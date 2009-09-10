Gigabyte özel tasarımlı ve 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4770 modelini duyurdu

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını bugün tanıtması beklenen AMD-ATi cephesinde 40nm üretim teknolojisiyle Radeon HD 4770 modeli için üreticilerin yeni model çalışmaları da devam ediyor. P55 çipsetli yeni nesil Intel anakartlarıyla gündemde olan Gigabyte, GV-R477UD-1GI kod adını taşıyan ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle dikkat çeken Radeon HD 4770 modelini duyurdu.

AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV740 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 640x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3200MHz'de çalışan ve özel tasarım soğutucusu ile referans modele göre daha serin ve sessiz çalışılan ekran kartı, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyorlar.

Ultra Durable VGA teknolojisi ile geliştirilen ve bu doğrultuda uzun ömürlü japon kapasitörler ve bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre kullanılan ekran kartı, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle 1080p videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabiliyor ve Altın kaplı HDMI ara birimi ile yeni nesil monitör/HDTV'ler ile tek kabo ile yüksek tanımlı içerik aktarımı yapabiliyor.

Avrupa fiyat listelerine 117 Avro seviyesinden giriş yapan özel tasarımlı ve 1GB GDDR5 bellekli Gigabyte Radeon HD 4770'in önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.

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