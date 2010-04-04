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Gigabyte X58A-UD9 dünya rekoruyla geliyor

9 yıl
16,4b
1
24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Anakart üretiminde dünya devi isimlerden biri olan Gigabyte, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için yeni bir model hazırlıyor. Firmanın X58-UD9 olarak isimlendirdiği yeni amiral gemisi, adından da anlaşılabileceği X58 yonga setini kullanıyor ve LGA1366 formundaki Core i7 900 serisi dört ve altı çekirdekli Intel işlemcileri hedefliyor. Henüz detaylı özellikleri ve görselleri yayınlanmayan anakart, profesyonel hız aşırtmacıları ziyaret etmeye başladı. İsveçli hız aşırtmacu profesyoneli Elmor, Gigabyte X58A-UD9 ile SuperPi 32M'de dünya rekoru kırdı.

Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisinin, Sıvı Azot altında 6431MHz'e çıkartılmasıyla kırılan SuperPi 32M dünya rekorunda 5 dakika 41.84 saniyelik skor elde edildi. 1949MHz'de çalışan 6GB DDR3 bellek kitinin kullanıldığı yeni dünya rekorunun detayları için buraya tıklayabilirsiniz.


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Tolgá 9 yıl
@Outrage ramler o kadar şaşırılacak birşey değilki 2000mhz cl7 var
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MÇKR_06 9 yıl


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Batuist 9 yıl
ud9 anakartlar 500$+ üzerinden piyasaya çıkarlar artık..
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TrMhMt 9 yıl
ud7'nini aldik 5 haftadir serviste !! adamlar yapiyor ama hala rem secme olayini halledemediler !!!
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DownClock01 9 yıl
ram zamanlamaları ne öyle ya azım açık kaldı
1949 mhz 6-7-6-18
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talh4wk 9 yıl

underclock

ram zamanlamaları ne öyle ya azım açık kaldı
1949 mhz 6-7-6-18


aynen bende ona ilk şaşırdım
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trooper27 9 yıl
anakartın performans farkı yaratığı kesin burdan bu sonuç çıkıyor
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nirvanha 9 yıl
Kapatılan çekirdeklerden sonra ne anlamı kaldı ki bu kartın ''LGA1366 formundaki Core i7 900 serisi dört ve altı çekirdekli Intel işlemcileri hedefliyor.'' olmasının, demi ama :D
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LaFleur- 9 yıl
o kadar ln2 yiyince cpuz işlemciyi şaşırmış


core : 2 thread :2
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No Way Out 9 yıl

İnsectboy

o kadar ln2 yiyince cpuz işlemciyi şaşırmış


core : 2 thread :2

CPU-Z'un şaşırdığı filan yok, daha yüksek frekansa çıkmak için çekirdekler ve HT BİOS'dan kapatılır.
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