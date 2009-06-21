Gigabyte düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelini duyurdu

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Gigabyte, Nvidia'nın Green Edition serisi düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelini temel alan yeni bir ekran kartı hazırladı. Firmanın GV-N96TGR-512I kod adını taşıyan yeni modeli, satılmakta olan mevcut GeForce 9600GT modellerine kıyasla %40'a varan oranda daha az güç tüketiyor. Gigabyte'ın kendi tasarımı olan yeni model Mavi renkli baskılı devre (PCB) kullanıyor ve özel bir soğutucu ile birlikte geliyor.

Bellek kapasitesi 512MB (GDDR3) olarak belirlenen kartın grafik işlem birimi 600MHz, bellekleri ise 1800MHz'de görev yapıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 64x paralel işlem birimine sahip olan düşük güç tüketimli yeni model, PureVideo HD teknolojisiyle HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. DirectX 10 desteği sunan ayrıca CUDA ve PhysX gibi teknolojilerle uyumlu olan Gigabye'ın yeni modeli, DVI ve VGA konnektörlerine ek olarak altın kaplı HDMI portuna da sahip.

Gigabyte'ın düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.