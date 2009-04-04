Gigabyte, UDV teknolojili GeForce GTX 275 modelini duyurdu

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AMD-ATi cephesinde Radeon HD 4890 modelini kullanıma sunan Gigabyte, Nvidia'nın rakip olarak hazırladığı GeForce GTX 275 için hazırladığı yeni modelini de duyurdu. Firmanın referens tasarımı baz alan ve standart soğutucu ile gelen yeni modeli özellikle Ultra Durable teknolojisi ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira gelen bilgilere göre hem Bakır yoğunluğu arttırılan özel bir baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartında ayrıca uzun kullanım ömrü ve paralelinde yüksek stabilite sağlayan Japon kapasitörler kullanılmış.

Ultra Durable VGA (UDV) teknolojisi sayesinde hem genel sıcaklık değerlerinde ilerleme sağlandığı hem de hız aşırtma başarımının arttırıldığı belirtilen GeForce GTX 275 tabanlı yeni ekran kartında 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su güç veriyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının grafik işlem birimi 633MHz'de, paralel işlemcileri 1404MHz'de ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapıyor.

DirectX 10.0 destekli olan aynı zamanda PureVideo HD teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojileriyle de uyumlu. Destek veren anakartlarda ikinci ve üçüncü ekran kartlarıyla SLI / Triple SLI kurulumlarına olanak tanıyan Gigabyte GeForce GTX 275'in önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarında da kullanıma sunulması beklenirken, Türkiye satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmadığını da belirtelim.