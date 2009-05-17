Gigabyte Radeon HD 4650 AGP modelini duyurdu

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Radeon HD 4770 modelinin AGP versiyonu gelecek mi gelecekse bile mevcut AGP çözümleriyle ne kadar verimli olabilir soruları tartışıladursun, üretici firmalar yeni ekran kartları hazırlamaya devam ediyor. Club 3D'nin Radeon HD 3850 AGP modelinden sonran sektörün lider isimlerinden Gigabyte da kısmen eski sayılabilecek sistemini değerlendirmek isteyen kullanıcılar için hazırladığı Radeon HD 4650 AGP modelini duyurdu.

Firmanın yeni ekran kartına AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV730 Pro GPU'su güç veriyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 320x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR2 bellek kapasitesine sahip olan kartın saat hızları hakkında net bir bilgi olmasa da standart frekanslarda çalışması kuvvetle muhtemel görünüyor. DirectX 10.1 desteği sunan ve HD video hızlandırma özelliğine sahip olan ekran kartı aynı zamanda altın kaplı HDMI konnektörüyle de dikkat çekiyor.

HDMI konnektörüyle birlikte DVI ve D-Sub portlarını da üzerinde barındıran Gigabyte Radeon HD 4650 AGP'nin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.