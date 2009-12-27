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Gigabyte USB 3.0 odaklı yeni bir internet sitesi hazırladı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte USB 3.0 odaklı yeni bir internet sitesi hazırladı
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Hem USB 3.0 hem de SATA-III destekli anakart satışına başlayan iki üreticiden birisi olan Gigabyte, USB 3.0 teknolojisiyle ilgili yeni bir internet sitesini hizmete sundu. Firma tarafından hazırlanan sitede, USB 3.0 teknolojisinin detaylarına ve sağladığı performans avantajlarına yer verilirken, yeni nesil Gigabytye anakartların bu teknolojiden nasıl faydalandığı anlatılmakta.

Şu ana kadar USB 3.0 destekli 11 anakartını satışa sunan Gigabyte, hazırladığı internet sitesinde USB 3.0 teknolojisiyle uyumlu cihazlara da yer veriyor.


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AtiMX4 9 yıl
usb 3.0 v1.1 sonra v2.0 sonra usb yerine başka birşey Dinsel Serial Bus(müslümanların kullanması yasaktır uyarısını yazarlar) çıkartırlar :)
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iscanthere 9 yıl

AtiMX4

usb 3.0 v1.1 sonra v2.0 sonra usb yerine başka birşey Dinsel Serial Bus(müslümanların kullanması yasaktır uyarısını yazarlar) çıkartırlar :)


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Tolgá 9 yıl
p45 ve p43 setli yeni anakart çıkacak usb 3 destekli
P45 GA-EP45T-USB3P Coming soon
P43 GA-EP43T-USB3 Coming soon
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hapocod 9 yıl
usb 2.0 yi 3.0 a çeviren bi aparat filan yokmu acaba ????
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Tolgá 9 yıl
bu gigabyte ın iconlarına hastayım ya..
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Chaqi 9 yıl
Gigabyte usb3.0'da lider konumda kalmak için çok çaba sarfediyor, ileriye dönük güzel bir yatırım. Haber için teşekkürler.
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sahafiec 9 yıl
haber için teşekkürler.
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