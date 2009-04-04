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Gigabyte, UDV teknolojili GeForce GTX 275 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,4b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, UDV teknolojili GeForce GTX 275 modelini duyurdu
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AMD-ATi cephesinde Radeon HD 4890 modelini kullanıma sunan Gigabyte, Nvidia'nın rakip olarak hazırladığı GeForce GTX 275 için hazırladığı yeni modelini de duyurdu. Firmanın referens tasarımı baz alan ve standart soğutucu ile gelen yeni modeli özellikle Ultra Durable teknolojisi ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira gelen bilgilere göre hem Bakır yoğunluğu arttırılan özel bir baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartında ayrıca uzun kullanım ömrü ve paralelinde yüksek stabilite sağlayan Japon kapasitörler kullanılmış.

Ultra Durable VGA (UDV) teknolojisi sayesinde hem genel sıcaklık değerlerinde ilerleme sağlandığı hem de hız aşırtma başarımının arttırıldığı belirtilen GeForce GTX 275 tabanlı yeni ekran kartında 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su güç veriyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının grafik işlem birimi 633MHz'de, paralel işlemcileri 1404MHz'de ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapıyor.

DirectX 10.0 destekli olan aynı zamanda PureVideo HD teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojileriyle de uyumlu. Destek veren anakartlarda ikinci ve üçüncü ekran kartlarıyla SLI / Triple SLI kurulumlarına olanak tanıyan Gigabyte GeForce GTX 275'in önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarında da kullanıma sunulması beklenirken, Türkiye satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmadığını da belirtelim.


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max975 10 yıl
iyi özellik benim karttan çok memnunum...
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aesca 10 yıl
UDV yi UVD okumuşum iyi mi?
ikinci paragrafta anladım.
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buraoca2 10 yıl
@metrixcafe
Oynatmak var; Oynatmak var... ;) Benim Download bilgisayarıda dediğin gibi oyun oynattığı halde, ben acaba neden o bilgisayarda oyun oynamıyorum???
@Barku
Ne yazıkki herkezin düşüncesi farklı. 3-5 fazla verip daha kaliteli bileşenlere sahip bir kart almak daha mantıklı. Yoksa herkes HIS IceQ diye tutturur muydu??? En uygun fiyatlısını alır, soğutucusunu takar, rahatça gül gibi kullanırdı.....
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sertacaygun 10 yıl
Kutusu güzel. Başka albenisi yok. Palit'in ürünlerini seviyorum ben.
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BARKU 10 yıl
ekran kartı için kasa veya psu gibi alınca beni 3-4 sene götürsün diyemiyorsun ki. Ultra durable olsa ne olur olmasa ne olur? Nasılsa en geç 1 sene sonra değişecek. 64mb lık geforce4 kartım taş gibi çalışıyor hala
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buraoca2 10 yıl
Fraps hala ekran kartlarının, birbirinin aynısı olduğunu düşünüyor mu acaba?
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FRAPS 10 yıl

Orjinalden alıntı: buraoca2

Fraps hala ekran kartlarının, birbirinin aynısı olduğunu düşünüyor mu acaba?

Doğru diyorsun, başka konuda ki ekran kartları arasında kalitede fark yoktur demiştim.Ama eksik demiştim ,sadece gpuların arasında kalite farkı olmaz sadece performans farkı olur demeliydim.
Yanlışımı gösterdiğin için teşekkür ederim
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