Gigabyte SATA-III destekli X58A-Extreme anakartını gösterdi

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Computex 2009 fuarında yenilikçi ürünleriyle öne çıkan üreticilerden birisi de Gigabyte. Firma basın mensuplarına özel etkinliğinde önümüzdeki aylarda kullanıma sunacağı yeni anakartlarını da tanıttı. Bu anakartlar arasında özellikle X58A-Extreme modelinin ne çıktığı söylenebilir. Firmanın satılmakta olan X58-Extreme modeliyle önemli benzerlikler taşıyan yeni model teknolojik anlamda bazı önemli güncellemelere sahip. Bu güncellemelerden ilki hiç şüphe yok ki SATA-III desteği. Bu destek ile kullanıcılar anakartı yılın ikinci yarısında pazara sunulması beklenen SATA-III uyumlu sabit disklerle kullanabilecek ki bilindiği üzere SATA-III spesifikasyonu ile birlikte veri transfer hızının 600MB/sn'ye ulaşılacağı belirtilmekte.

Gigabyte X58A-Extreme için üzerinde durulan bir diğer önemli yenilik ise geliştirilen güç tasarımı. Yeni anakartta 24 fazlı güç tasarımına yer verilirken bu güncellemenin anakartı daha stabil, daha uzun ömürlü ve hız aşırtma için daha iddialı kılacağı belirtiliyor. X58A-Extreme için bir diğer ve belkide üzerinde durulan son önemli detay ise Smart6 isimli özel bir yazılım. Gigabyte'ın yeni anakartlarıyla birlikte vermeyi planladığı bu yazılım sayesinde kullanıcılar tek bir panel üzerinden hız aşırtma yapabilecek ve çeşitli parametreleri takip edebileckler. Ayrıca uygulama Apple Time Machine benzeri bir sistem geri yükleme fonksiyonuna ve ebeveynler için özel bir güvenlik özelliğini de üzerinde barındırıyor.

Intel Core i7 işlemciler için hazırlanan X58 yonga setli anakart, adından da anlaşılabileceği üzere X58 yonga setini temel alıyor. 6 adet DIMM slotuna sahip olan ve 24GB'a kadar 2100MHz+ DDR3 bellek desteği sunan X58A-Extreme, baskılı devre tasarımı ve katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Ultra Durable III tasarımı ekseninde bakır katman oran arttırılan özel bir PCB üzerine inşa edilen anakartın, yeni nesil Dinamik Enerji Tasarrufu 2 teknolojisiyle yüksek performansın yanında enerji verimliliği konusunda da iddialı olduğu belirtiliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için üç adet PCIe x16, iki adet PCI, birer adet PCIe x1 ile PCIe x slotlarına sahip olan X58A-Extreme, SLI ve Crossfire X teknolojilerine destek sunmakta.

SATA-III kullanımı için dört portu bulunan ve bir önceki modele göre soğutucusunda da bazı güncellemeler yapılan X58A-Extreme'in kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat ise açıklanmadı.