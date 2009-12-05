Gigabyte Ürün Müdürü Thomas Chang ile röportaj

Gigabyte Avrupa Ürün Müdürü Thomas Chang ile yeni anakart modelleri ve teknolojiler üzerine Paris'te konuştuk.

Anakart endüstrisinin lider isimlerinden Gigabyte, SATA-III ve USB 3.0 destekli yeni modelleriyle Ultra Durable III serisini genişletmeye devam ediyor. Bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre, Smart6 ve Dinamik Enerji Tasarrufu 2 teknolojilerine vurgu yapan firmanın Avrupa ürün müdürü Thomas Chang ile Paris'te konuştuk.

Ultra Durable III serisi, P55 çipset ve enerji verimli teknolojiler üzerine gerçekleştirdiğimiz röportajda firmanın gelecekleri planları hakkında da önemli ipuçları bulabilirsiniz.