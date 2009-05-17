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Gigabyte Radeon HD 4650 AGP modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,4b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte Radeon HD 4650 AGP modelini duyurdu
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Radeon HD 4770 modelinin AGP versiyonu gelecek mi gelecekse bile mevcut AGP çözümleriyle ne kadar verimli olabilir soruları tartışıladursun, üretici firmalar yeni ekran kartları hazırlamaya devam ediyor. Club 3D'nin Radeon HD 3850 AGP modelinden sonran sektörün lider isimlerinden Gigabyte da kısmen eski sayılabilecek sistemini değerlendirmek isteyen kullanıcılar için hazırladığı Radeon HD 4650 AGP modelini duyurdu.

Firmanın yeni ekran kartına AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV730 Pro GPU'su güç veriyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 320x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR2 bellek kapasitesine sahip olan kartın saat hızları hakkında net bir bilgi olmasa da standart frekanslarda çalışması kuvvetle muhtemel görünüyor. DirectX 10.1 desteği sunan ve HD video hızlandırma özelliğine sahip olan ekran kartı aynı zamanda altın kaplı HDMI konnektörüyle de dikkat çekiyor.

HDMI konnektörüyle birlikte DVI ve D-Sub portlarını da üzerinde barındıran Gigabyte Radeon HD 4650 AGP'nin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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sertacaygun 10 yıl
AGP'yi öldürenler de bunlar (Alayı, sadece ATi değil), yaşatmaya çalışanlar da... Ama ürün çeşitliliği ve AGP hastaları için iyi bir seçenek.
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deem 10 yıl
Çift çekirdek işlemci olmadan bu ekran kartı bir hiççç.Fakat hala çoğu oyunun pentium 4 istemesi yüzünden bu ekran kartını alan kullanıcılar oyunların %70 ini oynayabiliceklerdir...
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razorc 10 yıl
bence de fiyat iyi olursa sistem güncellemeye gidecek agp kullanıcıları için iyi bir seçenek...
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575m 10 yıl
Demirel@ sağlam post atıyosun tebrikler
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Tolgá 10 yıl
aslında nvidia zamanın agp desteğini keserek çok iyi yapmış.2 arabalık yoldan 4 araba geçirmye çalışıyorlar...kazekage* dediği doğru...
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Light_Velocity 10 yıl
Fiyatı yüksek olmazsa AGP sistemi olanlar tercih edebilir.HD3850 fiyatı yüzünden tutulmadı, yoksa kötü kart değildi.
Çevremde hala agp sistem kullanan çok kişi biliyorum, bu da demektir ki agp daha ölmedi
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oRHaN07 10 yıl
Tartışılır bi kart...
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LNavigator 10 yıl
Bu saatten sonra agp için üretilen ekran kartlarının fiyatı çok makul rakamlarda olmalı.Zira özellikleri yüksek diye böyle kartlara verilen paralar ile pci versiyona geçilebilir.
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ahmetkep 10 yıl
Elbet müşterisi çıkacaktır.Bencede çıkmalı.Ticarette ürün çeşitliliği önemlidir.Her kesime hitab edilmesi gerekir.
Çok kötü anakartı olmayan AGP ciler için iyi bir haber bence.
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Gamorrah 10 yıl

Orjinalden alıntı: LNavigator

Bu saatten sonra agp için üretilen ekran kartlarının fiyatı çok makul rakamlarda olmalı.Zira özellikleri yüksek diye böyle kartlara verilen paralar ile pci versiyona geçilebilir.

+1
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dudewithafez 10 yıl
Ya 3850 bile eleştiri almışken neden 4650 yi çıkardılar...Agp'de fark hissedilmezki...PCI-e kartlarını agp ye çevirmeye çalışıyorlar...Allah bilir 478 soketli quad fln üretecekler..Zaten böyle kartların pcı 'ı agplerinden daha ucuz oluyor
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