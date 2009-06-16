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Gigabyte, Dual BIOS teknolojisini tüm anakartlarında kullanmaya başlıyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, Dual BIOS teknolojisini tüm anakartlarında kullanmaya başlıyor
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Dünyanın en büyük anakart ürticilerinden Gigabyte, 2000'li yıllardan beri kullandığı ve yaygınlaşmasında öncülük ettiği patentli Dual BIOS teknolojisini güncel anakart gamındaki tüm modellerinde kullanmaya karar verdi. Şimdiye kadar daha çok firmanın orta ve üst seviye modellerinde görülen Dual BIOS özelliğini firma, mevcut konumunu güçlendirmek ve pazar payını daha da yukarılara taşımak adına giriş seviyesinden itibaren tüm modellerinde kullanmaya başlıyor.

Ultra Durable III teknolojisi ile bakır oranı arttırılmış özel baskılı devre kullanımı gibi yeniliklerle iddiasını ortaya koyan firma, bilindiği üzere otomatik olarak çalışan Dual BIOS teknolojisi ile sistem BIOS'u herhangi bir nedenden ötürü zarar gördüğü veya kullanılamaz hale geldiği anda ikinci BIOS'u devreye alarak çalışmaya devam edebiliyor. Hatırlanacağı üzere firma Dual BIOS teknolojisinin olası bir sınırlamaya karşı AMD işlemcilerde çekirdek açma işleminde de kullanılabileceğini açıklamıştı.


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yc#1 9 yıl
26 Nisan 1999 tarihinde Çernobil virüsüne BIOS'unu kurban vermiş, sonrasında da çipi yeniden programlatmak için bilgisayarcıya para vermiş biri olarak Gigabyte'ın bu adımını takdir ediyorum.
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Tolgá 9 yıl
gigabyte gerçekten harika bir firma kullanıcı dostu gerçekten..
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AtiMX4 9 yıl
Gerçekten güzel anakart üretiyor.Gereksiz bileşenleri pek koymuyor adamlar.Çok stabil ve serin çalışıyor anakartları.Keşke servisi de Çizgi benzeri gibi bi firma verseydi.
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musandia 9 yıl
İlk bilgisayarımdaki Bios güncelleme faciasından beri Bios güncellemiyordum yeni edindiğim anakartta Dual Bios olmasından dolayı onun acısına en az 6-7 kere Bios değiştirdim
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jay jay justified 9 yıl
Kullanıcı dostu :) İşe yarayan özellikleri ekliyorlar kartlara. Gerek UD3 gerekse de Dual BIOS, ikisi de OC ile yakından ilgilenenler için son derece isabetli çözümler.
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