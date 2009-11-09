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Gigabyte'dan oyunculara özel anakart: P55A-UD7

9 yıl
12,2b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan oyunculara özel anakart: P55A-UD7
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Daha önceki bir haberimizde Gigabyte'ın oyuncular için, NF200 yongalı yeni bir P55 anakart hazırlığında olduğunu sizler ile paylaşmıştık. SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilerle donatılan X58A-UD7 modeli henüz çok yeni detaylanan Gigabyte cephesinde, P55A-UD7 (P55 Extreme) modeli de merak edilen detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı.

Intel P55 çipsetini temel alan ve LGA1156 formundaki Core i5 / Core i7 800 serisi işlemcileriyle uyumlu olan yeni anakart, Gigabyte'ın yüksek performans segmentindeki yeni temsilcilerinden birisi olacak. X58A-UD7 modelinde kullanılan soğutucu tasarımıyla oldukça benzer, su soğutma takviyeli soğutucu kullanan yeni model dikkat çekici yeniliklere sahip.

Çoklu ekran kartı konfigürasyonları için 8x + 8x kurulumuna olanak tanıyan Intel P55 çipsetinde, daha fazla PCIe hattı için NF200 yongasını kullanan Gigabyte için P55A-UD7 modeli büyük önem taşıyor. Nvidia tarafından sağlanan NF200 yongası ile birlikte Gigabyte, yeni anakartı üzerinde PLX firmasından temin edilen bir diğer köprü yongaya da sahip.

NEC tarafından sağlanan çip ile USB 3.0, Marvell'dan alınan yongayla da SATA-III desteği sunan anakart üzerindeki PLX köprü yongasına da yer veriliyor. PLX yongasının temel amacı, üçüncü parti kontrol yongalarıyla P55 çipseti arasındaki trafiği yöneterek SATA-III ve USB 3.0 teknolojilerinin sağladığı yüksek bant genişliğinden olabildiğince yüksek verim elde edebilmek.

Su soğutma bloğu, NF200 yongası, PLX yongası, SATA-III ve USB 3.0 gibi önemli yeniliklere sahip olan Gigabyte P55A-UD7, dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sağlıyor. İki adet Gigabit Ethernet portuna sahip olan anakart, serinin diğer modellerinde olduğu gibi Ultra-Durable III teknolojisiyle gelen yenilikleri bünyesinde barındırıyor.

Üç adet PCIe x16, iki adet PCIe x1 ve iki adet tePCI slotuna sahip olan Gigabyte P55A-UD7, Dolby Home Theatre destekli 8 kanal yüksek tanımlı ses yongası, çift Gigabit Ethernet portu, iki adet USB 3.0 ve iki adet eSATA portu ile birlikte DeBUG LED gibi özelleri de beraberinde getiriyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen P55A-UD7'nin fiyatı ise açıklanmadı.

Gigabyte'dan oyunculara özel anakart: P55A-UD7
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ecarpar 9 yıl
çörk çöp kart extreme kartta triple ram olmaması yapılabilecek en saçma hata bence...
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Father Torque 9 yıl
Fiyatı da oyunculara yöneliktir sanırım zira yeni A serisinin yurtdışı fiyatları oldukça yüksek.
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NecroCyber-777 9 yıl
bir gigabyte hayranı olarak gene çok takdir ettim bu adamların üstünde ( evga hariç) kart yapan bilindik bir şirket daha görmüyorum
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OverClocK1ng 9 yıl
Kaç fazlı o yaw öyle. Sayamadım.

Şaka bir yana iyi anakart olmuş. Gigabyte gün geçtikçe emin adımlarla ilerliyor. Helal valla.

Bugün Gigabyte Taiwan'dan, Gigabyte Türkiye ile birlikte bizim mağazayı gezmeye geldiler.
Taiwanlı kız çok şirin bir kızdı.

Mağazanın resmini falan çekti. Baya ilgilendi. Hem müşteri ile ilgililer hem de Türkiye'ye epey önem veriyorlar. Çok takdir ettim.
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nirvanha 9 yıl
Haha bu Gigabyte renk körü galiba!..
İnsan bari pcb'yi siyah yapar :/
Bir tutam ondan bir tutam bundan ,kart çorba olmuş , bu kartta sıtabiliteyi sağlayabilene aşkolsun...Ayrıcana resimden mi bilmiyorum ama kocaman bişey..Gigabyte İntel'in tek köprü tasarımına bayağı içerlemiş anlaşılan ,Kocaman kartta yer kalmamış :)))
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NecroCyber-777 9 yıl

nirvanha

Haha bu Gigabyte renk körü galiba!..

İnsan bari pcb'yi siyah yapar :/



Bir tutam ondan bir tutam bundan ,kart çorba olmuş , bu kartta sıtabiliteyi sağlayabilene aşkolsun...Ayrıcana resimden mi bilmiyorum ama kocaman bişey..Gigabyte İntel'in tek köprü tasarımına bayağı içerlemiş anlaşılan ,Kocaman kartta yer kalmamış :)))


katılmıyorum görüşlerine ayrıca gigabyte her zaman mavi pcb yapar diğer kartlardan ayıran yönlerinden biride budur.stabilite nasıl sağlanmazmış onu merak ettim denedinmi kartı
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yenilik78 9 yıl
cana canmı katacak
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sft67 9 yıl
güzel bi kart ama oyun canavarı olmadığım için gerek yok
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SaatliBomba 9 yıl
paylaşsım için saol
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CaReTTa_99 9 yıl
X58 e geçmek istiyordum fakat bu haberlerden sonra ASUS 790i anakartımla yola devam etmem gerektiğini anlıyorum...
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sabotaj1023 9 yıl
şöyle bir şey olsa SSD ler USB 3.0 ile harici şekilde kullanılabilse.
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alpa07 9 yıl
kart oldukça ciks gözüküyo artık piyasadaki sata 2 ve usb 2.0 anakartların fiyatı düşecek 1 sene içinde yeni sitem toplamak lazım
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