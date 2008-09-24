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Gigabyte'dan Ultra Durable III teknolojili yeni anakart; EP45-UD3P

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
28,3b
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29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan Ultra Durable III teknolojili yeni anakart; EP45-UD3P
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Gigabyte EP45-UD3P

Ultra Durable III teknolojisini duyuran Gigabyte'ın yeni anakartları da gün ışığına çıkmaya başladı. Ultra Durable III teknolojisinin yeniliklerinden faydalanan UD3 serisi anakart ailesinin detayları beliren ilk temsilcisi GA-EP45-UD3P kodlu yeni model oldu. Teknolojik özelliklerinin yanı sıra tasarım detaylarıyla da farklılık yaratan yeni modelin temel detayları elimize ulaştı.

GA-EP45-UD3P için değinmemiz gereken ilk nokta Ultra Durable III teknolojisinin yenilikleriyle donatılmış olması. Japonya merkezli sektör devi isimlerce üretilen 50.000 saat ömürlü kapasitörlere sahip anakart 2 oz bakır teknolojisi ile daha yüksek soğutma performansı sunmayı hedefliyor. Yüksek frekansta DDR2 bellek desteğine de sahip olan EP45-UD3P ayrıca yeni nesil DES teknolojisiyle destekleniyor.

Intel'in LGA775 formundaki tek, çift ve dört çekirdekli güncel tüm işlemcileriyle kullanılabilen ve 1600MHz'e kadar FSB uyumluluğu bulunan Gigabyte'ın yeni modeli üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 1366MHz+'a kadar 16GB bellek desteği sağlanıyor. Mavi renkli yeni tasarım soğutucusuyla EP45-UD3P'nin artan soğutma performansının yanı sıra tasarımında da bütünlük yakalanmış.

PCIe 2.0 standardıyla uyumlu olan ve P45 yonga setinin karekteristik özelliklerine de sahip olan Gigabyte EP45-UD3P modeli üzerinde biri x16, diğeri ise x8 formunda çift PCIe slotu yer alıyor. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 8x SATA-II konnektörüyle donatılan anakart 1 x UDMA ATA100/66/33 portuna da sahip.

Güney köprüsü olarak Intel'in ICHR10 yongasını kullanan Gigabyte EP45-UD3P modeli üzerinde donanımsal güvenlik için Trusted Platform Module (Ultra TPM) kontrolcüsü de yer alıyor. 2x Realtek yongası üzerinden çift gigabit ethernet desteği sunan anakart üzerinde ayrıca 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliğiyle birlikte geliyor.

Geliştirilmiş Dinamik Enerji Tasarrufu teknolojisiyle donatılan Gigabyte EP45-UD3P yüksek performansın yanında enerji tasarrufu ve güç verimliliği sağlamayı da hedefliyor. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen EP45-UD3P'nin ülkemiz pazarına da giriş yapması bekleniyor.

Ultra Durable III teknolojisiyle gelecek diğer anakartlar şu şekilde;

- GA-EP45-UD3P
- GA-EP43-UD3
- GA-EP43C-UD3
- GA-EP43-UD3R
- GA-EP45T-UD3P
- GA-EP45-UD3
- GA-EP45C-UD3R
- GA-EP45T-UD3R
- GA-EP43-UD3P
- GA-EP45C-UD3
- GA-EP45T-UD3LR

Gigabyte'dan Ultra Durable III teknolojili yeni anakart; EP45-UD3P
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DH Misafiri 9 yıl
ARKADASLAR BU ANAKARTI KULLANIYORUM VE OVERLOCK OLSUN SİSTEM PERFORMANSI OLSUN SICAKLIK OLSUN MÜKEMMEL
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hapocod 9 yıl
gigabyte ne yapsa yeridir
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Tolgá 9 yıl

DH Misafiri

ARKADASLAR BU ANAKARTI KULLANIYORUM VE OVERLOCK OLSUN SİSTEM PERFORMANSI OLSUN SICAKLIK OLSUN MÜKEMMEL

bende EP45 UD3LR kullanıyorum stabil ve soğuk kart
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cidelimemo 10 yıl
Merhaba arkadaşlar bende GIGABYTE EP45-UD3P aldım tenpes kasama daha monte etmedim ama süper bir kart ya monte bile etmeden elinde seyretmeye değer bir kart çoğu arkadasımın önerisine bakarak aldım
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Hirotaro 10 yıl
sevdim bu kartı

Oldukça güzel dizayn edilmiş.Özellikle soğutma sistemi
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B0ZKURT 10 yıl
GÖRÜNÜMLERİ ÇOK GÜZEL GÖRÜNDÜKLERİ KADAR VARLARMI ACABA?
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swordfever 10 yıl
Türkiyede ne zaman satışa sunulacak bunlar bilgisi olan varmı?
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fx53 11 yıl
harika görünüyor..
gigabyte
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MÜŞAVİR 11 yıl

Orjinalden alıntı: NOS_91

harika görünüyor..
gigabyte






Bir başkadır Gigabyte.
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