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Gigabyte'dan H57 çipsetli ve USB 3.0 destekli yeni anakart: H57M-USB3

9 yıl
14,6b
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8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan H57 çipsetli ve USB 3.0 destekli yeni anakart: H57M-USB3
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Endüstride ilk defa entegre grafik özellikli işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan Intel, yeni işlemcileriyle birlikte H serisi yeni yonga seti ailesini de duyuracak. Genel özellikleri itibariyle P55 çipsetiyle benzer özelliklere sahip olan H serisi yonga setleri için üzerinde durulması gereken temel farklılık olarak, FDI (Flexible Display Interface) yani Esnek Görüntü Arabirimi'ne destek vermeleri gösterilebilir. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Clarkdale kod adlı yeni nesil Core i3 ve Core i5 işlemcilerin entegre grafik özelliklerinin çalışmabilmesi için FDI desteğine ihtiyaç duyulacak ve bu gereksinim sadce H55 ve H57 gibi yonga setleriyle karşılanabilecek. Bu noktada yeni işlemcilerin P55 anakartlarla da uyumlu olduğunu sadece bu anakartlarla kullanımda entegre grafik biriminin devre dışı kalacağını belirtmekte de fayda var.

H55 çipsetli H55M-UD2H modeline ait detayları dünyada ilk defa paylaştığımız Gigabyte, 32nm Intel işlemciler için çok sayıda yeni modeli Ocak ayı ile birlikte pazara sunmayı planlıyor. Firmanın kullanıcılarla buluşturmayı planladığı yeni anakart modellerinden bir diğeri de GA-H57M-USB3. Micro-ATX formunda olan ve H57 yonga setini kullanan yeni anakart, LGA 1156 formundaki Intel işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Dört adet DIMM slotu üzerinde çift kanal DDR3 bellek desteği sunan H57M-USB3, Ultra Durable III teknolojisi kapsamında bakır yoğunluğu arttırılan 2oz baskılı devre tasarımına, Japonya üretimi katı kapasitörlere ve Dual BIOS teknolojisine sahip. Çoklu ekran kartı kurulumları için iki adet PCIe x16 slotuyla gelen ve ATi Crossfire X desteği sunan anakart USB 3.0 desteği ile dikkat çekiyor.

NEC tarafından sağlanan kontrol yongasına bağlı iki adet USB 3.0 konnektörü ile donatılan Gigabyte H57M-USB3 üzerinde ayrıca bir adet eSATA, FireWire ve yedi adet te SATA-II konnektörü yer alıyor. Dinamik Enerji Tasarrufu 2 teknolojisiyle performansın yanında enerji verimliliğinin hedeflendiği yeni anakartta, işlemci entegre grafik birimini kullanacaklar için HDMI, DVI ve D-Sub konnektörlerini de yer verilmiş. Diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve Gigabit Etherner gibi detaylara yer verilen USB 3.0 destekli H57M-USB3 modelinin Ocak ayında satışa sunulması beklenirken fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

Gigabyte'dan H57 çipsetli ve USB 3.0 destekli yeni anakart: H57M-USB3
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DH Misafiri 9 yıl
nerede o eski kart mimarileri resmen şimdiki yeni kartlar araba takozu gibi
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Tolgá 9 yıl
eup ne acaba fx57..her anakartın yeni revizyonu çıkıyor eup diye birşey yazıyor hepsinde
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natrium 9 yıl
Bu ne yahu? Gigaya yakışmadı.
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Applejack 9 yıl
gigabyte den beklemezdim açıkçası...
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miharbi17 9 yıl
hiç beğenmedim bu kartı iskelet gibi
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