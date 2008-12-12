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Gigabyte, Core i7 920 için hız aşırtma rehberi hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,5b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, Core i7 920 için hız aşırtma rehberi hazırladı
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Anakart dünyasının öncü isimlerinden Gigabyte, kullanıcılara rehber olması ve kolaylık sağlaması açısından yeni bir hız aşırtma (overclock) rehberi hazırladı. Tayvan merkezli firma, rehberinde Intel'in yeni nesil Core i7 işlemci ailesinin en uygun fiyatlı modeli olan ve 2.66GHz'de çalışan Core i7 920'nin X58-Extreme üzerinde 4GHz'e nasıl çıkartılabileceğini anlatıyor.

Yüksek performans ve hız aşırtma meraklılarının beklentileri ışığında hazırlandığı belirtilen ve firmanın X58 gamında serinin tepe modeli olan X58-Extreme'in sahip olduğu hız aşırtma başarımını gözler önüne sermek için hazırlanan rehberin dili İngilizce olsa da ekran görüntüleriyle desteklendiği için dil sorunu yaşayan kullanıcılar rehberi bu şekilde de değerlendirilebilirler.

Gigabyte'ın Core i7 920 hız aşırtma rehberini indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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01Mrt 10 yıl
daha öncede örneklerini gördük bunların... tabi bu biraz daha kapsamlı gibi...
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Master_Evil 10 yıl
o anakart bugün alsan 700 ytl bunuda bilin
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sertacaygun 10 yıl
Gigabyte'ın bu seride çok iş yapacağını düşünemiyorum. Asıl rekabet MSI'la ASUS arasında olacak bence. Ki,bana göre,asıl rekabet de bu iki marka arasında oluyordu.
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max975 10 yıl
iyi nasıl oc yapılacağı resmi olarak belirtiliyor
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Gigabyte'ın bu seride çok iş yapacağını düşünemiyorum. Asıl rekabet MSI'la ASUS arasında olacak bence. Ki,bana göre,asıl rekabet de bu iki marka arasında oluyordu.


Sebep ? Pahalı diye mi ?
Her markanın pahalı,ucuz modelleri vardır.Bu anakarta bakarak yorum yapmayalım
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nirvanha 10 yıl
X58 yonga'sının ve i7'işlemcilerinin fiyasko olduğunun resmidir :D Bence iki sene daha bekleyip yeni nesil yonga ve işlemcilerle devam etmeli.zaten ben bu günlerde dfi p45'e dayalı bir sistem oluşturmaya çalışıyorum.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
türkçeside olsa keşke
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RoyalForce 10 yıl
canım ufak bir rehberdir

Türkiyedeki ithalatçısı çeviriversin rehberi zaten kaç tane satacak o anakart
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