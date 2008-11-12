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Gigabyte'dan yeni overclock yarışması; DDR2 1508MHz'i geçebilir misiniz?

10 yıl
10,1b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan yeni overclock yarışması; DDR2 1508MHz'i geçebilir misiniz?
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Limitleri ne kadar zorlayabilirsiniz? Sektörün en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte para ödüllü yeni bir hız aşırtma yarışması düzenliyor ve belleklerine güvenen, rekor kırabilirim diyen herkesi bu yarışmaya davet ediyor. Xtremesystems'ın sahibi olan Fugger ve takım arkadaşı Vapor'un çift kanal DDR2 bellekler ile ulaştığı 1508MHz'lik yüksek hızı geçebilirim diyenler için yarışma kurallarını da belirtelim.

Gigabyte katılımcılardan geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu Ultra-Durable III serisi anakartları kullanmalarını, CPU-Z ekran görüntüsünü sisteme upload etmelerini isterken alt sınırın DDR2 1366MHz olduğu belirtiliyor. 1508MHz'in üstündeki en iyi 3 derecenin ödüllendireleceği yarışmaya katılım 30 Aralık tarihine kadar devam edecek. Detaylı bilgi, katılım şartları ve ödül miktarı hakkında bilgis almak için buraya tıklayabilirsiniz.


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St Batuhan 10 yıl
Hadi hayırlısı ddr2 ddr3 ü geciyor :lol: :D
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chamurpeace 10 yıl
gigabyte ep 45 extreme
İntel e8500
OCZ PC2-6400 ReaperX HPC 800 mhz

bunlarda iş yapmaz galiba
bende
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Applejack 10 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



FSB ye dikkat
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tibuk 10 yıl
imkan olsa yaparım gecerim hatta ve hatta bu uşakları
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Başbuğ66 10 yıl
Rakamlar çok ilginç. Neden 1508 mhz ? Bana komik geldi. Yoksa bilmediğim özel bir durummu var.
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buraoca2 10 yıl
Acaba bellek zamanları sınırlandı mı? Hadi ödül büyük olsa uğraşırsında, 1500 $ için bu rekortmenlerle kapışmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Tabi ülkemizden 1. görürsekde ne kadar sevinebileceğimi tahmin edersiniz :)
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01Mrt 10 yıl
bu ikisi (resimdeki) dünya rekoru kırmış o hızda bizim yapmamız zor...
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hey 10 yıl
Gigabyte'dan yeni overclock yarışması; DDR2 1508MHz'i geçebilir misiniz?





img77.imageshack.us/...

valid.x86-secret.com/...
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biboergosum 10 yıl
Artık böyle belleklerde yok hiç kolay değil bu hızlara çıkmak..
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dennjS 10 yıl

Orjinalden alıntı: hey

Gigabyte'dan yeni overclock yarışması; DDR2 1508MHz'i geçebilir misiniz?





img77.imageshack.us/...

valid.x86-secret.com/...

para sizindir
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CeFurkan 10 yıl
Orjinalden alıntı: hey

Gigabyte'dan yeni overclock yarışması; DDR2 1508MHz'i geçebilir misiniz?





img77.imageshack.us/...

valid.x86-secret.com/...

aliyorsun odulu



bundan sonra alirsam corsair alicam
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