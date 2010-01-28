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Gigabyte Q57 çipsetli ilk anakartını duyurdu: GA-Q57M-S2H

9 yıl
12,6b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte Q57 çipsetli ilk anakartını duyurdu: GA-Q57M-S2H
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, yeni nesil Intel işlemciler için hazırladığı GA-Q57M-S2H modelini duyurdu. Gigabyte'ın Intel Q57 çipsetli ilk anakartı olarak dikkatleri üzerine çeken micro-ATX formundaki yeni model, Core i3, Core i5 ve Core i7 800 serisi Intel işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 1600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, Dinamik Enerji Tasarrufu 2 teknolojisiyle yüksek performansın yanında enerji verimliliğini de hedefliyor.

Üzerinde iki adet PCIe x16 ve iki adet te PCI slotu bulunan yeni anakart, kullandığı Q57 çipsetiyle son kullanıcılardan öte daha çok kurumsal müşterileri hedef alan bir çözüm. Zira Q57 çipsetinin P ve H serisi diğer çipset modellerine göre en önemli farkı, Intel'in Akit Yönetim teknolojilerini içermesi ve bu sayede örneği uzaktan istemci yönetimine olanak tanıması.

Diğer özellikleri arasında 6 adet SATA-II portu, Gigabit Ethernet, 7.1 kanal ses desteği, DualBIOS gibi detaylara yer verilen anakart görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort gibi mevcut ara birim teknolojilerinin tamamına destek sunuyor. Gigabyte'ın satışına yakın zamanda başlamayı planladığı GA-Q57M-S2H için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Burası, abece(alphabetagamma)öğrenme yeri olmadığı gibi çeşitli ajitasyonları sergileme platformu da değildir.Bekir Bey'in uyarısından sonra nedense, herkes pür dikkat yazıyor cümlelerini. O anlamda Bekir Bey'i takdir ve tebrik ediyorum.
Son kullanıcı ise; ürünü satın alıp kullanan oluyor ki en son satın alan da son kullanıcı sayılır(2. el vs.). :)
Bu mainboard(anakart),Q57 çipseti içeriyomuş. Kapsamlı bilgisi olan birileri varsa eğer, okuycuları bilgilendirmesi konusunu istirham edeceğim...
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talh4wk 9 yıl
anakarttan türkiye dil kurumuna dogru gidıyoruz :D
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Regor 9 yıl
Peki "ß" Türkçe bir harf mıdır!?
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ßekir 9 yıl

Regor

Peki "ß" Türkçe bir harf mıdır!?


Türkçe alfabeyi bilmiyorsan git ilkokul öğretmenin tekrar öğretsin
Bilgisayarda yazı tipi (font) ne demek onu da bilgisayar öğretmeni olarak gel ben öğreteyim
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MrPerFormance 9 yıl
Bekir bey siz forum un edibiyat sorumlusu felanmısınız. Ne yapacaksınız isteyen istediği gibi yazar. Sonuçta kötü içerikli cümle değil.
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ßekir 9 yıl

MrPerFormance

Bekir bey siz forum un edibiyat sorumlusu felanmısınız. Ne yapacaksınız isteyen istediği gibi yazar. Sonuçta kötü içerikli cümle değil.


Ben, DiLimizin SORUMLUSUYUM! Tek başıma BEN de değil, HEPİMİZ dilimizin SORUMLUSUYUZ! Boş mesajlarınızı kendinize saklayın...
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Smtboz 9 yıl

MrPerFormance

Bekir bey siz forum un edibiyat sorumlusu felanmısınız. Ne yapacaksınız isteyen istediği gibi yazar. Sonuçta kötü içerikli cümle değil.


Ya ne kadar bencil bir düşünce tarzınız var.Bunlar bizim milli değerlerimiz.Sen koruma ben korumiyayım kim sahip çıkacak?Şurda 2 tane sesli harfi yazmaya üşenen adamlarla dolu forum.Bu ciddiyetsizlikten başka birşey değildir.Bu kadarınıda beklemiyordum gerçekten.Yani haklısınız diyeceğinize edebiyat sorumlusumusunuz diyorsunuz.
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DavutGENC 9 yıl
Erdi Bey Bir Acıklama Bekliyorum Madur Görün Ama Hangisine inanalım
The blue GA-Q57M-S2H is a micro-ATX motherboard with four DDR3-1600 memory slots, two PCI Express x16 slots, six SATA 3.0 Gbps ports, as well as connectivity and I/O options including Gigabit Ethernet, DisplayPort, DVI, D-Sub, HDMI and 7.1 channel audio. The product also features DualBIOS and the Intel Active Management, which allows for remote client manageability, asset tracking and out-of-hand diagnostics.
Not news.softpedia.com/...
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spenks 9 yıl
daha çok kurumsal için :) vpro vs.
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talh4wk 9 yıl
acaba niye Sata3 ve usb 3 konulmamıs buna
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sasa222 9 yıl

Outrage

acaba niye Sata3 ve usb 3 konulmamıs buna


evet usb 3.0 ve sata 3 olmaması saçma olmuş
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DavutGENC 9 yıl
Can Sıkıntısı Deilde Krizde olan teknoloji pazarını canlandırmaya çalışıyorlar.
Surasını ben düşünüyorum yonga seti üreticilerinden neden hiç haber gelmiyor.
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car_26 9 yıl
Gereği neydi böyle bişey yapmanın ? P55 ve H5x varken..
Canları sıkılıyor hadi chipset çıkaralım
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No Way Out 9 yıl
Resimde ki kart son kullanıcıya satılacak ürün değildir.
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