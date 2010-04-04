Gigabyte X58A-UD9 dünya rekoruyla geliyor

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Anakart üretiminde dünya devi isimlerden biri olan Gigabyte, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için yeni bir model hazırlıyor. Firmanın X58-UD9 olarak isimlendirdiği yeni amiral gemisi, adından da anlaşılabileceği X58 yonga setini kullanıyor ve LGA1366 formundaki Core i7 900 serisi dört ve altı çekirdekli Intel işlemcileri hedefliyor. Henüz detaylı özellikleri ve görselleri yayınlanmayan anakart, profesyonel hız aşırtmacıları ziyaret etmeye başladı. İsveçli hız aşırtmacu profesyoneli Elmor, Gigabyte X58A-UD9 ile SuperPi 32M'de dünya rekoru kırdı.

Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisinin, Sıvı Azot altında 6431MHz'e çıkartılmasıyla kırılan SuperPi 32M dünya rekorunda 5 dakika 41.84 saniyelik skor elde edildi. 1949MHz'de çalışan 6GB DDR3 bellek kitinin kullanıldığı yeni dünya rekorunun detayları için buraya tıklayabilirsiniz.