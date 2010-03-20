Gigabyte H55 çipsetli Mini-ITX anakartını gösterdi: H55N-USB3

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, H55 çipsetli Mini-ITX anakartını gösterdi. Yüksek performanslı kompakt sistemlere ilginin ciddi şekilde arttığı bir dönemde Zotac gibi üreticileri Mini-ITX arenasında yalnız bırakmak istemeyen Gigabytei H55N-USB3 kod adlı yeni anakartını detaylandırdı. Gerek baskılı devre tasarımı gerekse de kullanılan soğutucusuyla karakteristik Gigabyte detaylarını bünyesinde barındıran anakart, kullandığı H55 çipsetiyle LGA1156 formundaki Intel işlemcilere (Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi) destek sunuyor ve çift kanal DDR3 bellek desteği ile geliyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Intel işlemciler, entegre grafik birimiyle (HD Graphics) geliyor olsa da kullanıcıların harici ekran kartına ihtiyaç duyabileceğini dikkate alan Gigabyte, anakart üzerinde bir PCIe x16 slotuna da yer veriyor. Japonya üretimi katı kapasitörler başta olmak üzere yüksek kaliteli komponentlerle donatıldığı belirtilen anakartı aynı segmentteki benzer çözümlerden ayıran en önemli fark olarak USB 3.0 desteği sunması gösteriliyor. Zira anakart NEC tarafından geliştirilen ve bugünlerde oldukça popüler olan µPD720200 yongasının kontrol ettiği iki adet USB 3.0 portuyla geliyor.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği, bir adet eSATA portu gibi detaylara yer verilen H55N-USB3, Intel'in entegre grafik özellikli işlemcileri için bir adet D-Sub, DVI ve bir adet te HDMI konnektörünü bünyesinde barındıran. Resmi satışına Nisan ayı içerisinde başlanması planlanan Gigabyte H55N-USB3 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.