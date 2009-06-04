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Gigabyte SATA-III destekli X58A-Extreme anakartını gösterdi

Gigabyte, Tayvan'daki basın özel etkinliğinde SATA-III destekli yeni anakartı X58A-Extreme'i gösterdi
9 yıl
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32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte SATA-III destekli X58A-Extreme anakartını gösterdi
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Computex 2009 fuarında yenilikçi ürünleriyle öne çıkan üreticilerden birisi de Gigabyte. Firma basın mensuplarına özel etkinliğinde önümüzdeki aylarda kullanıma sunacağı yeni anakartlarını da tanıttı. Bu anakartlar arasında özellikle X58A-Extreme modelinin ne çıktığı söylenebilir. Firmanın satılmakta olan X58-Extreme modeliyle önemli benzerlikler taşıyan yeni model teknolojik anlamda bazı önemli güncellemelere sahip. Bu güncellemelerden ilki hiç şüphe yok ki SATA-III desteği. Bu destek ile kullanıcılar anakartı yılın ikinci yarısında pazara sunulması beklenen SATA-III uyumlu sabit disklerle kullanabilecek ki bilindiği üzere SATA-III spesifikasyonu ile birlikte veri transfer hızının 600MB/sn'ye ulaşılacağı belirtilmekte.

Gigabyte X58A-Extreme için üzerinde durulan bir diğer önemli yenilik ise geliştirilen güç tasarımı. Yeni anakartta 24 fazlı güç tasarımına yer verilirken bu güncellemenin anakartı daha stabil, daha uzun ömürlü ve hız aşırtma için daha iddialı kılacağı belirtiliyor. X58A-Extreme için bir diğer ve belkide üzerinde durulan son önemli detay ise Smart6 isimli özel bir yazılım. Gigabyte'ın yeni anakartlarıyla birlikte vermeyi planladığı bu yazılım sayesinde kullanıcılar tek bir panel üzerinden hız aşırtma yapabilecek ve çeşitli parametreleri takip edebileckler. Ayrıca uygulama Apple Time Machine benzeri bir sistem geri yükleme fonksiyonuna ve ebeveynler için özel bir güvenlik özelliğini de üzerinde barındırıyor.

Intel Core i7 işlemciler için hazırlanan X58 yonga setli anakart, adından da anlaşılabileceği üzere X58 yonga setini temel alıyor. 6 adet DIMM slotuna sahip olan ve 24GB'a kadar 2100MHz+ DDR3 bellek desteği sunan X58A-Extreme, baskılı devre tasarımı ve katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Ultra Durable III tasarımı ekseninde bakır katman oran arttırılan özel bir PCB üzerine inşa edilen anakartın, yeni nesil Dinamik Enerji Tasarrufu 2 teknolojisiyle yüksek performansın yanında enerji verimliliği konusunda da iddialı olduğu belirtiliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için üç adet PCIe x16, iki adet PCI, birer adet PCIe x1 ile PCIe x slotlarına sahip olan X58A-Extreme, SLI ve Crossfire X teknolojilerine destek sunmakta.

SATA-III kullanımı için dört portu bulunan ve bir önceki modele göre soğutucusunda da bazı güncellemeler yapılan X58A-Extreme'in kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat ise açıklanmadı.


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[sharpshooter] 9 yıl
Renk seçimi baya kötü de olsa sağlam bi anakarta benziyor:D
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Corpolar 9 yıl
gerek yok boşuna giga nın cebini doldurmaya
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
X68 X65 leri bekleyin daha oturmadı bu seri paranıza yazık olcak hiç bi + özellinden faydalancamız yok
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milyondabir 9 yıl
az kaldi o zaman usb de sata 3 geldiyse arkadasin dedigi gibi sata 3 usb3 gelmeden alinmaz anakart )
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Annalyze 9 yıl
çok erken oldu ama olsun
sadtneverdie ve diğer arkadaşlarımızın söylediği gibi dd3 sata3 usb3.0 olmadan alınmaz :D:D:D
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ogunselhan 9 yıl
arkadaşlar iremmurat kardeşin dediği gibi sata 2 lerin bile hızını desteklemiyor hdd ler, boşuna ne heyecan yapıyonus anlamadım ... adamlarda hakketten komik herifçioğlları hdd lerin bilgisayarların en yavaş parcası olduğunu biliyorlamıda bu aletleri piyasaya sürüyolar ... yoksa bizim bilmediğimiz bir yerlerde 50000 rpm hdd ler mi satılıyo ... allah allah bilemedim hakketten bu insanlar neden heyecanlanıyo ...???
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sharapnell 9 yıl
bakmak güsel ;)
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alperen_69 9 yıl
asus yapmış yapacağını ,peki bu chiple kazanılan usb 3.0 özelliği ile yeni chsisetle gelecek olanla aynı kalitede olurmu hız açısından yoksa göreceli bir usb 3.0 bu şimdilik
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StreamRolleR 9 yıl
i7 alacaktım bunu örendiğim iyi oldu beklicez demekki.. fiyat ve tarihi örendiğiniz zaman bizimle paylaşırmısınız dh yetkilileri..?
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falconrenegade 9 yıl
BEKLEYELIM BAKALIM
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TARANTULA-MK 9 yıl
Asus DDR3, SATA3 yanında USB 3 destekli anakartını görücüye çıkarmış bile. Hepsi birarada olması sevindirici. Rakipleri gecikmez bence.
Asus P6X58 Premium
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cavador 9 yıl
asus ich10r olmasına rağmen usb3.0 desteği vermiş acaba ek bi cip ilemi yaptı bu işi

bu arada 480mbit ti usb2.0 3ün hızını bilen varmı bant genişliği nedir
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ylpc 9 yıl

Orjinalden alıntı: TARANTULA-MK

Asus DDR3, SATA3 yanında USB 3 destekli anakartını görücüye çıkarmış bile. Hepsi birarada olması sevindirici. Rakipleri gecikmez bence.

Asus P6X58 Premium

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