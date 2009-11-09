Gigabyte'dan oyunculara özel anakart: P55A-UD7

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Daha önceki bir haberimizde Gigabyte'ın oyuncular için, NF200 yongalı yeni bir P55 anakart hazırlığında olduğunu sizler ile paylaşmıştık. SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilerle donatılan X58A-UD7 modeli henüz çok yeni detaylanan Gigabyte cephesinde, P55A-UD7 (P55 Extreme) modeli de merak edilen detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı.

Intel P55 çipsetini temel alan ve LGA1156 formundaki Core i5 / Core i7 800 serisi işlemcileriyle uyumlu olan yeni anakart, Gigabyte'ın yüksek performans segmentindeki yeni temsilcilerinden birisi olacak. X58A-UD7 modelinde kullanılan soğutucu tasarımıyla oldukça benzer, su soğutma takviyeli soğutucu kullanan yeni model dikkat çekici yeniliklere sahip.

Çoklu ekran kartı konfigürasyonları için 8x + 8x kurulumuna olanak tanıyan Intel P55 çipsetinde, daha fazla PCIe hattı için NF200 yongasını kullanan Gigabyte için P55A-UD7 modeli büyük önem taşıyor. Nvidia tarafından sağlanan NF200 yongası ile birlikte Gigabyte, yeni anakartı üzerinde PLX firmasından temin edilen bir diğer köprü yongaya da sahip.

NEC tarafından sağlanan çip ile USB 3.0, Marvell'dan alınan yongayla da SATA-III desteği sunan anakart üzerindeki PLX köprü yongasına da yer veriliyor. PLX yongasının temel amacı, üçüncü parti kontrol yongalarıyla P55 çipseti arasındaki trafiği yöneterek SATA-III ve USB 3.0 teknolojilerinin sağladığı yüksek bant genişliğinden olabildiğince yüksek verim elde edebilmek.

Su soğutma bloğu, NF200 yongası, PLX yongası, SATA-III ve USB 3.0 gibi önemli yeniliklere sahip olan Gigabyte P55A-UD7, dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sağlıyor. İki adet Gigabit Ethernet portuna sahip olan anakart, serinin diğer modellerinde olduğu gibi Ultra-Durable III teknolojisiyle gelen yenilikleri bünyesinde barındırıyor.

Üç adet PCIe x16, iki adet PCIe x1 ve iki adet tePCI slotuna sahip olan Gigabyte P55A-UD7, Dolby Home Theatre destekli 8 kanal yüksek tanımlı ses yongası, çift Gigabit Ethernet portu, iki adet USB 3.0 ve iki adet eSATA portu ile birlikte DeBUG LED gibi özelleri de beraberinde getiriyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen P55A-UD7'nin fiyatı ise açıklanmadı.

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