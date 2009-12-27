Gigabyte USB 3.0 odaklı yeni bir internet sitesi hazırladı

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Hem USB 3.0 hem de SATA-III destekli anakart satışına başlayan iki üreticiden birisi olan Gigabyte, USB 3.0 teknolojisiyle ilgili yeni bir internet sitesini hizmete sundu. Firma tarafından hazırlanan sitede, USB 3.0 teknolojisinin detaylarına ve sağladığı performans avantajlarına yer verilirken, yeni nesil Gigabytye anakartların bu teknolojiden nasıl faydalandığı anlatılmakta.

Şu ana kadar USB 3.0 destekli 11 anakartını satışa sunan Gigabyte, hazırladığı internet sitesinde USB 3.0 teknolojisiyle uyumlu cihazlara da yer veriyor.