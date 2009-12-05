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Gigabyte Ürün Müdürü Thomas Chang ile röportaj

9 yıl
44,4b
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Diğer
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte Avrupa Ürün Müdürü Thomas Chang ile yeni anakart modelleri ve teknolojiler üzerine Paris'te konuştuk.

Anakart endüstrisinin lider isimlerinden Gigabyte, SATA-III ve USB 3.0 destekli yeni modelleriyle Ultra Durable III serisini genişletmeye devam ediyor. Bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre, Smart6 ve Dinamik Enerji Tasarrufu 2 teknolojilerine vurgu yapan firmanın Avrupa ürün müdürü Thomas Chang ile Paris'te konuştuk.

Ultra Durable III serisi, P55 çipset ve enerji verimli teknolojiler üzerine gerçekleştirdiğimiz röportajda firmanın gelecekleri planları hakkında da önemli ipuçları bulabilirsiniz.


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Ozn.Onl 9 yıl
erdinç abi ultra durable " 3 " series demişin orda. allahtan adam anlamış ne demek istediğini . :D
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UzmaN345 9 yıl
Güzel röpörtaj olmuş gigabyte orta sengmette gerçekten çok takmınkat bir marka ama ust seviyede asus tercıh ediyorum ve özellikle guç tasarufuda gerçekten cok uras veriyorlar bunun içinde firmayı tebrik ediyorum
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kuu1x 9 yıl
Teşekkürler, Mesut Bey'in sesi de ayrı bir hava katmış beyefendiye
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microsonic 9 yıl
Gigabyte'ın GA-EP43T-UD3L model anakartın video incelemesini istiyorum.
"ayrıca videoyu Türkçe olarak sunulması gayet başarılı"
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capucino 9 yıl
Avrupa ürün müdürü diye bir title mi olur yav :))) Bir yanlışlık olmasın işte? :)
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simplethinks 9 yıl
Güzel İşler bunlar şunu da yazmadan geçemicem Nvidia nın çinlisi bundan daha karizma
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Sharparrow 9 yıl
@DavutGENC
Röportajı izlemediğin belli.. Ropörtajı taiwanda değil fransada yapıyorlar :))) Artı Erdi yapıyor Mesut değil.. hep ofsaytsın be arkadaşım... izle öyle yorum yap :)))
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DavutGENC 9 yıl
Gercekten Donanimhaber editörleri işlerini güzel yapıyorlar.
arkadaşlar bu zaman kadar hangi türk taiwan da mühendislerle teknikerlerle ve müdürlerle konuşmuş hadi konuşmuş olsun bunu kiminle paylamşmışlar.
emeğe yazık. Mesut abi tebrik ediyorum
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Sharparrow 9 yıl
röportaj heyecanından olsa gerek ingilizce "Ultra Durable "ÜÇ" dedi Erdi hemen dikkatimi çekti.. iyiki adam ne demek istediğini anladı :))
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pog 9 yıl
olsun olacak o kadarda canım iyi röportaj yapmışlar ama şu adamın tipini beğenmedim çinlinin
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talh4wk 9 yıl
tskler
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pog 9 yıl
roportaj için teşekkürler güzel olmuş bir sorum olcak orda yapılan roportaj dh için mi yapıldı yoksa dh ve yanında bir kaç yayın organı ortaklaşa anlaşılıp bir editör mü gönderildi.
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hooper 9 yıl
röportaj bilgilendirici ama sıkıcı olmuş. Adamlar yapıyorlar demeden geçemiyoruz.
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