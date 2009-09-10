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Gigabyte özel tasarımlı ve 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4770 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte özel tasarımlı ve 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4770 modelini duyurdu
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını bugün tanıtması beklenen AMD-ATi cephesinde 40nm üretim teknolojisiyle Radeon HD 4770 modeli için üreticilerin yeni model çalışmaları da devam ediyor. P55 çipsetli yeni nesil Intel anakartlarıyla gündemde olan Gigabyte, GV-R477UD-1GI kod adını taşıyan ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle dikkat çeken Radeon HD 4770 modelini duyurdu.

AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV740 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 640x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3200MHz'de çalışan ve özel tasarım soğutucusu ile referans modele göre daha serin ve sessiz çalışılan ekran kartı, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyorlar.

Ultra Durable VGA teknolojisi ile geliştirilen ve bu doğrultuda uzun ömürlü japon kapasitörler ve bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre kullanılan ekran kartı, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle 1080p videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabiliyor ve Altın kaplı HDMI ara birimi ile yeni nesil monitör/HDTV'ler ile tek kabo ile yüksek tanımlı içerik aktarımı yapabiliyor.

Avrupa fiyat listelerine 117 Avro seviyesinden giriş yapan özel tasarımlı ve 1GB GDDR5 bellekli Gigabyte Radeon HD 4770'in önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.

Gigabyte özel tasarımlı ve 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4770 modelini duyurdu
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hardware wizard 10 yıl
serin calışacak bir karta benziyor. 1GB olmasıda cabasıı.
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carloska 10 yıl
bu kart satmaz diyen arkadaşlar dx11 kartlarının fiyatından haberiniz yok sanırım.. 4770 yeni bi kart ve yeni ürünler çıkması normal... 1 gb modeli olmadığı 4670 almayı düşünüyordum o yüzden güzel olmuş ama nerdeyse iki kat daha pahalı..
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dstk 10 yıl
geç kalındı. artık bu saaatten sora bu kart satmaz. DX11 destekli kartları bekliyor çoğunluk. İlk çıkarken 1GB modelide çıksaydı bende alacaktım...
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OverClocK1ng 10 yıl
Düşük güç tüketimi ile tercih sebebi olacaktır. Crossfirecılar yaşadı..
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artenis 10 yıl
kesinlikle, güzel parça -
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_AMADEUS_ 10 yıl
Yukardaki konularda 5xxx kartlar tartışılıyorken bu konu biraz garip olmuş :) ama saol fx57 bilgi için.
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airogi 10 yıl
dx 11 öncesi çoğu firma elindekilerini kakalamaya bakıyormuş gibi geldi bana
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razorc 10 yıl
wooow... beğendim :):)
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IgorStravinsky 10 yıl
HD 4770 zaten 512 olmasından dolayı pek tercih edilmiyordu. 1 GB ile çok tercih edilir
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St Batuhan 10 yıl
Ana bölüm olarak gördüğüm:
- Gigabyte özel tasarımlı ve 1GB GDDR5 bellekli Radeon...
Bunu görür görmez acaba hd5870 özel tasarımı ilk günden cıktı mı helal olsun o zaman dedim ama actıgımda :D nese gecmis olsun :D hayırlı olsun tabi...
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