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Gigabyte'dan 770 yonga setli anakart; MA770-DS3

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
15,6b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart dünyasının lider isimlerinden GIGABYTE, AMD'nin yeni nesil, soket AM2+ formundaki Phenom işlemcileri için yüksek performans ve yüksek fiyat etiketi kategorisinde yer alan 790FX-DQ6 modelinin yanı sıra çok daha ekonomik modeller de hazırlamakta. AMD'nin 7 serisi yonga seti ailesinin giriş seviyesinde temsilciliğini yapan 770 yonga seti firmanın aynı seri dahilinde yer alan 790X ve 790FX yonga setlerinden temel olarak Crossfire desteği sunmaması ile ayrılmakta. Tabi özellikle genişleme olanakları başta olmak üzere başka farklar da yok değil. GIGABYTE'ın ilk etapta hazırladığı ve AMD'nin yeni nesil işlemcilerine tam destek veren en uygun fiyatlı anakartı kendini yukarıda tam boy resminden de görebileceğiniz GA-MA770-DS3 modeli. AMD'nin yeni nesil işlemcileirnin yanı sıra 770 yonga setini kullanan anakart şu an satılmakta olan tek ve çift çekirdekli, soket AM2 formundaki Athlon64 işlemcilerini de desteklemekte. 4 adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunan anakart pasif soğutma ile geliyor. DS3 uzatmasından da anlayabileceğiniz üzere GIGABYTE'ın Ultra Durable yani yüksek dayanaklılık serisinin avanatajlarından yararlanamayana GA-MA770-DS3'ün bu açıdan en önemli handikapı katı kapasitör fakiri olması gösterilebilir. Güney köprüsü olarak SB600 kullanan anakart üzerinde 1 adet PCIe X16 slotunun yanı sıra 4 adet PCIe X1 ve 2 adet te geleneksel PCI slotu yer almakta. IDE desteği de bulunan anakart üzerinde 4x SATA-II ve 10x USB 2.0 desteği de bulunurken RAID 0/1/0+1 de unutulmamış. Yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet gibi özellikleri de olan anakart, AMD Phenom için hazırlanan giriş seviyesideki en önemli modellerden biri olarak dikkat çekiyor.
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soğutucu 11 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

GA-MA770-DS3'ün bu açıdan en önemli handikapı katı kapasitör fakiri olması gösterilebilir.



Haber için teşekkürler ama "handikap" yerine "engel" kelimesinin kullanılmasının dilimizi korumak
adına daha doğru olacağını düşünüyorum.
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MrPerFormance 11 yıl
Herşey güzelde sorun şurda.farkındaysanız ram slotları spu soketine çok yakın.bendekindede aynı.orjinal işlemci fanından farklı bir fan kullandığınızda size aşırı derecede zorluk çıkarıyor.birde amd slotlar dikey tasarıma sahip bu nedenle cpu fanlarının geniş tarafları ram slotlarının üstüne denk geliyor ve kasa içinde işlem yapmanız zorlaşıyor.fakat gigabyte bu işi dahada zora sokmuş.ben bu nedenle sıvı soğutmaya geçmeyi düşünüyorum.
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ozan19881 11 yıl
16GB kadar ram desteği veriyorda acaba 4GB fazla ram kullanan varmı? yada 4GB üstü ram çalıştıran
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ordinaryCitizen 11 yıl

Orjinalden alıntı: MrPerFormance

Herşey güzelde sorun şurda.farkındaysanız ram slotları spu soketine çok yakın.bendekindede aynı.orjinal işlemci fanından farklı bir fan kullandığınızda size aşırı derecede zorluk çıkarıyor.birde amd slotlar dikey tasarıma sahip bu nedenle cpu fanlarının geniş tarafları ram slotlarının üstüne denk geliyor ve kasa içinde işlem yapmanız zorlaşıyor.fakat gigabyte bu işi dahada zora sokmuş.ben bu nedenle sıvı soğutmaya geçmeyi düşünüyorum.


Phenom işlemciler çok ısınmıyormuş stock fanla idare edersin zaten f/p kartı bunu alan extreme biri sistem kurmayı düşünmez
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