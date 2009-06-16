Gigabyte, Dual BIOS teknolojisini tüm anakartlarında kullanmaya başlıyor

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük anakart ürticilerinden Gigabyte, 2000'li yıllardan beri kullandığı ve yaygınlaşmasında öncülük ettiği patentli Dual BIOS teknolojisini güncel anakart gamındaki tüm modellerinde kullanmaya karar verdi. Şimdiye kadar daha çok firmanın orta ve üst seviye modellerinde görülen Dual BIOS özelliğini firma, mevcut konumunu güçlendirmek ve pazar payını daha da yukarılara taşımak adına giriş seviyesinden itibaren tüm modellerinde kullanmaya başlıyor.

Ultra Durable III teknolojisi ile bakır oranı arttırılmış özel baskılı devre kullanımı gibi yeniliklerle iddiasını ortaya koyan firma, bilindiği üzere otomatik olarak çalışan Dual BIOS teknolojisi ile sistem BIOS'u herhangi bir nedenden ötürü zarar gördüğü veya kullanılamaz hale geldiği anda ikinci BIOS'u devreye alarak çalışmaya devam edebiliyor. Hatırlanacağı üzere firma Dual BIOS teknolojisinin olası bir sınırlamaya karşı AMD işlemcilerde çekirdek açma işleminde de kullanılabileceğini açıklamıştı.