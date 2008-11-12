Gigabyte'dan yeni overclock yarışması; DDR2 1508MHz'i geçebilir misiniz?

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Limitleri ne kadar zorlayabilirsiniz? Sektörün en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte para ödüllü yeni bir hız aşırtma yarışması düzenliyor ve belleklerine güvenen, rekor kırabilirim diyen herkesi bu yarışmaya davet ediyor. Xtremesystems'ın sahibi olan Fugger ve takım arkadaşı Vapor'un çift kanal DDR2 bellekler ile ulaştığı 1508MHz'lik yüksek hızı geçebilirim diyenler için yarışma kurallarını da belirtelim.

Gigabyte katılımcılardan geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu Ultra-Durable III serisi anakartları kullanmalarını, CPU-Z ekran görüntüsünü sisteme upload etmelerini isterken alt sınırın DDR2 1366MHz olduğu belirtiliyor. 1508MHz'in üstündeki en iyi 3 derecenin ödüllendireleceği yarışmaya katılım 30 Aralık tarihine kadar devam edecek. Detaylı bilgi, katılım şartları ve ödül miktarı hakkında bilgis almak için buraya tıklayabilirsiniz.