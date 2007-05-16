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Gigabyte dünyanın ilk DTX anakartı Churchill'i duyurdu

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD sene başında yeni form faktörü olan DTX standardını duyurmuştu. Firmanın özellikle OEM, ODM üreticileri ve bileşen sağlayıcılarının kullanımına yönelik olarak hazırladığı ve açık endüstri standardı olarak kullanılmasını planladığı yeni form faktörü DTX'in geliştirilmesi ve yaygınlaşması konusunda başta Asus, Gigabyte ve MSI olmak üzere yaklaşık 20 büyük donanım üreticisi ile işbirliğine giderek DTX form faktörünün geliştirilmesini hızlandırmıştı. AMD, DTX açık standardı ile özellikle OEM, ODM ve bileşen sağlayıcılarına daha küçük, daha sessiz ve az yer kaplayan çözümler geliştirmek konusunda özgürlük tanırken son kullanıcılara ise elektriği daha verimli kullanan, estetik açıdan daha az yer kaplayan ve az ısı-ses yayan sistemlere sahip olma şansı kazandırmayı hedefliyordu. AMD'nin DTX standardına yönelik ilk somut adım Gigabyte'dan geldi ve firma dünyanın ilk DTX anakartını duyurdu.

Gigabyte yaptığı açıklama ile dünyanın DTX form faktörü için hazırlanmış ilk anakartı olan Churchill'i duyurdu. Gigabyte'ın yeni anakartı Churchill'in en dikkat çeken özelliği olarak AMD'nin Live! Home Media Server platformuna destek destek vermesi gösteriliyor. Anakartın sağladığı bu destek ile kullanıcıların DTX sistemler üzerinden çeşitli operasyonları gerçekletirebilecekleri ev tipi sunucu sistemlere sahip olmalarına olanak kılınıyor. Gigabyte Churchill'in teknik özelliklerine indiğimizde ise, AMD'nin soket AM2 formundaki güncel tek ve çift çekirdekli Athlon64 ve Sempron işlemcileri ile uyumlu olan anakartın yonga seti ihitiyacı ise SIS tarafından sağlanmış. Zira anakart üzerinde kuzey köprüsü olarak SIS'in SiS966, güney köprüsü olaraksa SiS966 yongası kullanılmış. Sistemin grafik ihtiyacından ise SiS'in DirectX 7 destekli entegre grafik işlemcisi olan Mirage 1 IGP'si sorumlu.

Gigabyte Churchill'in diğer özellikleri arasında 1xPCI, 1xPCIe x1 slotları ile birlikte, NCQ desteğine sahip 6 adet SATA-I konnektörü, 8 adet USB 2.0 portu ve yüksek tanımlı ses yeteneği yer almakta. Ek olarak Gigabyte dileyen kullanıcılar için Churchill üzerinde opsiyonel olarak güvenlik odaklı kullanılan TPM çipini de sunacak. SiS'in yönetimi kurulu başkanı ve tepe yöneticisi olan Daniel Chen yaptığı açıklama ile DTX form faktörü için hazırlanan dünyanın ilk anakartını görmekten son derece gururlu olduklarını ayrıca kullanılan SiS yonga setlerinin gerekli performansı ve esnekliği de sağladığını ifade etti. Tabii bu noktada SiS'in keyfi yerinde. Çünkü firma SFF arenasında giderek daha aktif rol oynamaya başlıyor. Zira dün haberini verdiğimiz Intel'in Mini ITX segmenti için geliştirdiği ilk anakartı üzerinde de SiS'in yonga seti paketi kullanılmakta.

Gigabyte'ın yeni anakartı Churchill'in Temmuz ayı gibi piyasaya sürülmesi beklenirken fiyat konusunda açıklanmış resmi bir bilgi bulunmuyor.


http://www.dailytech.com/Gigabyte+Announces+First+DTX+Motherboard/article7286.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
adoni 12 yıl
Ehi ehi ilk kez fx 57 nin yazısına ben yazıyorum


Ellerine sağlık


Hızına hastayım
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BARKU 12 yıl
bu dtx anakartların kullanım yerleri neler? Desktop olmadığı açıkça görülüyor.
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