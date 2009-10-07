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Gigabyte Radeon HD 5850 modelini satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,2b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte Radeon HD 5850 modelini satışa sundu
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Gigabyte, Radeon 5850 modelinin satışına başladı. Resmi lansmanı kısa bir süre önce gerçekleştirilen DirectX 11 destekli Radeon HD 5850 için Gigabyte, hazılık çalışmalarını tamamladığı yeni modelini kullanıcıların beğenisine sunuyor. Firmanın GV-R585D5-1GD-B kod adını taşıyan yeni nesil ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 (Cypress) GPU'sunu temel alıyor ve tasarım özellikleri itibariyle AMD-ATi'nin referans çizgisini sürdürüyor.

Tasarım özelliklerine ek olarak saat hızları da referans modeli baz alan DirectX 11 destekli yeni ekran kartının grafik işlem birimi 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de çalışıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1440x paralel işlem birimine sahip olan Gigabyte Radeon HD 5850'de 1GB GDDR5 bellek bulunuyor. 72x doku ünitesi ve 32x ROP birimine sahip olan ekran kartı destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumunu gerçekleştirebildiği gibi UVD 2 teknolojisiyle HD video hızlandırma desteği de sunuyor.

Çoklu monitör kullanımı için üzerinde çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verilen Gigabyte Radeon HD 5850, yurt dışında 222 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.


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artenis 10 yıl
hmm. makyaj cantası kutu tasarımından vazgecmıs. (pembe)
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mamad 10 yıl
Açıkcası referans tasarım daha hoşuma gidiyor. Ama bu da güzel olmuş.
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MetronoM 10 yıl
çıkartmasa da randımanlı çalışacağını pek sanmıyorum...
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XivA 10 yıl
23-150 doğru. bekleme konumunda harikalar.
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MÜŞAVİR 10 yıl
Referans tasarımd aolsa, Gigabyte ürünlerini her zaman sevmişimdir. İsmini görmek bile bana güven veriyor. Bu arada referans ta olsa ben bu HD5XXX serisinin şeklini sevdim.
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BaMKaN 10 yıl

XivA

23-150 doğru. bekleme konumunda harikalar.


Bekleme konumu denilen 2D uygulamalar olsa gerek, yanlış mıyım?
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cengizhan72 10 yıl
40 nm olması çok güzel, merak ettiğim kaç watt güç tükettiği.Bu arada kart gerçekten alınası bir kart.Gigabyte olması bir ayrıcalık.
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Trecc11 10 yıl

cengizhan72

40 nm olması çok güzel, merak ettiğim kaç watt güç tükettiği.Bu arada kart gerçekten alınası bir kart.Gigabyte olması bir ayrıcalık.


tam emin değilim ama boşta 23w yükte 150w tüketiyor diye biliyorum ben..

kart çok şık
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H1dd3n_Man 10 yıl
tasarım güzel olmuş
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RevidaL 10 yıl
Tasarımı ve özellikleri güzel olmuş.
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Timeguard 10 yıl
resim güzel olmus
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