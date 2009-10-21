Gigabyte Windows 7'li yeni netbook modellerini Japonya'da duyurdu

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BookTop M1022X

Anakart dünyasının önde gelen oyuncularından Gigabyte, Windows 7'li yeni netbook modellerini Japonya'da kullanıma sunuyor. Firmanın her ikisi de Intel Atom platformunu temel alan yeni sistemlerinden BookTop M1022X kod adlı model genel netbook karakterisitik çizerken, TouchNote T1028X kod adlı model ise döndürülebilir ekranıyla aynı zamanda tablet bilgisayar olarak ta kullanılabiliyor.

Intel'in 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisinden güç alan sistemlerde aynı zamanda 1GB bellek ve 250GB kapasiteli depolama sürücüsü bulunuyor. Yine Intel tarafından hazırlanan entegre grafik birimini kullanan ultra-taşınabilir formdaki mini-bilgisayarlarda 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç boyutunda ekran kullanılıyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter'ın eşlik ettiği Gigabyte T1028X ve M1022X'in diğer özellikleri arasında 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, 10/100 ethernet, kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth desteği ile birlikte çoklu dokunmatik desteği sunan touchpad ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor.

Gigabyte'ın Windows 7'li yeni netbook'larından T1028X modeli 803$, M1022X modeli ise 737$ seviyesinde Japonya'da kullancıların beğenisine sunuluyorlar.

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TouchNote T1028X