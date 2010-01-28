Gigabyte Q57 çipsetli ilk anakartını duyurdu: GA-Q57M-S2H

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, yeni nesil Intel işlemciler için hazırladığı GA-Q57M-S2H modelini duyurdu. Gigabyte'ın Intel Q57 çipsetli ilk anakartı olarak dikkatleri üzerine çeken micro-ATX formundaki yeni model, Core i3, Core i5 ve Core i7 800 serisi Intel işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 1600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, Dinamik Enerji Tasarrufu 2 teknolojisiyle yüksek performansın yanında enerji verimliliğini de hedefliyor.
Üzerinde iki adet PCIe x16 ve iki adet te PCI slotu bulunan yeni anakart, kullandığı Q57 çipsetiyle son kullanıcılardan öte daha çok kurumsal müşterileri hedef alan bir çözüm. Zira Q57 çipsetinin P ve H serisi diğer çipset modellerine göre en önemli farkı, Intel'in Akit Yönetim teknolojilerini içermesi ve bu sayede örneği uzaktan istemci yönetimine olanak tanıması.
Diğer özellikleri arasında 6 adet SATA-II portu, Gigabit Ethernet, 7.1 kanal ses desteği, DualBIOS gibi detaylara yer verilen anakart görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort gibi mevcut ara birim teknolojilerinin tamamına destek sunuyor. Gigabyte'ın satışına yakın zamanda başlamayı planladığı GA-Q57M-S2H için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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Son kullanıcı ise; ürünü satın alıp kullanan oluyor ki en son satın alan da son kullanıcı sayılır(2. el vs.). :)
Bu mainboard(anakart),Q57 çipseti içeriyomuş. Kapsamlı bilgisi olan birileri varsa eğer, okuycuları bilgilendirmesi konusunu istirham edeceğim...
Türkçe alfabeyi bilmiyorsan git ilkokul öğretmenin tekrar öğretsin Bilgisayarda yazı tipi (font) ne demek onu da bilgisayar öğretmeni olarak gel ben öğreteyim
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Ya ne kadar bencil bir düşünce tarzınız var.Bunlar bizim milli değerlerimiz.Sen koruma ben korumiyayım kim sahip çıkacak?Şurda 2 tane sesli harfi yazmaya üşenen adamlarla dolu forum.Bu ciddiyetsizlikten başka birşey değildir.Bu kadarınıda beklemiyordum gerçekten.Yani haklısınız diyeceğinize edebiyat sorumlusumusunuz diyorsunuz.
The blue GA-Q57M-S2H is a micro-ATX motherboard with four DDR3-1600 memory slots, two PCI Express x16 slots, six SATA 3.0 Gbps ports, as well as connectivity and I/O options including Gigabit Ethernet, DisplayPort, DVI, D-Sub, HDMI and 7.1 channel audio. The product also features DualBIOS and the Intel Active Management, which allows for remote client manageability, asset tracking and out-of-hand diagnostics.
Not news.softpedia.com/...
evet usb 3.0 ve sata 3 olmaması saçma olmuş
Surasını ben düşünüyorum yonga seti üreticilerinden neden hiç haber gelmiyor.
Canları sıkılıyor hadi chipset çıkaralım