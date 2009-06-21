Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gigabyte düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Gigabyte, Nvidia'nın Green Edition serisi düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelini temel alan yeni bir ekran kartı hazırladı. Firmanın GV-N96TGR-512I kod adını taşıyan yeni modeli, satılmakta olan mevcut GeForce 9600GT modellerine kıyasla %40'a varan oranda daha az güç tüketiyor. Gigabyte'ın kendi tasarımı olan yeni model Mavi renkli baskılı devre (PCB) kullanıyor ve özel bir soğutucu ile birlikte geliyor.

Bellek kapasitesi 512MB (GDDR3) olarak belirlenen kartın grafik işlem birimi 600MHz, bellekleri ise 1800MHz'de görev yapıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 64x paralel işlem birimine sahip olan düşük güç tüketimli yeni model, PureVideo HD teknolojisiyle HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. DirectX 10 desteği sunan ayrıca CUDA ve PhysX gibi teknolojilerle uyumlu olan Gigabye'ın yeni modeli, DVI ve VGA konnektörlerine ek olarak altın kaplı HDMI portuna da sahip.

Gigabyte'ın düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mamad 10 yıl
Kartın soğutucusu çok dandik duruyor. FX5600'e rahmet okutur cinsten!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kerem 10 yıl

Orjinalden alıntı: mamad

Kartın soğutucusu çok dandik duruyor. FX5600'e rahmet okutur cinsten!



Az güç tüketiği için fazla ısınmıyordur.



Sonunda fazla güç ihtiyacı olmayan ve performanslı bileşenler üretmeye başladılar.

Haber için teşekkürler fx
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl ACER TimeLine Aspire 4810T video inceleme 10 yıl Prototype inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim