, Core i7 920 için hız aşırtma rehberi hazırladı

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Anakart dünyasının öncü isimlerinden Gigabyte, kullanıcılara rehber olması ve kolaylık sağlaması açısından yeni bir hız aşırtma (overclock) rehberi hazırladı. Tayvan merkezli firma, rehberinde Intel'in yeni nesil Core i7 işlemci ailesinin en uygun fiyatlı modeli olan ve 2.66GHz'de çalışan Core i7 920'nin X58-Extreme üzerinde 4GHz'e nasıl çıkartılabileceğini anlatıyor.

Yüksek performans ve hız aşırtma meraklılarının beklentileri ışığında hazırlandığı belirtilen ve firmanın X58 gamında serinin tepe modeli olan X58-Extreme'in sahip olduğu hız aşırtma başarımını gözler önüne sermek için hazırlanan rehberin dili İngilizce olsa da ekran görüntüleriyle desteklendiği için dil sorunu yaşayan kullanıcılar rehberi bu şekilde de değerlendirilebilirler.

Gigabyte'ın Core i7 920 hız aşırtma rehberini indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.