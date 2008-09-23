Anakart dünyasının lider isimlerinden Gigabyte, Ultra Durable III teknolojisini duyurdu. Ultra Durable jenerasyonuyla anakart endüstrisinde katı kapasitör kullanımının yaygınlaşmasına öncülük eden isimlerden biri olan Gigabyte, Ultra Durable III teknolojisiyle kalite çıtasını daha da yukarı çekmeyi ayrıca kullanıcılara daha dayanıklı, daha stabil ve daha fonksiyonel anakartlar sunmayı hedefliyor.

Gigabyte’ın Ultra Durable III teknolojisi birkaç ayaktan oluşuyor;

2 oz Bakır Tasarımı: Gigabyte anakartın krtirik bölgelerindeki ısı sorununu daha etkin çözebilmek ve daha yüksek soğutma performansı sunabilmek için Bakır oranını yeni teknolojide 2 kat arttıyor. Firma bu sayede PCB empedansını 2x azaltmayı ve standart anakartlara göre 50 dereceye varan oranda daha iyi soğutma performansı sunmayı hedefliyor.

50.000 Saat Ömürlü Japon Katı Kapasitörler: Anakartlarda kalitenin en önemli işaretçilerden biri olan kapasitörler de kendi aralarında segmentlere ve gruplar ayrılmakta. Gigabyte da Ultra Durable 3 teknolojisine sahip anakart modellerinde, lider Japon üreticileri tarafından hazırlanan ve 50.000 saat ömrü olan kapasitörler kullandığını, bu sayede dayanıklılık ve stabiliteyi daha da arttırdığını belirtiyor.

DDR2 1366+ için Doğal Destek: Her ne kadar günümüzde 1200MHz’in üzerinde çalışan DDR2 bellekleri bulabilmek pek kolay olmasa da Gigabyte’ın Ultra Durable III teknolojili anakartlarında 1366MHz+ hızında bellekler ekstra hiçbir adıma gerek kalmadan kutudan çıkarılabildiği kullanılabiliyor. Firma bu adım ile hem daha yüksek bellek performansı hem de hız aşırtma severlere daha fazla alternatif sunmayı amaçlıyor.

Yenilenen Dinamik Enerji Tasarrufu Teknolojisi: Gigabyte DES olarak tanınan enerji tasarruf teknolojisini birkez daha yeniledi. Yapılan açıklamalara bakılırsa geliştirilen algoritmalar sayesinde güç hesaplamasının artık çok daha iyi yapılabildiği ve son tahlilde daha fazla enerji tasarruf elde edilebildiği belirtiliyor. Donanımsal olarak 6 vitesli geçiş teknolojisine sahip olan teknoloji, çok-vitesli faz geçişi ile özellikle hız aşırtma deneyiminin arttırılmasında etkin rol oynayacak.

Gigabyte’ın Ultra Durable 3 teknolojili anakartları;

- GA-EP45-UD3P GA-EP43-UD3 GA-EP43C-UD3

- GA-EP45-UD3R GA-EP43-UD3R GA-EP45T-UD3P

- GA-EP45-UD3 GA-EP45C-UD3R GA-EP45T-UD3R

- GA-EP43-UD3P GA-EP45C-UD3 GA-EP45T-UD3LR