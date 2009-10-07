Gigabyte Radeon HD 5850 modelini satışa sundu

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Gigabyte, Radeon 5850 modelinin satışına başladı. Resmi lansmanı kısa bir süre önce gerçekleştirilen DirectX 11 destekli Radeon HD 5850 için Gigabyte, hazılık çalışmalarını tamamladığı yeni modelini kullanıcıların beğenisine sunuyor. Firmanın GV-R585D5-1GD-B kod adını taşıyan yeni nesil ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 (Cypress) GPU'sunu temel alıyor ve tasarım özellikleri itibariyle AMD-ATi'nin referans çizgisini sürdürüyor.

Tasarım özelliklerine ek olarak saat hızları da referans modeli baz alan DirectX 11 destekli yeni ekran kartının grafik işlem birimi 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de çalışıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1440x paralel işlem birimine sahip olan Gigabyte Radeon HD 5850'de 1GB GDDR5 bellek bulunuyor. 72x doku ünitesi ve 32x ROP birimine sahip olan ekran kartı destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumunu gerçekleştirebildiği gibi UVD 2 teknolojisiyle HD video hızlandırma desteği de sunuyor.

Çoklu monitör kullanımı için üzerinde çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verilen Gigabyte Radeon HD 5850, yurt dışında 222 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.