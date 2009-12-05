Gigabyte Ürün Müdürü Thomas Chang ile röportaj

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Gigabyte Avrupa Ürün Müdürü Thomas Chang ile yeni anakart modelleri ve teknolojiler üzerine Paris'te konuştuk.
Anakart endüstrisinin lider isimlerinden Gigabyte, SATA-III ve USB 3.0 destekli yeni modelleriyle Ultra Durable III serisini genişletmeye devam ediyor. Bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre, Smart6 ve Dinamik Enerji Tasarrufu 2 teknolojilerine vurgu yapan firmanın Avrupa ürün müdürü Thomas Chang ile Paris'te konuştuk.
Ultra Durable III serisi, P55 çipset ve enerji verimli teknolojiler üzerine gerçekleştirdiğimiz röportajda firmanın gelecekleri planları hakkında da önemli ipuçları bulabilirsiniz.
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"ayrıca videoyu Türkçe olarak sunulması gayet başarılı"
Röportajı izlemediğin belli.. Ropörtajı taiwanda değil fransada yapıyorlar :))) Artı Erdi yapıyor Mesut değil.. hep ofsaytsın be arkadaşım... izle öyle yorum yap :)))
arkadaşlar bu zaman kadar hangi türk taiwan da mühendislerle teknikerlerle ve müdürlerle konuşmuş hadi konuşmuş olsun bunu kiminle paylamşmışlar.
emeğe yazık. Mesut abi tebrik ediyorum