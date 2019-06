Gigabyte ODIN Plus serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Gigabyte, ODIN serisi güç kaynağı ailesini üç yeni model ile güncelliyor. Firmanın ODIN Plus serisi altında hazırladığı 500 Watt, 600 Watt ve 700 Watt kapasiteli yeni güç kaynaklarının ATX 12V 2.3 standardıyla uyumlu olduğu ve 80 Plus Bronz sertifikası ile geldiği açıklandı. Aktif PFC ile birlikte yüksek voltaj, düşük voltaj ve kısa devre korumalarına sahip olan yeni güç kaynaklarının Nvidia SLI sertifikasına sahip oldukları ve 120mm çapında fanla serinletildikleri açıklandı. Çoklu rail tasarımına sahip olan ODIN Plus serisi yeni güç kaynaklarından 500 Watt ve 600 Watt kapasiteli modelleri 3x 12v, 700 Watt kapasiteli modeli ise 4x 12v rail hattı ile geliyorlar.

Gigabyte'ın satışına önümüzdeki haftalarda başlayacağı ODIN Plus serisi yeni güç kaynaklarının 110-140 Avro arasında değişen fiyatlarla pazara sunulması bekleniyor.