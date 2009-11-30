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Gigabyte ODIN Plus serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte ODIN Plus serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Gigabyte, ODIN serisi güç kaynağı ailesini üç yeni model ile güncelliyor. Firmanın ODIN Plus serisi altında hazırladığı 500 Watt, 600 Watt ve 700 Watt kapasiteli yeni güç kaynaklarının ATX 12V 2.3 standardıyla uyumlu olduğu ve 80 Plus Bronz sertifikası ile geldiği açıklandı. Aktif PFC ile birlikte yüksek voltaj, düşük voltaj ve kısa devre korumalarına sahip olan yeni güç kaynaklarının Nvidia SLI sertifikasına sahip oldukları ve 120mm çapında fanla serinletildikleri açıklandı. Çoklu rail tasarımına sahip olan ODIN Plus serisi yeni güç kaynaklarından 500 Watt ve 600 Watt kapasiteli modelleri 3x 12v, 700 Watt kapasiteli modeli ise 4x 12v rail hattı ile geliyorlar.

Gigabyte'ın satışına önümüzdeki haftalarda başlayacağı ODIN Plus serisi yeni güç kaynaklarının 110-140 Avro arasında değişen fiyatlarla pazara sunulması bekleniyor.


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KURSAD. 10 yıl
Bak bu güzel işte aykutx
biraz inceledim psuları bu arada bahsi gecen yukarıdaki yeni psu 'nun özellikleri gercekten güzelmiş denemek lazım
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CoreXXX 10 yıl
sanırım piyasada yazılımla çekilen wattı kontol edilebilen tek power gigabyteye ait.hiç kullanmadım ama gigabyte kalitesiz mal yapmaz diye düşünüyorum.
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KURSAD. 10 yıl
Gereksiz diye düşünüyorum fiyat cazip olsa neyse diyeceğim ama türkiye fiyatını bilmek duymak bile istemem o fiyatlara daha iyileri alınabilir kaldıki bu işin ustalarından almak lazım ama tabi eski imajı yüzünden çok iyi birşeyde çıkarmış olabilirler ve bide 700 deilde artık alıcaksak 850 ile 1200 wat arası bi ürün almak gerekir ileriyi düşünmek açısından ...
bide Tak çıkar olanlardan almak daha mantıklı yani benden geçer not alamadı düger markaların psu larıyla karşılaştırınca..
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aykutx 10 yıl

simoney

Gereksiz diye düşünüyorum fiyat cazip olsa neyse diyeceğim ama türkiye fiyatını bilmek duymak bile istemem o fiyatlara daha iyileri alınabilir kaldıki bu işin ustalarından almak lazım ama tabi eski imajı yüzünden çok iyi birşeyde çıkarmış olabilirler ve bide 700 deilde artık alıcaksak 850 ile 1200 wat arası bi ürün almak gerekir ileriyi düşünmek açısından ...

bide Tak çıkar olanlardan almak daha mantıklı yani benden geçer not alamadı düger markaların psu larıyla karşılaştırınca..

Bu nasıl?
gigabyte.com.tw/... GT 1200W
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ugacomtr 10 yıl
odin gt 800watt kullanmaktayim. kesinlikle parasini hakeden bir üründür. fan kontrolcüsü ısı sensoru ısık acma kapama destekleyen programı herşeyi mevcuttur.
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yc#1 10 yıl
Fan hızını ayarlamak için olabilir.
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MattPegasus 10 yıl
Tasarımı güzel olmuş.Arkada iki adet tuş var biri açma kapama tuşu diğer siyah tuş ne işe yarıyor bilen var mı?
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TSForever 10 yıl

mertguz

Tasarımı güzel olmuş.Arkada iki adet tuş var biri açma kapama tuşu diğer siyah tuş ne işe yarıyor bilen var mı?


fanın üzerindeki ledleri açıp kapamak içinmiş


gigabyte.com.tw/...
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No Way Out 10 yıl
Genelleme yapamayız ama gigabyte eski psuları kaliteli değildir. darkhardware.com/...
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