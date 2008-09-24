Gigabyte'dan Ultra Durable III teknolojili yeni anakart; EP45-UD3P

Tam Boyutta Gör

Gigabyte EP45-UD3P

Ultra Durable III teknolojisini duyuran Gigabyte'ın yeni anakartları da gün ışığına çıkmaya başladı. Ultra Durable III teknolojisinin yeniliklerinden faydalanan UD3 serisi anakart ailesinin detayları beliren ilk temsilcisi GA-EP45-UD3P kodlu yeni model oldu. Teknolojik özelliklerinin yanı sıra tasarım detaylarıyla da farklılık yaratan yeni modelin temel detayları elimize ulaştı.

GA-EP45-UD3P için değinmemiz gereken ilk nokta Ultra Durable III teknolojisinin yenilikleriyle donatılmış olması. Japonya merkezli sektör devi isimlerce üretilen 50.000 saat ömürlü kapasitörlere sahip anakart 2 oz bakır teknolojisi ile daha yüksek soğutma performansı sunmayı hedefliyor. Yüksek frekansta DDR2 bellek desteğine de sahip olan EP45-UD3P ayrıca yeni nesil DES teknolojisiyle destekleniyor.

Intel'in LGA775 formundaki tek, çift ve dört çekirdekli güncel tüm işlemcileriyle kullanılabilen ve 1600MHz'e kadar FSB uyumluluğu bulunan Gigabyte'ın yeni modeli üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 1366MHz+'a kadar 16GB bellek desteği sağlanıyor. Mavi renkli yeni tasarım soğutucusuyla EP45-UD3P'nin artan soğutma performansının yanı sıra tasarımında da bütünlük yakalanmış.

PCIe 2.0 standardıyla uyumlu olan ve P45 yonga setinin karekteristik özelliklerine de sahip olan Gigabyte EP45-UD3P modeli üzerinde biri x16, diğeri ise x8 formunda çift PCIe slotu yer alıyor. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 8x SATA-II konnektörüyle donatılan anakart 1 x UDMA ATA100/66/33 portuna da sahip.

Güney köprüsü olarak Intel'in ICHR10 yongasını kullanan Gigabyte EP45-UD3P modeli üzerinde donanımsal güvenlik için Trusted Platform Module (Ultra TPM) kontrolcüsü de yer alıyor. 2x Realtek yongası üzerinden çift gigabit ethernet desteği sunan anakart üzerinde ayrıca 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliğiyle birlikte geliyor.

Geliştirilmiş Dinamik Enerji Tasarrufu teknolojisiyle donatılan Gigabyte EP45-UD3P yüksek performansın yanında enerji tasarrufu ve güç verimliliği sağlamayı da hedefliyor. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen EP45-UD3P'nin ülkemiz pazarına da giriş yapması bekleniyor.

Ultra Durable III teknolojisiyle gelecek diğer anakartlar şu şekilde;

- GA-EP45-UD3P

- GA-EP43-UD3

- GA-EP43C-UD3

- GA-EP43-UD3R

- GA-EP45T-UD3P

- GA-EP45-UD3

- GA-EP45C-UD3R

- GA-EP45T-UD3R

- GA-EP43-UD3P

- GA-EP45C-UD3

- GA-EP45T-UD3LR

Tam Boyutta Gör