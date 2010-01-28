Gigabyte Q57 çipsetli ilk anakartını duyurdu: GA-Q57M-S2H

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, yeni nesil Intel işlemciler için hazırladığı GA-Q57M-S2H modelini duyurdu. Gigabyte'ın Intel Q57 çipsetli ilk anakartı olarak dikkatleri üzerine çeken micro-ATX formundaki yeni model, Core i3, Core i5 ve Core i7 800 serisi Intel işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 1600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, Dinamik Enerji Tasarrufu 2 teknolojisiyle yüksek performansın yanında enerji verimliliğini de hedefliyor.

Üzerinde iki adet PCIe x16 ve iki adet te PCI slotu bulunan yeni anakart, kullandığı Q57 çipsetiyle son kullanıcılardan öte daha çok kurumsal müşterileri hedef alan bir çözüm. Zira Q57 çipsetinin P ve H serisi diğer çipset modellerine göre en önemli farkı, Intel'in Akit Yönetim teknolojilerini içermesi ve bu sayede örneği uzaktan istemci yönetimine olanak tanıması.

Diğer özellikleri arasında 6 adet SATA-II portu, Gigabit Ethernet, 7.1 kanal ses desteği, DualBIOS gibi detaylara yer verilen anakart görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort gibi mevcut ara birim teknolojilerinin tamamına destek sunuyor. Gigabyte'ın satışına yakın zamanda başlamayı planladığı GA-Q57M-S2H için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.